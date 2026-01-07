Deportes

Atento Scaloni: Atlético Madrid declaró transferible a Thiago Almada a seis meses del Mundial

El mediocampista argentino buscaría rodaje en otro equipo ya que corre de atrás en el Colchonero

Thiago Almada, con un pie
Thiago Almada, con un pie afuera del Atlético Madrid (REUTERS/Bruna Casas)

La hipotética transferencia anticipada de Thiago Almada por parte del Atlético de Madrid generó preocupación en la selección argentina cuando restan menos de seis meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El ex Vélez, quien llegó al club español a mediados de 2025 como una apuesta destinada a potenciar el equipo y reforzar el entorno de Julián Álvarez, no logró consolidarse: solo acumula 571 minutos oficiales —equivalentes a poco más de seis partidos completos—, permaneciendo en un papel secundario bajo la dirección de Diego Simeone.

Según informó el programa El Larguero de Cadena Ser de España, la dirigencia encabezada por Enrique Cerezo declaró transferible a Almada y ya aguarda propuestas para negociarlo en el mercado de pases de enero. Este escenario, imposible de prever semanas atrás, ha activado las alarmas en el entorno de Lionel Scaloni, dado que Almada se perfilaba como uno de los convocados fijos para integrar la lista mundialista de 26 jugadores. El debut de la Albiceleste está programado para el 16 de junio frente a Argelia en el estadio de Kansas City.

En este contexto, la continuidad de Almada en el plantel argentino podría verse comprometida. Una cesión o venta a un equipo de menor jerarquía podría afectar su ritmo de competencia y debilitar sus posibilidades de ser citado para el certamen que se extenderá del 11 de junio —cuando México y Sudáfrica abran el torneo en el Estadio Azteca— hasta el 19 de julio, fecha de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Thiago Almada pretende tener más
Thiago Almada pretende tener más continuidad de cara al Mundial 2026 (REUTERS/Rodrigo Valle)

No obstante, el desempeño de Almada con la Selección Argentina durante 2025 sostiene su consideración para el cuerpo técnico. El mediocampista resultó determinante en tres encuentros que aseguraron el primer puesto de la Albiceleste en las Eliminatorias Conmebol: marcó el gol de la victoria en el 1 a 0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, fue titular en el triunfo 4 a 1 frente a Brasil en la cancha de River Plate, asistió a Julián Álvarez en el 1 a 0 contra Chile en el Estadio Nacional de Santiago, convirtió el tanto del empate ante Colombia en el Monumental y colaboró con un pase gol a Lionel Messi en el 3 a 0 sobre Venezuela.

Almada fue campeón del mundo en Qatar 2022 y sumó 8 minutos en el tercer encuentro por fase de grupos ante Polonia. En 2023, disputó dos encuentros y convirtió un tanto con la Mayor, al margen de ser capitán y líder futbolístico del Sub 23 que también jugó amistosos, el Preolímpico y los Juegos Olímpicos en París 2024. Tras la cita olímpica, cosechó minutos en otros dos cotejos con la Scaloneta. Y el año pasado exhibió su mejor nivel con seis encuentros y dos goles (ante Uruguay y Colombia) que lo ubicaron como pieza fija.

Pese a su rendimiento irregular en el Atlético, los antecedentes recientes con la camiseta nacional mantienen a Almada bajo el radar de Scaloni. Por el momento, la incertidumbre en torno a su futuro institucional y su presente deportivo introduce un elemento de duda sobre su presencia en la cita mundialista.

GREMIO DE PORTO ALEGRE, EL PRIMER INTERESADO

El club gaúcho expresó su interés en incorporar al centrocampista argentino en calidad de préstamo con opción de compra, tras la reciente falta de minutos del futbolista en el Atlético y las especulaciones sobre su futuro de cara al Mundial. El Colchonero estableció una exigencia económica: solo accedería a la salida definitiva del jugador con una propuesta mínima de 20 millones de euros (más de 23 millones de dólares) por el 50% de los derechos económicos, de acuerdo con la información de UOL de Brasil.

