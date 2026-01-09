El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Un escándalo con acusaciones de infidelidad y tensiones internas se desató en el plantel de Ottawa Senators (Mandatory Credit: Marc DesRosiers-IMAGN Images)

Un mensaje anónimo en redes sociales encendió las alarmas en la NHL al provocar una ola de rumores sobre un supuesto escándalo de infidelidad que habría afectado a varios integrantes de los Ottawa Senators. La organización canadiense debió intervenir para desmentir las versiones y exigir respeto por la privacidad de los involucrados.

Según informó HockeyFeed, el equipo de Ottawa Senators enfrentó una crisis interna luego de que el arquero sueco Linus Ullmark abandonara el plantel tras la Navidad, por motivos personales. La ausencia del jugador, cuyo salario de 8,25 millones de dólares continúa impactando en el tope salarial del club, coincidió con la activación de Lars Eller en el primer equipo. La organización no ofreció explicaciones adicionales, lo que alimentó la especulación en redes sociales.

La baja de Ullmark que alimentó los rumores en el equipo

El jueves, un usuario no verificado que se identificó como allegado a los jugadores publicó en Twitter/X: “Ullmark expuso las infidelidades que están ocurriendo en el equipo porque lo descubrieron siéndole infiel. Su esposa se lo contó a las novias y esposas y ahora el ambiente es muy tóxico. Los jugadores quieren que lo saquen del equipo”.

Frente a las críticas recibidas, desde la cuenta misteriosa compartieron otro posteo: “No es un rumor, pero adelante. Estoy informando a los fanáticos sobre lo que está ocurriendo tras bambalinas. No uso mi identidad real porque estoy cerca de la situación. No necesito tu aprobación. Cuando en un año te des cuenta de que Ullmark nunca volvió a jugar para los Sens, lo recordarás”.

La misteriosa publicación en X que causó un escándalo en el plantel de Ottawa Senators

Como era de esperarse, estas publicaciones, desde una cuenta que fue creada este jueves y eliminada pocas horas después, impulsaron una serie de teorías sin pruebas sobre infidelidades entre jugadores y sus parejas.

Las versiones señalaban que Ullmark habría sido infiel a su esposa Moa Wikman y que la situación habría escalado al punto de generar tensión entre varios compañeros. El sitio detalló que los rumores incluían supuestas revelaciones internas que habrían alcanzado a otras familias del plantel, provocando “un ambiente muy tóxico” en el vestuario.

Linus Ullmark y su esposa Moa Wikman (Instagram)

Frente a la viralización de estas acusaciones, Ottawa Senators publicó un comunicado firmado por el gerente general y presidente de operaciones de hockey, Steve Staios, para negar “historias completamente inventadas y falsas que circulan en redes sociales sobre nuestro club de hockey”.

El texto sostiene: “Linus está ausente del equipo por motivos personales y cuenta con el apoyo total de la organización. Pedimos que se respete su privacidad, pero claramente esa solicitud no fue escuchada por los peores tipos de trolls y personas enfermas que navegan por internet. Nos indigna que fuerzas externas intenten desestabilizar a nuestro club de hockey. Este comunicado pondrá fin a la especulación absurda que ha circulado en línea”.

El comunicado de Ottawa Senators en medio de los rumores

Según TSN, Ullmark dejó de jugar el 28 de diciembre y fue reemplazado en la plantilla activa para permitir el regreso de Eller tras una lesión. El arquero sueco registra 28 partidos disputados esta temporada, con un promedio de 2,95 goles recibidos por partido y un .881 de porcentaje de atajadas.

Las acusaciones nunca fueron corroboradas por fuentes oficiales ni por periodistas especializados en la NHL. HockeyFeed remarcó que “ningún reportero de peso” validó los rumores, mientras que Sportsnet subrayó la firme negativa de la organización ante cualquier vínculo con la situación personal de Ullmark.

“Nuestra organización está sumamente decepcionada al leer las historias completamente inventadas y falsas que circulan en redes sociales sobre nuestro club de hockey”, afirmó Staios en el comunicado oficial. La incertidumbre sobre el futuro del arquero sueco y el impacto de este episodio en el plantel mantienen en vilo a la afición de Ottawa Senators.