Deportes

Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

El partido entre Trapani Shark de Italia y Hapoel Holon de Israel terminó en el primer cuarto cuando estaba 38-5

Guardar
Trapani Sharks perdió ante Hapoel Holon de Israel 38-5 en el primer cuarto

El básquet europeo sumó un capítulo escandaloso que dio la vuelta al mundo. La surrealista escena ocurrió en un partido de playoffs de la Champions League (segunda competencia en importancia detrás de la Euroliga), donde el Trapani Shark de Italia quedó eliminado tras quedarse con un solo jugador de campo en el duelo ante Hapoel Holon de Israel.

El partido, disputado en la ciudad de Samokov, Bulgaria, sede neutral donde hace de local el elenco israelí, terminó abruptamente en el primer cuarto con una marcador de 38-5 en favor del Hapoel Holon. El desenlace se produjo cuando, a 3′03″ del final del período inicial, solo quedaba en cancha un integrante de los Trapani Shark, tras las sucesivas salidas de sus compañeros y la acumulación de cinco faltas personales de otro jugador.

Conforme al reglamento de la Basketball Champions League, competencia que rige la FIBA (Federación Internacional de Básquetbol) la imposibilidad de ejecutar una reposición con un único jugador obligó a los árbitros a detener el encuentro, registrando la derrota del club italiano por “pérdida por incomparecencia”, un resultado que, según la normativa del artículo 14.5.4 del reglamento, conlleva la eliminación automática en play-in o play-off.

La alineación del Trapani Shark estuvo integrada por apenas cinco jugadores: tres profesionales italianos —Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato y Fabrizio Pugliatti— y los jóvenes Luigi Patti (18 años) y Francesco Martinelli (17). Esta formación mínima se debió a la profunda crisis institucional del club, marcada por sucesivas penalizaciones en la Serie A, la rescisión de contratos de los extranjeros como los casos de Ford, Eboua y Hurt, y la desvinculación unilateral de Alibegovic, informó el medio Corriere della Sera. Antes del partido, Trapani Shark había renunciado a disputar el choque de liga local ante Bolonia y contaba con solo siete basquetbolistas bajo contrato, aunque sólo los mencionados optaron por viajar a Bulgaria.

Solo dos jugadores del Trapani
Solo dos jugadores del Trapani Shark en cancha ante Hapoel Holon por la Champions League de básquet en Europa (captura de video)

Cuando tan solo se disputaban 6′57″ del encuentro, el club dirigido por Alex Latini agotó sus recursos sobre el parquet: Rossato pidió salir por molestias físicas, luego lo hicieron Cappelletti y Pugliatti, dejando únicamente a Patti en cancha, quien fue excluido rápidamente tras su quinta falta personal. Ante esta situación y la soledad del juvenil Martinelli, los árbitros decretaron el final prematuro de la contienda, tal como indica el reglamento.

Tras el escándalo, el presidente de la escuadra italiana, Valerio Antonini, expresó en un comunicado: “Agradezco a los jugadores que han ido a Bulgaria a hacer esta aparición, claramente indecorosa, que de todos modos evita al club una multa de 600.000 euros que la Champions League nos había comunicado en caso de renuncia. Gracias a la FIP (Federación Italiana de Básquet) y a la Liga por habernos dejado en estas condiciones bloqueando los fichajes”.

De acuerdo con el reglamento de la Basketball Champions League, inscribir menos de diez jugadores en la planilla de juego se penaliza con una sanción económica de escaso monto frente a la multa millonaria impuesta por abandonar el torneo. Esta situación permitió a los Trapani Shark evitar la exclusión automática y la sanción más grave, aunque los dejó sin posibilidades competitivas de seguir en la Ronda de 16, a la cual avanzó Hapoel Holon.

De acuerdo con el artículo del medio italiano, el club atraviesa un periodo convulso, acumulando ocho puntos en siete meses en la Serie A, sustentados por tres diferentes sanciones, mientras se aguarda una nueva resolución del Tribunal Federal sobre la validez de los documentos para su inscripción en la temporada 2025/26. Todo esto conlleva a una situación sin precedentes.

Por su parte, Trapani Shark emitió un comunicado de prensa en el cual explica los motivos de la decisión de llevar cinco jugadores al partido internacional: “La participación del club en la BCL en Bulgaria, contra el Hapoel Holon de Israel, se garantizó con base en la mera asistencia, para evitar una multa draconiana de 600.000 euros exigida por la normativa internacional, una medida que habría agravado aún más el daño irreparable ya sufrido. Y el comunicado de la BCL adjunto confirma que hicimos lo que hicimos de manera excelente”.

Además, hizo responsable de la situación a la Federación Italiana y la Serie A por no dejarlos suspender partidos debido al problema con la cantidad de jugadores: “Esto no terminará en Bulgaria: es su decisión expulsarnos del campeonato, no retirarnos voluntariamente. Seguiremos defendiéndonos hasta el final, como ‘El último de los Mohicanos’, resistiendo a un sistema que parece priorizar la lógica opaca sobre la justicia deportiva”.

“La justicia ordinaria pronto se hará cargo de esta terrible situación: confiamos en que, mediante las investigaciones y los procedimientos ya en curso (incluida la denuncia presentada ante la Policía Financiera de Trapani por falsificación de documento público y falsedad ideológica contra la Agencia Tributaria de Trapani, a la luz de la Declaración de la Renta (DURC) del INPS del 19 de junio de 2025, que certificó nuestro pleno cumplimiento de las cotizaciones a la seguridad social), se esclarecerá la verdad de los hechos y se castigará a los responsables. No toleraremos más abusos: se exigirán todas las responsabilidades mediante procedimientos civiles y penales para restablecer el derecho a la propiedad vulnerado”, concluyó el equipo.

Temas Relacionados

BásquetTrapani SharkHapoel HolonBasketball Champions League

Últimas Noticias

Luis Advíncula confirmó que se va de Boca Juniors: “Estoy pasando por un momento familiar complicado”

El peruano rescindió contrato con el Xeneize y será presentado en Alianza Lima

Luis Advíncula confirmó que se

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

Avatares de los futbolistas, tecnología a favor de los árbitros y herramientas estadísticas serán algunas de las novedades

FIFA dio a conocer las

Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

El Rojo hizo oficial el fichaje de Nacho, el mediocampista de 38 años que viene de quedar en libertad del Canalla

Tras su salida de Rosario

Una figura del futsal brasileño murió a los 32 años tras descompensarse en el aeropuerto durante un viaje con el plantel

Alex Felipe perdió el conocimiento mientras el grupo se preparaba para abordar un avión a Moscú

Una figura del futsal brasileño

Valentín Carboni se despidió del Genoa, aterrizó en Argentina y firmará como refuerzo de Racing

El futbolista de 20 años se realizó la revisión médica y se unirá a la pretemporada del equipo que dirige Gustavo Costas

Valentín Carboni se despidió del
DEPORTES
FIFA dio a conocer las

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

Una figura del futsal brasileño murió a los 32 años tras descompensarse en el aeropuerto durante un viaje con el plantel

Valentín Carboni se despidió del Genoa, aterrizó en Argentina y firmará como refuerzo de Racing

Argentina perdió en cuartos de final de la United Cup frente a Suiza

TELESHOW
Priscila Crivocapich habló del final

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

La palabra de Romina Gaetani tras denunciar a su exnovio por violencia de género: “Me redujo y me volvió chiquita”

Claudia Ciardone recordó su romance con Martín Migueles: “Lo estuve conociendo por tres meses”

INFOBAE AMÉRICA

Semyon Bychkov toma la batuta

Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

Impactantes imágenes: esquiadores descienden el Etna mientras el volcán comenzaba a expulsar lava

El papa León XIV anunció reformas en la Iglesia Católica tras concluir el Año Santo