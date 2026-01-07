El contundente apoyo del director de Alpine para Franco Colapinto de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá la chance de correr toda la temporada de la F1 por primera vez en 2026

Después de una temporada para el olvido, Alpine enfrentará el desafío de reconstruirse tras terminar en el último puesto del Campeonato de Constructores. Y una de las miradas en el futuro inmediato de la Fórmula 1 está en el desarrollo de Franco Colapinto como uno de sus principales activos. La escudería británica apuesta por la estabilidad y la evolución del joven argentino, quien tendrá por primera vez la oportunidad de ser titular la temporada completa en 2026, incluyendo las pruebas previas al inicio de la actividad.

A la espera de ver por primera vez el nuevo A526 en pista, en lo que serán los test entre el 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona, el medio especializado Motorsport publicó una entrevista con el director general de Alpine, Steve Nielsen, que habló en el cierre del año en Abu Dhabi y se refirió a la compleja situación que atravesó el equipo tras parar el desarrollo del último monoplaza en las primeras fases de la temporada para concentrarse en el nuevo reglamento de 2026. Esa decisión dejó tanto a Pierre Gasly como a Colapinto en desventaja respecto a sus rivales, quienes continuaron introduciendo mejoras en sus autos, algo que se reflejó en los resultados: la escudería con sede en Enstone solo consiguió puntos en uno de los últimos 11 grandes premios (6° puesto del piloto francés en Interlagos).

Al delinear las expectativas para 2026, Nielsen apostó por el crecimiento de Colapinto tras asegurarse la segunda butaca del equipo: “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”. El directivo, que estuvo un largo tiempo trabajando para la FIA, recordó que fueron varias las veces que el oriundo de Pilar fue mejor que su compañero: “En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”.

De cara a la próxima temporada, Nielsen remarcó el valor que tendrá para la escudería que ambos corredores puedan luchar por estar en la zona de puntos y situarse como uno de los equipos consistentes en los Grandes Premios: “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes con ese, mientras que el otro auto no sumó ningún punto con dos pilotos diferentes”.

Por otra parte, el director de Alpine insistió en la importancia de mantener la confianza en Colapinto rumbo a la nueva campaña de la F1: “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”, aclaró durante la charla en la definición del campeonato en Medio Oriente.

El piloto argentino reemplazó a Jack Doohan a partir de la séptima carrera del 2025

La entrevista del medio especializado en el deporte motor también incluyó una autocrítica sobre las limitaciones técnicas de la unidad que ya quedó en el pasado. Al ser consultado sobre el desempeño de sus pilotos, Nielsen sostuvo: “Creo que la cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos. Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto. En las pocas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y otra en Las Vegas, donde estuvimos bien”, reflexiona sobre algunas carreras puntuales del 2025.

“Necesitamos hacer un auto mucho mejor, un auto mucho mejor, y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”, concluyó. En medio de la salida de esta nota con uno de los personajes fuertes del equipo de Enstone, hay que remarcar que el equipo puso en marcha la versión 2026 de su monoplaza, que será parte de la nueva era de la Fórmula 1 por el cambio de reglamento técnico.

Antes del inicio de la pretemporada, Alpine realizó el encendido del nuevo motor Mercedes que utilizarán, una etapa esencial para validar la integración y funcionamiento de los sistemas. “Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que utilizó el equipo para el video que subió en sus cuentas oficiales en el que presentó por primera vez el ruido del motor. El recorte estuvo acompañado de imágenes de la fábrica en Enstone y de los mecánicos aguardando de manera expectante el encendido del motor. Uno de los miembros más importantes de la escudería que aparece es David Sánchez, director técnico.