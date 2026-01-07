La postura de River Plate frente al interés del Genoa por Lucas Martínez Quarta

River Plate no tiene intenciones de desprenderse de Lucas Martínez Quarta

Una noticia agitó un poco la tranquilidad que hoy reina en la pretemporada que River Plate lleva adelante en San Martín de los Andes. Genoa, uno de los equipos más tradicionales de la Serie A de Italia, puso sus ojos en Lucas Martínez Quarta, uno de los valuartes de la defensa del millonario.

Según le confiaron a este medio, la directiva de River Plate rechazó la primera propuesta de cesión presentada por Genoa para incorporar al marcador central. La decisión del club argentino responde tanto a la reciente inversión para repatriar al defensor como a la importancia estratégica que el futbolista ha adquirido en el plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

Vale recordar que durante 2025, el club ejecutó un desembolso de 7 millones de euros para repatriar a Lucas Martínez Quarta desde Fiorentina, y le extendió un contrato hasta diciembre de 2028. La negativa a la propuesta italiana se fundamenta en la magnitud de la inversión realizada y en el valor que el defensor tiene para el proyecto deportivo. Sumado a que el conjunto genovés pretendía quedarse con sus servicios mediante un préstamo.

Otro dato a tener en cuenta es que tras la salida de los históricos referentes del vestuario, como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez, el campeón de la Copa América con la selección argentina ganó un rol más relevante dentro del grupo. Junto a Franco Armani, Germán Pezzella y Gonzalo Montiel pasaron a ser parte de la nueva mesa chica de liderazgo del plantel, respaldados por su experiencia previa en el club y en el fútbol internacional.

El interés de Genoa no sorprendió. El equipo, ubicado en el decimoséptimo puesto de la Serie A, atraviesa dificultades en la última línea y cuenta con un plantel reducido de zagueros, con Johan Vásquez, Leo Østigård, Sebastian Otoa y Alessandro Marcandalli, todos señalados con bajo rendimiento en la liga italiana. Ante este escenario, el entrenador Daniele De Rossi, conocido por su pasado como futbolista y simpatizante de Boca Juniors, lideró el pedido para sumar al argentino.

La propuesta de Genoa consistía en un préstamo con opción de compra por el defensor de 29 años, pero fue desestimada rápidamente por la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo. Como titular indiscutido bajo la conducción de Gallardo, Martínez Quarta se transformó en pieza clave de una defensa que busca estabilidad tras un año sin títulos.

Desde su regreso de Italia, el zaguero disputó 40 partidos, marcó dos goles y aportó dos asistencias durante la última temporada. En su etapa previa en Fiorentina, acumuló 142 encuentros, 15 goles y cuatro asistencias, consolidándose como un defensor con experiencia en el fútbol europeo.

El plantel millonario atraviesa un proceso de renovación marcado por el arribo de refuerzos como Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes se sumaron a la pretemporada en San Martín de los Andes. La continuidad de Martínez Quarta resulta determinante para un esquema defensivo que perdió una figura clave como Germán Pezzella, quien sufrió una grave lesión ligamentaria en agosto.

En la búsqueda de alternativas para la zaga, Gallardo analiza las opciones de Juan Carlos Portillo, que también puede desempañarse como volante central. Además, la dirigencia también intentó sumar al colombiano Jhohan Romaña procedente de San Lorenzo, aunque por el momento las negociaciones no prosperaron. Por otra parte, los defensores Paul Díaz y Sebastián Boselli corren desde atrás en la consideración del Muñeco y podrían emigrar en esta ventana de transferencias.

En lo que respecta a la búsqueda de atacantes, el Millonario aún no encontró soluciones. Todo hace indicar que Tadeo Allende, cuyo pase pertenece al Celta de Vigo, regresaría a Inter Miami, donde formó una dupla letal junto a Lionel Messi para ganar la MLS Cup. Otra opción es la de Santino Andino. Con Godoy Cruz está todo acordado desde hace varios días, pero la nueva representación del jugador de la Sub 20 de Argentina tiene intenciones de que emigre a Europa.