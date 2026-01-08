Deportes

Las duras críticas de Ralf Schumacher a Lewis Hamilton por su temporada en Ferrari: por qué Leclerc lo superó

El ex piloto de F1 apuntó contra el primer año del piloto inglés en la escudería italiana y lo comparó con el rendimiento que logró su compañero

Hamilton, en el ojo de la tormenta

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari despertó las expectativas de los tifosi para la temporada 2025: el experimentado piloto decidió enfrentarse a un gran cambio al unirse a la Scudería tras 12 años en Mercedes y su paso por McLaren durante sus primeros seis años de carrera en la Fórmula 1.

El arranque fue positivo en el Sprint en el GP de China, tras una pole y una victoria, aunque comenzó a presentar problemas en Hungría y se sinceró: “Siempre soy yo. Soy un inútil. El equipo no tiene ningún problema. El segundo coche está en la pole, así que probablemente solo necesiten cambiar de piloto”, manifestó Hamilton en diálogo con Sky Sports. Posteriormente, reforzó su percepción en el GP de Sao Paulo, donde confesó que “es una pesadilla, la he estado viviendo desde hace un tiempo”.

Hamilton, junto a Schumi (Shutterstock)

Aún así terminó una temporada sin podios por primera vez desde su ingreso a la Fórmula 1 en 2007 y las críticas ante los resultados del ’44′ crecieron. Ralf Schumacher analizó el presente de Hamilton, siete veces campeón, marca que comparte con su hermano mayor Michael Schumacher, quien conquistó cinco de ellas a bordo de un Ferrari.

El menor de los Schumacher compartió su opinión sobre la adaptación de Hamilton, que ha tenido una temporada difícil en el Cavallino Rampante, durante una reciente entrevista con Formel1.de: “Lewis Hamilton es un piloto de la vieja escuela y, por lo tanto, no le gusta estar en el simulador o, al menos, rara vez lo usa. Esto es un problema hoy en día”.

Michael Schumacher y Ralf compartieron paddock en la F1 (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Ralf también agregó: “Sus éxitos hablan básicamente a su favor. Sí, tenía un coche dominante, pero no era tan superior a sus compañeros de equipo. Sin embargo, estaría más que satisfecho con su historial. Lo que me decepciona es la forma en que gestiona sus problemas. Este tira y afloja, esta resignación. Espero más de alguien de su nivel”.

Además, argumentó sus razones por las que Charles Leclerc presentó una ventaja frente al británico: “A Hamilton no le gusta estar en el simulador, mientras que Leclerc lo usa a diario”. Sin embargo, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, respaldó al siete veces campeón: “Creo que quizá subestimamos el reto para Lewis al inicio de la temporada. Pasó casi 10 años en McLaren y luego otros 10 en Mercedes; eso son casi 20 años en el mismo entorno. Fue un cambio enorme para él en cultura, personas a su alrededor, software, auto… cada detalle era distinto”.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Jakub Porzycki)

“Si no puedes intentarlo, tienes que comprometerte con el simulador, pero a él no le gusta o no quiere hacerlo. No tengo ni idea de por qué y no le pregunté. Solo he oído que él no lo hace, mientras que Leclerc, al igual que Verstappen, lo hace a diario. Esto no ayuda cuando se necesita urgentemente que el piloto, como en el caso de Ferrari, contribuya al desarrollo”, criticó el alemán.

“Quizás sea demasiado mayor para adaptarse”, concluyó Ralf Schumacher sobre la campaña del piloto de 40 años. Por el contrario, el 2026 inicia con un nuevo ciclo reglamentario y un monoplaza que contó con la participación de Hamilton y deberá demostrar estar a la altura para hacer desaparecer los cuestionamientos sobre su futuro en la Fórmula 1.

