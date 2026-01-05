Las confesiones de Colapinto: qué fue lo que más sufrió en la F1 y la frase de Verstappen sobre el público argentino

El argentino de Alpine hizo hincapié en el trabajo fuera de la pista

Franco Colapinto afrontará por primera vez una temporada a tiempo completo como piloto titular de la Fórmula 1 de la mano de Alpine. Luego de ganarse su lugar al lado de Pierre Gasly tras mostrar una notable evolución en su rendimiento, el argentino se consolidó como una de las piezas clave de la escudería francesa, que centró todos sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza para el 2026, temporada que dará inicio a una nueva era técnica. Durante sus vacaciones en el país, el pilarense fue protagonista de una entrevista con la revista Rolling Stone, en la que habló sobre el arduo trabajo de un corredor del Gran Circo, su conexión con la música y cómo reaccionan sus rivales al apoyo de los fanáticos albicelestes.

Colapinto hizo hincapié en que “fue un año muy largo”, aunque esto fue clave para su adaptación a la F1. “Creo que nunca había tenido una temporada en la que me sintiera a veces tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar. Al final, nosotros los deportistas... Yo en especial soy muy competitivo y cuando no tenés la oportunidad de pelear adelante, de estar peleando por puntos... Nunca había tenido un año en el que dijera: “no puedo ganar, no puedo hacer un podio, no puedo pelear una pole position”, argumentó el joven de 22 años.

En esta misma línea, agregó: “Es muy difícil de manejar y es el primer año que me pasó algo así. El nivel de frustración o de sentirte un poco inferior a los demás es mucho más grande que el disfrute que podés capaz tener por estar en Fórmula 1. Y esa fue de las cosas más difíciles. Además, también está la expectativa de todo el mundo alrededor, ¿no? Entonces, hay muchos factores y muchas cosas para controlar y para manejar”.

El argentino de Alpine explicó como interactúa durante las carreras con la música

Sobre esto último, Colapinto puntualizó en que “hay muchos factores diferentes” que un piloto de la Máxima tiene que sobrellevar. “Manejar un Fórmula 1 viene con muchas cosas más que capaz uno no está acostumbrado, no es lo que espera. Y son obviamente cosas que tenés que aprender y que mejorar. La F2, F3... Todas las categorías anteriores estás casi la mitad del tiempo haciendo nada. Si bien estás viendo los datos y eso, después llega un punto en que no tenés más nada para ver y estás... En la Fórmula 2 te podés ir a dormir una siesta. Y en la Fórmula 1 no tenés ni cinco minutos para comer en una mesa, tenés que comer con los ingenieros”, comentó.

La actividad fuera de la pista es tan grande que Colapinto aseguró que puede cansarlo más que el trabajo durante una sesión: “La parte de gestionar bien la energía y los tiempos es muy difícil. El jueves lo tenés lleno de cosas. El año pasado, como en Brasil, había jueves que terminaba más cansado que como yo termino un domingo después de la carrera. No había ni empezado el fin de semana, no había ni empezado a manejar, el jueves a la noche estaba destrozado. Y eso, obviamente, lo vas aprendiendo con el tiempo, pero es difícil de manejar, porque hay muchas cosas. Manejar en la Fórmula 1 es el 10% del tiempo. Todo el resto del tiempo estamos haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con manejar. Y eso es a lo que uno se tiene que acostumbrar y a lo que en las categorías anteriores tampoco te enseñan”.

Colapinto afrontará por primera vez en su carrera una temporada completa como piloto titular de F1

Por otro lado, Franco Colapinto aseguró que la música es clave durante su preparación en la grilla de salida y lo ayuda a desconectarse del ruido externo. “Escucho mucha música, pero especialmente cuando corro esos fines de semana que tengo muchas cosas en la cabeza, me ayuda a distraerme un poquito, a sacar el foco de las preocupaciones y ponerlo un poco en la música. Me ayuda. Creo que desde que empecé a correr, si hay algo que llevo siempre a todas las carreras son los auriculares. Así que la música es algo que me ayuda, sí, pero capaz más en el día a día y hasta en las carreras”, confesó.

Luego de comentar que escucha bandas como “Airbag, Babasónicos o Soda Stereo”, el piloto de Alpine hizo mención a la nostalgia que le genera la música: “Cuando estoy solo prefiero escuchar esas canciones que uno no tiene tan... Que no escuchabas tanto de chiquito. Pero, por otro lado, mis viejos escuchaban mucha música de antes o folclore. Escuchaban a la Sole. Escucho a la Sole y como que me trae esos recuerdos, de ir en el auto e ir con algún disco en la camioneta. Y son momentos lindos y me acuerdo de las canciones porque te quedan muchas cosas de cuando eras chiquitito y son al final recuerdos que te va trayendo la música, que es para mí bastante especial. Y capaz de la música más actual mi recuerdo es salir de joda, que no salgo encima. Depende mucho del momento del día también”.

Vale destacar que, tras descansar en el país y celebrar las Fiestas junto a su familia, Colapinto deberá regresar a Europa para presentarse en la fábrica de Enstone. Allí comenzará a diagramar el exhaustivo trabajo a realizar antes del inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que tendrá la luz verde el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. No obstante, antes de esto, deberá afrontar los tres test de pretemporada, de los que participará por primera vez desde su arribo a la Máxima. Del 26 al 28 de enero estará en Barcelona, mientras que los siguientes se realizarán en Bahréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

LAS FRASES MÁS DESTACAS DE FRANCO COLAPINTO

El apoyo de los fanáticos argentinos y la sorpresa del resto de los pilotos: “Ser argentino y tener todo el apoyo de un país es increíble. Especialmente cuando los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo. Max (Vertappen) me dice: ‘Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados’. Están en Singapur, pero después están en Brasil. Están en Baku, pero después están en Italia. Están en todos lados y en todas las pistas en las que decís: ‘Acá no llegan. No, llegan a Catar’. Yo les digo: ‘¿Cómo están en Catar?’. Y van y viajan y llegan a todos lados. A todos les sorprende, no pueden creerlo. A la Fórmula 1, a los pilotos, es una cosa de locos”.

Qué hace durante su tiempo libre: “Cuando estoy libre, trato de desconectar un poco del deporte, de la Fórmula 1. Trato de no pensar en autitos. Me gusta mucho entrenar y pasar tiempo afuera. Tratar de desconectarte de las redes, de todo lo que venga. A mí me gusta mucho estar afuera. Y no me gusta tanto capaz estar en un gimnasio. Prefiero estar al aire libre, ir a la montaña, estar un poco más conectado con la naturaleza. Es algo que me ayuda mucho a desconectar, así que es algo que me funciona”.

El celular y lo que tarda para contestar los mensajes: “Me cuesta despegarme del celular. Veo mucho TikTok, veo muchos reels. Y nada, WhatsApp, trabajo, te llegan mensajes... Y cuando no lo ves, aunque te lleguen, no pasa nada. No soy muy bueno contestando mensajes. Soy muy lento. Contesto capaz después de un par de días”.

Sus primeros contactos con el automovilismo: “Yo era muy fanático de los fierros. Viví un montón de cosas, fui a un montón de carreras, desde los cuatro años que andaba en cuatriciclo por el barrio como un loquito tirando. A los cuatro años tiraba polvo para todos lados. Los vecinos me querían matar. Pero fui creciendo y, al final, descubriendo nuevas cosas. Descubrí el simulador. El simulador fue lo que me trajo mucho al TC, a ese tipo de carreras un poco más de asfalto, ¿no?”.

“Yo desde chiquito digo: ‘El Dakar es esto y lo que quiero hacer’. Cuando era chiquito, iba a la colectora a ver los del Dakar pasar. Pasaba el Dakar justo por enfrente de casa y veía los autos, los cuatris, y a mí me encantaba eso”.

Su sueño de llegar a la F1 y lo que genera en los chicos que son fanáticos de la categoría: “Si bien tenía pilotos para apoyar, porque tenía a Fernando (Alonso), tenía a Checo (Sergio Pérez), que era al que yo bancaba más, porque era el mexicano, era el latino, era el que nosotros sentíamos más conexión; si bien era muy fanático de ellos, nunca tuve un argentino para apoyar y para decir: ‘Mirá, está peleando una carrera, está peleando un puesto, lo seguimos’. Y ser yo un poco el que llegué, si bien era mi sueño, poder darle eso a muchos chicos argentinos, chicos que están creciendo con la Fórmula 1, con un piloto de su país en el deporte, para mí es muy especial”.