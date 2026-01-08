El grave error entre Rulli y Medina en la derrota del Olympique de Marsella ante el PSG: el desconsolado llanto del defensor

París Saint-Germain mantiene su dominio en fútbol europeo y marcó un nuevo hito al consagrarse campeón por cuarta ocasión consecutiva de la Supercopa de Francia contra el Olympique de Marsella. Tras igualar 2-2 en el tiempo regular en el estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait, el cuadro dirigido por Luis Enrique se impuso en la tanda de penales por 4-1. Los argentinos Gerónimo Rulli y Facundo Medina fueron titulares en el equipo que cayó derrotado y al mismo tiempo protagonistas en el primer gol del PSG tras una mala salida desde el fondo. El defensor de la Selección se mostró muy conmocionado una vez consumada la caída. Además, Leonardo Balerdi fue titular y capitán.

Luego de una notable atajada de Lucas Chevalier sobre Balerdi, el elenco parisino se adelantó en el marcador a los 12 minutos del primer tiempo a partir de una jugada que comenzó con un insólito error entre los argentinos. En una salida desde el fondo, Rulli recibió el balón en la línea del área grande y, ante la presión de un rival, se la dejó a Medina. Este controló de forma defectuosa, aunque logró limpiar la jugada sobre la banda izquierda. No obstante, el PSG logró efectuar una intensa presión y recuperó la pelota tras un pase al medio de Emerson Palmieri. Vithinha habilitó a Ousmane Dembélé, quien definió por encima del arquero argentino.

Más allá de que el equipo de Luis Enrique estaba en ventaja, no logró imponer las condiciones del juego y el desarrollo transcurrió de forma pareja. Pese a esto, Rulli tuvo trabajo y se destacó con algunas atajadas, mientras que Désiré Doué estrelló un tiro en el poste en el complemento. En este contexto, Olympique de Marsella logró igualar la final de la mano de Mason Greenwood de penal.

*La falla de Rulli y Medina en el 1-0 del PSG

El combinado dirigido por Roberto De Zerbi dio vuelta el partido a los 87 minutos. Hamed Traoré tiró un centro punzante al área chica y el ecuatoriano Willian Pacho convirtió en propia puerta tras no poder despejar. Sin embargo, pese a tener la ventaja, PSG igualó el enfrentamiento en la última jugada. Pierre Emerick Aubameyang desperdició una oportunidad en el arco del equipo parisino y, en un contraataque en el que el Marsella quedó mal parado, Gonçalo Ramos marcó el empate de cabeza.

Esto derivó en que la final se defina en la tanda de penales. El propio delantero portugués fue el encargado de abrir la llave a favor del París Saint-Germain, aunque el que acaparó los flashes fue Lucas Chevalier: atajó los remates de Matt O’Riley y Hamed Traoré y encaminó la victoria del PSG. Gerónimo Rulli estuvo al borde de atajarle el tiro a Vithinha, ya que llegó a tocar la pelota sobre su palo izquierdo pero no pudo despejarla.

El arquero de la selección argentina volvió a adivinar el lado en el tiro de Nuno Mendes, pero este ingresó por la fuerza que llevaba. Pese a que el panameño Amir Murillo mantuvo con vida al Olympique de Marsella al convertir, Désiré Doué fue el encargado de sellar el 4-1 final.

*El llanto de Medina tras la derrota del Olympique de Marsella

Una vez consumado el título del PSG, Facundo Medina se puso a llorar desconsoladamente y tuvo que ser reconfortado por sus compañeros. Por su parte, las cámaras oficiales captaron a un Gerónimo Rulli que se mostró muy enojado mientras insultaba.

París Saint-Germain estiró su ventaja como el máximo ganador de la Supercopa de Francia, también conocida como Trophée des Champions, al conseguir su 14° título. El siguiente en la lista, con 8, es el Lyon. El dato demoledor a favor del equipo de Luis Enrique es que desde 2013, exceptuando la consagración del Lille en 2021, el cuadro parisino siempre fue el campeón. El Olympique de Marsella, por su parte, se mantiene con tres trofeos (1971, 2010 y 2011) a lo largo de toda su historia.

La actividad de los equipos seguirá con los 32avos de final de la Copa de Francia. PSG chocará contra Paris FC, mientras que el Marsella hará lo propio frente al FC Bayeux. Posteriormente, ambos afrontarán su duelo correspondiente por la fecha 18 de la Ligue 1. El líder del campeonato francés es el Lens con 40 puntos, aunque el elenco de Luis Enrique está a tiro con 39.