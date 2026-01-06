El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

El Abierto de Australia 2026 distribuirá USD 111,5 millones en premios, la mayor cifra en la historia del torneo (REUTERS/Edgar Su)

La temporada tenística comenzó en los primeros días del año con torneos en Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong, en vísperas de lo que será el primer Grand Slam del año, el Australian Open. El calendario ATP inicia con grandes citas y el país oceánico rompe récords con una bolsa de premios que asciende a los USD 111,5 millones. Este monto, que es histórico en el torneo, supera al de Wimbledon y fortalece la posición del certamen dentro de la agenda.

El incremento fue definido por Tennis Australia, responsable de la organización en Melbourne. La suma anunciada representa un aumento del 16% respecto del año anterior y mantiene al torneo entre los de mayor valor, aunque todavía se ubica por detrás del US Open.

El Australian Open entregará premios récord

El salto en premios responde al crecimiento de los ingresos de la asociación. Ese avance proviene principalmente de nuevos acuerdos televisivos, optimización en la venta de entradas y la llegada de patrocinadores. La entidad revisó estructuras y precios de boletos para captar más público y potenciar la monetización. Asimismo, invierte en tecnología y respalda startups deportivas, incrementando así sus fuentes de financiamiento, destaca The Guardian.

El torneo iguala los premios entre el campeón masculino y la campeona femenina, con un monto récord de USD 4,15 millones para cada uno (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En el desglose de premios se confirma que tanto el campeón individual masculino y como la campeona individual femenina recibirán el mismo premio, que será de USD 4,15 millones. Esta cifra representa un aumento del 19% sobre el monto anterior.

Incluso, solo por jugar la fase clasificatoria, los tenistas eliminados recibirán al menos USD 40.500, lo que implica un 16% más que en la edición previa. Asimismo, quienes participen en la ronda inicial tendrán acceso a compensaciones relevantes, ampliando los beneficios para atletas de todos los niveles.

El apoyo del torneo no se limita a los premios directos. La asistencia en viajes aumentó un 67%, con el fin de reducir los costos para los competidores internacionales. Además, se mantienen iniciativas destinadas al bienestar, buscando que la carrera de tenista profesional sea sostenible para una base más diversa de jugadores.

Tennis Australia incrementó en un 16% la bolsa de premios respecto al año anterior, consolidando al Australian Open entre los Grand Slams más valiosos (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Las recientes ampliaciones en la bolsa de premios ocurren en un escenario de negociaciones entre jugadores y organización. La Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis sostiene conversaciones con Tennis Australia sobre salarios y condiciones. Estas charlas continúan tras una demanda en Estados Unidos por supuestas prácticas antimonopolio. El contexto se ha vuelto aún más complejo después de la salida de Novak Djokovic de la Asociación, que él mismo cofundó en 2020, lo que refleja una etapa de revisión interna en el circuito profesional.

A través de estas medidas, el Abierto de Australia apunta a ofrecer oportunidades económicas tanto para los líderes como para quienes inician su camino. El compromiso de la organización se centra en garantizar que el desarrollo en el tenis profesional sea accesible y sostenible para todos los jugadores.

Cuáles son los premios, ronda por ronda

Clasificación (primera ronda): $40.500 (+16%)

Clasificación (segunda ronda): $57.000 (+16%)

Clasificación (tercera ronda): $83.500 (+16%)

Primera ronda: $150.000 (+14%)

Segunda ronda: $225.000 (+13%)

Tercera ronda: $327.750 (+13%)

Cuarta ronda: $480.000 (+14%)

Cuartos de final: $750.000 (+13%)

Semifinales: $1.250.000 (+14%)

Subcampeón: $2.150.000 (+13%)

Campeón: $4.150.000 (+19%)

Los valores fueron revelados por Tennis Australia y el premio será entregado en dólares estadounidenses.

La organización incrementó en un 67% la asistencia en viajes a los jugadores internacionales, facilitando la sostenibilidad profesional en el tenis (REUTERS/Tingshu Wang)

Los tenistas argentinos confirmados para el Australian Open

Los representantes argentinos para lo que será el primer Grand Slam del año ya fueron confirmados. Desde el 12 de enero con las clasificatorias hasta el primero de febrero, el Melbourne Park verá a los mejores tenistas del planeta en un torneo que promete intensidad y buen juego. De este modo, serán ocho los jugadores que jugarán bajo la bandera nacional en el cuadro masculino y una jugadora en el femenino.

Francisco Cerúndolo (21°)

Sebastián Báez (45°)

Camilo Ugo Carabelli (49°)

Tomás Etcheverry (60°)

Francisco Comesaña (61°)

Mariano Navone (72°)

Juan Manuel Cerúndolo (85°)

Thiago Tirante (101°)

Por otro lado, la única representante en el cuadro femenino será Solana Sierra, ubicada en la 66° posición en el ranking de la WTA