Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

La directiva de River Plate ha rechazado la propuesta presentada por el Genoa para hacerse con los servicios de Lucas Martínez Quarta a préstamo, en medio de un mercado de pases que ya ha significado la salida de referentes históricos y la llegada de nuevos refuerzos al plantel. La decisión responde, por un lado, a la reciente inversión del club argentino para repatriar al defensor central: en 2025 ejecutó un desembolso de 7 millones de euros para traerlo de regreso desde la Fiorentina, y además le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

La resistencia de River se explica también por la condición de titular indiscutido que ha alcanzado Martínez Quarta bajo la conducción de Marcelo Gallardo. La dirigencia, encabezada por Stéfano Di Carlo, desestimó rápidamente la cesión propuesta por el club italiano, quien pretendía sumar al jugador de 29 años en calidad de préstamo con opción de compra. De este modo, el zaguero continuará en Núñez durante la presente temporada, aportando liderazgo a una defensa que ha perdido figuras clave y que busca renovarse tras un año sin títulos.

Genoa mostró interés por Lucas Martínez Quarta, pero desde River Plate rechazaron la oferta de un préstamo con opción de compra (REUTERS/Rodrigo Valle)

La oferta del Genoa no resulta sorpresiva, dado que el club marcha en el 17º lugar de la Serie A y atraviesa dificultades defensivas, solo cuenta con un plantel reducido de zagueros, como Johan Vásquez, Leo Østigård, Sebastian Otoa y Alessandro Marcandalli, todos señalados con bajo rendimiento. El interés específico del entrenador Daniele De Rossi, quien dirige al equipo genovés y es conocido por su pasado como futbolista y simpatizante de Boca Juniors, añade un componente especial.

Desde su regreso de Italia, Martínez Quarta no solo se consolidó como titular, sino que asumió una cuota de liderazgo potenciada por la salida de los históricos Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández. En la temporada pasada disputó 40 partidos, marcó dos goles y aportó dos asistencias. Durante su etapa anterior en Fiorentina, acumuló 142 encuentros, 15 goles y cuatro asistencias, lo que refuerza su perfil de zaguero experimentado con recorrido en el fútbol europeo.

García Grova reveló el interés del Genoa por Martínez Quarta

El plantel de River atraviesa una renovación marcada por la llegada de refuerzos como Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes participarán en la pretemporada que se desarrolla en San Martín de los Andes. A pesar de la insistencia del Genoa, “la dirigencia del Millonario... desestimó: no estaban dispuestos a desprenderse del defensor en una cesión y el jugador se quedará en Núñez”, consignó TyC Sports.

La posible salida de Martínez Quarta abriría un vacío en la última línea, ya que Marcelo Gallardo, además de las flamantes incorporaciones, evalúa alternativas como Juan Carlos Portillo, además de los transferibles Paulo Díaz y Sebastián Boselli. A esto se suma que Germán Pezzella continúa con la recuperación de la grave lesión ligamentaria sufrida en agosto, y la consideración de jóvenes como Ulises Giménez y Facundo González, promovidos para la pretemporada.

El ruido alrededor del futuro del Chino dejó al descubierto una maniobra precautoria de la entidad de Núñez: el club ha buscado reforzarse en la defensa e intentó incorporar al colombiano Jhohan Romaña, aunque las negociaciones con San Lorenzo no prosperaron. Mientras tanto, la afición expresa su ilusión por revertir el pálido 2025 y pelear por títulos en el nuevo año, sosteniendo a sus referentes en el equipo y blindando el plantel principal frente a los sondeos europeos.