Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

Real Madrid obtuvo una victoria contundente en el Santiago Bernabéu al golear 5-1 al Betis, en el marco de la 18ª jornada de La Liga de España. El elenco de Xabi Alonso se quedó con un triunfo clave para mantenerse a tiro del Barcelona en la cima, aunque el tenso ambiente quedó en evidencia cuando los aficionados despidieron entre fuertes silbidos a Vinícius Júnior, quien posteriormente se retiró sin saludar a los hinchas. Franco Mastantuono ingresó en los últimos compases del enfrentamiento, mientras que el argentino Giovani Lo Celso jugó todo el complemento en la visita.

Ante un desarrollo del encuentro en el que el Merengue fue superior y manejó los hilos con tranquilidad, salvo un lapso en el que se destacó Thibaut Courtois en el arco, el momento del cambio de Mastantuono por Vinícius acaparó los flashes. A los 77 minutos, Xabi Alonso mandó al argentino al campo de juego para sumar minutos después de varios partidos (jugó solo un minuto hace dos fechas contra Alavés luego de nueve ausencias) y el brasileño recibió fuertes abucheos.

Según informan medios locales, la relación entre Vinícius y la afición se deterioró en las últimas semanas producto del bajo rendimiento del extremo, quien finaliza contrato en 18 meses y las negociaciones por su renovación son una incógnita. El atacante, quien suma 15 partidos consecutivos sin convertir y atraviesa el período más improductivo de su carrera en Real Madrid, recibió silbidos de sus propios fanáticos por segundo encuentro consecutivo. El disgusto del futbolista quedó en evidencia cuando, apenas terminó el encuentro, se fue rápidamente al vestuario, sin ingresar al terreno de juego para saludar a los hinchas como de costumbre.

*Los silbidos a Vinícius y las intervenciones de Mastantuono

Esta situación contrastó con los momentos iniciales, en los que el brasileño recibió aplausos, especialmente tras la mención de su nombre en la previa y sus primeras intervenciones en el campo. Sin embargo, la dinámica cambió después de una acción polémica: Ángel Ortiz empujó a Vinícius dentro del área, una jugada que generó protestas pero no fue sancionada como penal por el árbitro Hernández Hernández. El delantero no logró recuperarse anímicamente tras esa decisión, participando menos en el juego y entrando en disputas sin trascendencia.

Por su parte, Franco Mastantuono sumó poco más de 15 minutos después de varios meses en los que su participación fue escasa, principalmente por una pubalgia que le provocó fuertes malestares físicos. Después de ser titular en nueve de los primeros 14 partidos, el exvolante de River Plate perdió participación tras la lesión y únicamente había sumado un minuto de juego en los últimos 10 partidos.

Contra el Betis ingresó en un encuentro prácticamente sentenciado, ya que el marcador estaba 3-1 a favor del Merengue producto de dos goles de Gonzalo García y Raúl Asencio, mientras que en el equipo del Ingeniero Manuel Pellegrini descontó Cucho Hernández. No obstante, logró imponer su sello con buenas intervenciones en el lapso de partido que disputó. Una de estas llegó tras una buena combinación con Federico Valverde, con quien realizó una pared y quedó dentro del área: sacó un fuerte remate que impactó sobre el defensor Natan.

Franco Mastantuono sumó poco más de 13 minutos en la goleada del Real Madrid sobre Betis (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Posteriormente, ya con el resultado 4-1 tras el hat-trick de Gonzalo García, Mastantuono metió un preciso pase filtrado para dejar a Fede Valverde solo dentro del área. El uruguayo disparó de primera, pero el arquero Álvaro Vallés respondió con una firme intervención. El lateral Francisco García estampó el 5-1 final en el último minuto de partido.

Este resultado le permitió al Real Madrid mantenerse en la segunda ubicación de La Liga de España con 45 unidades, a cuatro del Barcelona (49), que en el día sábado se impuso por la mínima sobre el Espanyol. Por su parte, Betis quedó estancado en la sexta plaza con 28 puntos.

Más allá de que el siguiente encuentro por el certamen local para el Merengue será contra el Levante, antes de esto el equipo de Xabi Alonso deberá afrontar la Supercopa de España: chocará contra el Atlético de Madrid por las semifinales el jueves 8 de enero desde las 16:00 (hora argentina). Del otro lado de la llave se medirán Barcelona y Athletic Club de Bilbao.

