Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

Trapani Sharks perdió ante Hapoel Holon de Israel 38-5 en el primer cuarto

El básquet europeo sumó un capítulo escandaloso que dio la vuelta al mundo. La surrealista escena ocurrió en un partido de playoffs de la Champions League (segunda competencia en importancia detrás de la Euroliga), donde el Trapani Shark de Italia quedó eliminado tras quedarse con un solo jugador de campo en el duelo ante Hapoel Holon de Israel.

El partido, disputado en la ciudad de Samokov, Bulgaria, sede neutral donde hace de local el elenco israelí, terminó abruptamente en el primer cuarto con una marcador de 38-5 en favor del Hapoel Holon. El desenlace se produjo cuando, a 3′03″ del final del período inicial, solo quedaba en cancha un integrante de los Trapani Shark, tras las sucesivas salidas de sus compañeros y la acumulación de cinco faltas personales de otro jugador.

Conforme al reglamento de la Basketball Champions League, competencia que rige la FIBA (Federación Internacional de Básquetbol) la imposibilidad de ejecutar una reposición con un único jugador obligó a los árbitros a detener el encuentro, registrando la derrota del club italiano por “pérdida por incomparecencia”, un resultado que, según la normativa del artículo 14.5.4 del reglamento, conlleva la eliminación automática en play-in o play-off.

La alineación del Trapani Shark estuvo integrada por apenas cinco jugadores: tres profesionales italianos —Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato y Fabrizio Pugliatti— y los jóvenes Luigi Patti (18 años) y Francesco Martinelli (17). Esta formación mínima se debió a la profunda crisis institucional del club, marcada por sucesivas penalizaciones en la Serie A, la rescisión de contratos de los extranjeros como los casos de Ford, Eboua y Hurt, y la desvinculación unilateral de Alibegovic, informó el medio Corriere della Sera. Antes del partido, Trapani Shark había renunciado a disputar el choque de liga local ante Bolonia y contaba con solo siete basquetbolistas bajo contrato, aunque sólo los mencionados optaron por viajar a Bulgaria.

Solo dos jugadores del Trapani Shark en cancha ante Hapoel Holon por la Champions League de básquet en Europa (captura de video)

Cuando tan solo se disputaban 6′57″ del encuentro, el club dirigido por Alex Latini agotó sus recursos sobre el parquet: Rossato pidió salir por molestias físicas, luego lo hicieron Cappelletti y Pugliatti, dejando únicamente a Patti en cancha, quien fue excluido rápidamente tras su quinta falta personal. Ante esta situación y la soledad del juvenil Martinelli, los árbitros decretaron el final prematuro de la contienda, tal como indica el reglamento.

Tras el escándalo, el presidente de la escuadra italiana, Valerio Antonini, expresó en un comunicado: “Agradezco a los jugadores que han ido a Bulgaria a hacer esta aparición, claramente indecorosa, que de todos modos evita al club una multa de 600.000 euros que la Champions League nos había comunicado en caso de renuncia. Gracias a la FIP (Federación Italiana de Básquet) y a la Liga por habernos dejado en estas condiciones bloqueando los fichajes”.

De acuerdo con el reglamento de la Basketball Champions League, inscribir menos de diez jugadores en la planilla de juego se penaliza con una sanción económica de escaso monto frente a la multa millonaria impuesta por abandonar el torneo. Esta situación permitió a los Trapani Shark evitar la exclusión automática y la sanción más grave, aunque los dejó sin posibilidades competitivas de seguir en la Ronda de 16, a la cual avanzó Hapoel Holon.

De acuerdo con el artículo del medio italiano, el club atraviesa un periodo convulso, acumulando ocho puntos en siete meses en la Serie A, sustentados por tres diferentes sanciones, mientras se aguarda una nueva resolución del Tribunal Federal sobre la validez de los documentos para su inscripción en la temporada 2025/26. Todo esto conlleva a una situación sin precedentes.

Por su parte, Trapani Shark emitió un comunicado de prensa en el cual explica los motivos de la decisión de llevar cinco jugadores al partido internacional: “La participación del club en la BCL en Bulgaria, contra el Hapoel Holon de Israel, se garantizó con base en la mera asistencia, para evitar una multa draconiana de 600.000 euros exigida por la normativa internacional, una medida que habría agravado aún más el daño irreparable ya sufrido. Y el comunicado de la BCL adjunto confirma que hicimos lo que hicimos de manera excelente”.

Además, hizo responsable de la situación a la Federación Italiana y la Serie A por no dejarlos suspender partidos debido al problema con la cantidad de jugadores: “Esto no terminará en Bulgaria: es su decisión expulsarnos del campeonato, no retirarnos voluntariamente. Seguiremos defendiéndonos hasta el final, como ‘El último de los Mohicanos’, resistiendo a un sistema que parece priorizar la lógica opaca sobre la justicia deportiva”.

“La justicia ordinaria pronto se hará cargo de esta terrible situación: confiamos en que, mediante las investigaciones y los procedimientos ya en curso (incluida la denuncia presentada ante la Policía Financiera de Trapani por falsificación de documento público y falsedad ideológica contra la Agencia Tributaria de Trapani, a la luz de la Declaración de la Renta (DURC) del INPS del 19 de junio de 2025, que certificó nuestro pleno cumplimiento de las cotizaciones a la seguridad social), se esclarecerá la verdad de los hechos y se castigará a los responsables. No toleraremos más abusos: se exigirán todas las responsabilidades mediante procedimientos civiles y penales para restablecer el derecho a la propiedad vulnerado”, concluyó el equipo.