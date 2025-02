La llamativa publicación de Garnacho tras salir a los 44 minutos del triunfo del United y el gesto que molestó al DT

Alejandro Garnacho pagó los platos rotos por la expulsión de Patrick Dorgu (Reuters/Scott Heppell)

26 toques, 15 de 18 pases concretados, cinco pérdidas y un tiro bloqueado. Ese fue el resumen de los 44 minutos disputados por Alejandro Garnacho en la sufrida victoria del Manchester United por 3-2 ante Ipswich Town por la fecha 27 de la Premier League. El Bichito no pudo lucirse en un partido en el que la pelota parada fue preponderante a favor de su equipo y se terminó marchando por una situación puntual del juego.

La expulsión de Patrick Dorgu vía VAR a los 42 minutos por una plancha contra la pierna izquierda de Omari Hutchinson motivó que el entrenador de los Diablos Rojos, Ruben Amorim, hiciera un movimiento de piezas para evitar resentir a su equipo en la parte defensiva. Debido a esto, decidió meter al lateral marroquí Noussair Mazraoui en lugar de Garnacho para cubrir el espacio vacante por la tarjeta roja, y así dejó en cancha a futbolistas más grandes como Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee y Rasmus Hojlund. De hecho, Garnacho era el segundo más joven de la formación, por detrás del zaguero central Leny Yoro.

Sin poder terminar los 90 minutos en ninguna de sus 26 presentaciones en la Premier League, el extremo español nacionalizado argentino dio la nota al término del partido, pero en redes sociales, donde colgó un posteo en formato de historia (se elimina a las 24 horas de su publicación) en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 12 millones de usuarios. En esa postal, se lo puede ver con cabeza gacha, repleto de frustración, y con su mano derecha tapándose la nariz.

La publicación de Alejandro Garnacho en Instagram

No es la primera vez que el delantero se transforma en noticia por cuestiones ajenas a su rendimiento dentro de la cancha porque el único partido que se perdió en el torneo local fue el Derbi de Manchester con victoria sobre el City en medio de acusaciones por presuntamente filtrar las alineaciones a la prensa. Amorim lo desmarcó de esta situación y aseguró que su ausencia en ese partido fue un punto de inflexión en la temporada del joven de 20 años: “Creo que está mejorando en todo, en cada aspecto de su juego: su comprensión, cuando defender. Necesitamos estos jugadores que puedan desequilibrar en el mano a mano”.

Fue una de las alternativas barajadas por la institución para tener liquidez en el último mercado de pases, con la intención de equilibrar las cuentas después de abonar USD 255 millones en distintos refuerzos a lo largo de la temporada. El Napoli de Italia llegó a ofrecer 40 millones de euros (USD 41 millones) por su traspaso, pero el cuadro inglés se apalancó desde un inicio en que no lo dejaba ir por menos de 70 millones de euros.

Tampoco llegaron a un acuerdo desde el lado contractual con el futbolista, así lo dejó ver el director deportivo de los italianos, Giovanni Manna: “Él quería estar satisfecho económicamente y su pedido fue algo que en este momento no podíamos hacer. No quisimos hacerlo y ni siquiera me pareció correcto cuando hay un salario medio en el vestuario poner a un joven con uno más alto. No hubiera sido justo con los demás, que están haciendo cosas importantes”.

El Bichito también hizo ruido porque, tras ser reemplazado, se fue directamente al vestuario. “Voy a hablar con él sobre eso”, advirtió el entrenador.

Hasta el momento, Alejandro Garnacho lleva 8 goles y 6 asistencias en 40 partidos de la temporada, pero no anota un tanto desde el 28 de noviembre en la victoria 3-2 contra Bodo/Glimt y tampoco da un pase gol desde el 30 de enero en el triunfo 2-0 contra Steaua de Bucarest, ambos duelos correspondientes a la UEFA Europa League. Tendrá revancha rápido porque el Manchester United se medirá este domingo desde las 13:30 (hora argentina) con el Fulham por la quinta ronda de la FA Cup.