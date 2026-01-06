La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El jugador del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Ana Beltran)

La posibilidad de que Vinícius Jr. abandone el Real Madrid ha tomado fuerza tras el interés manifestado por el Chelsea, que según The Guardian estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 160 millones de euros (más de USD 187 millones) para quedarse con el delantero brasileño.

Esta cifra refleja la magnitud que podría alcanzar el traspaso en caso de concretarse y sitúa a la Premier League como el principal destino alternativo para el jugador si su continuidad en el club blanco se ve comprometida por cuestiones contractuales.

En el tramo más reciente de la temporada, la situación de Vinicius dentro del vestuario madridista se ha visto afectada por diversas circunstancias. Su rol ha pasado a un segundo plano tras la llegada de Kylian Mbappé, relegándolo a una posición menos visible tanto a nivel interno como frente a la hinchada, que ha manifestado su descontento en dos partidos seguidos con silbidos, primero ante el Sevilla y posteriormente ante el Betis, cuando fue reemplazado por el argentino Franco Mastantuono. Este ambiente ha alimentado las dudas en torno a su futuro y multiplicado las especulaciones sobre la posibilidad de un traspaso récord.

Durante los compases iniciales del duelo con Betis, Vinícius recibió aplausos, en especial tras escucharse su nombre en la previa y sus primeras acciones. Esa recepción favorable se desvaneció tras un episodio polémico: Ángel Ortiz empujó al delantero dentro del área, una acción protestada que el árbitro Hernández Hernández no sancionó como penal.

Vinicius fue silbado por la hinchada del Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

A partir de ese momento, el atacante disminuyó su presencia en el juego y se vio envuelto en disputas secundarias. La sinuosa relación entre Vinícius y la hinchada quedó en evidencia, una situación que diversos medios locales atribuyen al bajo rendimiento del brasileño.

El deterioro en las negociaciones para la renovación también ha contribuido a este escenario incierto. Según el medio español SPORT, los representantes del brasileño han realizado varias visitas a Valdebebas durante los últimos meses, pero el acuerdo para prolongar su contrato sigue lejos de materializarse. Las condiciones inicialmente planteadas por el club estarían por debajo del estatus que demandan quienes gestionan los intereses del extremo surgido en Flamengo.

Frente a este panorama, el conjunto español habría decidido escuchar propuestas para evitar un escenario en el que el atacante entre en el último año de contrato, previsto para la temporada 2026/2027, sin haber sellado una ampliación. Esta apertura a negociar no solo responde al interés estadounidense, sino también a contactos previos con intereses procedentes de Arabia Saudita, donde ya se celebró una reunión entre ambas partes en abril del pasado año, según señala el rotativo ibérico.

La predisposición inicial de Vinicius era permanecer en el club blanco. Sin embargo, las recientes desavenencias, incluyendo su relación distante con Xabi Alonso y el impacto emocional tras haber sido desplazado a un segundo plano en el esquema del equipo, han modificado sus prioridades. Aunque fue clave en las dos últimas conquistas de la Champions League por parte del Madrid, su racha negativa en liga —no marca desde el 4 de octubre— ha influido en la percepción sobre su rendimiento y su valor de mercado.

Por el momento, la propuesta del Chelsea se perfila como la más concreta y de mayor envergadura en la puja por uno de los referentes del fútbol europeo.

Por lo pronto, el Real deberá disputar la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid en semifinales el jueves 8 de enero, a las 16:00 (hora argentina). En el otro cruce, Barcelona y Athletic Club de Bilbao buscarán el pase a la final.