Otro tenso cruce entre Vinicius y Xabi Alonso: reproches y silbidos en el Bernabéu tras el triunfo del Real Madrid

La estrella brasileña y el entrenador español volvieron a ser protagonistas durante la victoria por 5-1 sobre el Betis

El reproche de Vinicius Jr a Xabi Alonso

El partido entre el Real Madrid y el Real Betis en el estadio Santiago Bernabéu finalizó con una victoria del equipo blanco por 5-1, pero la atención se desvió rápidamente hacia las tensiones internas reveladas durante el encuentro. A pesar del abultado marcador, los focos mediáticos se centraron en los gestos y palabras de Vinicius Junior y la reacción de Xabi Alonso, actual técnico del conjunto merengue.

De acuerdo con imágenes captadas por el programa El Día Después de Movistar, Vinicius Junior expresó su descontento hacia el cuerpo técnico durante un tramo del partido. Tras recibir silbidos de un sector de la afición y protagonizar un enfrentamiento con Marc Bartra, el extremo brasileño se dirigió a la banda para manifestar su frustración. Según la lectura de labios realizada por el programa, Vinicius reclamó: “Así es imposible, tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan. Dile que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una”.

El ex Flamengo le reprochaba a su entrenador la forma de jugar de Gonzalo, el joven delantero que se convirtió en figura marcando tres de los cinco goles.

El episodio, recogido por El Día Después, puso en evidencia la distancia entre el futbolista y algunos de sus compañeros en el campo, así como la tensión con el entrenador. Xabi Alonso también protagonizó un momento de visible tensión con el brasileño minutos antes de su sustitución. Las cámaras de DAZN registraron el instante en que el entrenador exigió mayor esfuerzo a su dirigido: “Eh, hostia Vini. ¡Dale, hombre, va! ¡Hostia, presión! Ahí, presiona”, ordenó enérgicamente, seguido de otra indicación: “¡Que no te pares y presiones! ¡Venga, una, va!”.

Estas imágenes, difundidas por la plataforma, mostraron a un Xabi Alonso gesticulando con intensidad desde el área técnica.

El brasileño volvió a ser
El brasileño volvió a ser silbado en el Bernabéu (Reuters)

Diez minutos después de ese cruce, el técnico decidió sustituir a Vinicius Junior y a Rodrygo para dar ingreso a Güler y Mastantuono. Al dejar el campo, el brasileño saludó al entrenador sin mayores gestos de tensión, aunque el ambiente se cargó cuando parte del público volvió a silbarlo. El descontento de la afición hacia el exjugador del Flamengo se hizo notar durante su salida, reflejando el clima de insatisfacción que rodea su momento en la plantilla.

Según lo informado por The Guardian, la situación de Vinicius Junior en el Real Madrid se ha complicado en las últimas semanas, especialmente tras el interés manifiesto del Chelsea. El club inglés estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 160 millones de euros por el delantero brasileño.

El escenario contractual de Vinicius también permanece incierto. De acuerdo con SPORT, los representantes del futbolista han acudido en varias ocasiones a las instalaciones de Valdebebas para negociar una renovación, pero las conversaciones no han llegado a buen puerto. Las condiciones planteadas por el club madrileño estarían por debajo de las expectativas del entorno del jugador, cuya permanencia en el equipo parece cada vez menos probable.

Ante este panorama, el Real Madrid analizaría la posibilidad de escuchar ofertas para evitar que Vinicius Junior entre en el último año de su contrato, previsto para la temporada 2026/2027, sin haber resuelto su futuro. La información de SPORT subrayó que la directiva prefiere evitar un desenlace en el que el atacante quede libre o negocie con otros clubes a partir de enero de 2026.

Fuentes consultadas por The Guardian indicaron que la intención inicial del jugador era continuar en el club blanco. Sin embargo, el distanciamiento con el cuerpo técnico, sumado a su desplazamiento a un papel secundario en el esquema táctico, han modificado su postura. El impacto emocional de los silbidos recibidos y la percepción de falta de respaldo dentro del vestuario acentúan el clima de incertidumbre.

