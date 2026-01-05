El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

El delantero sufrió un apriete de parte de los jefes de la hinchada en plena conferencia

El regreso de Gabriel “Gabigol” Barbosa a Santos estuvo marcado por una intensa combinación de expectativa y presión. Durante su presentación oficial en Vila Belmiro, la emoción del reencuentro con el club que lo formó se vio matizada por la férrea advertencia de los miembros de la barra brava, quienes condicionaron su apoyo al desempeño que el delantero muestre desde el inicio de esta nueva etapa.

En presencia de periodistas y dirigentes, un grupo organizado de hinchas interrumpió la conferencia con un reclamo directo dirigido a Gabigol. En el video oficial del evento, se escucha la contundente frase: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, dejando en claro que la confianza de la hinchada dependerá de los resultados y el compromiso del futbolista.

Vale recordar que el futbolista de 29 años generó el enojo de los hinchas del Santos en varias oportunidades. Una de las últimas fue cuando aún era futbolista del Flamengo y una imagen suya con la camiseta del Corinthians se viralizó. Además de este episodio, también generó malestar en los aficionados del Peixe que Gabigol eligiera el Cruzeiro antes de retornar al Santos, luego de su despedida del Fla. Finalmente, no todo salió según lo planeado ya que su paso por la La Raposa fue muy breve.

El delantero inicia así su tercera etapa en el conjunto paulista, ahora a préstamo por una temporada, proveniente del Cruzeiro. En su declaración a la prensa, Gabigol recordó que regresar al club que lo vio nacer como profesional representa una oportunidad para afrontar nuevos retos. También expresó su entusiasmo por volver a compartir equipo con figuras como Neymar, y por disputar tanto el Campeonato Paulista, la Serie A y torneos internacionales: “Estoy muy feliz de volver a casa”, afirmó.

Santos presentó a Gabigol

Durante su presentación, el atacante de 29 años resaltó su vínculo con Neymar y expresó: “Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”. El futbolista se mostró optimista respecto a su estado físico, asegurando que llega al equipo “en buenas condiciones, después de las vacaciones”, y enfatizó su ambición de que el grupo alcance un mejor desempeño en el Brasileirao tras una temporada complicada en la que Santos luchó por evitar el descenso. “Tengo 29 años. Soy joven y nunca tuve una lesión grave”, aclaró. Entre sus objetivos figuran mejorar la campaña doméstica y competir en la Copa Sudamericana.

Al referirse a su compañero de selección, Neymar, el atacante lo describió como su “ídolo y un amigo”, y valoró la oportunidad de “poder compartir el vestuario y estar juntos de nuevo”. Recordó que coincidieron en la Selección de Brasil, especialmente durante los Juegos Olímpicos de 2016, aunque en su primera etapa en Santos casi no jugaron juntos. Gabigol remarcó que el éxito del equipo dependerá del esfuerzo colectivo y destacó: “Esto no es solo Neymar y Gabigol, somos más de 11 futbolistas”.

En sus dos pasos anteriores por el Santos, Barbosa acumuló 207 partidos, 83 goles y 13 asistencias, cifras que lo posicionan como el segundo club más relevante en trayectoria dentro de su carrera profesional. Debutó en Santos en 2013, antes de ser transferido al Inter de Italia en 2016, y retornó de manera temporal en 2018. En esta nueva etapa, su reencuentro con la camiseta del club y la ofensiva compartida con Neymar despiertan altas expectativas en la afición.

Sin embargo, la advertencia de la barra brava dejó en evidencia que la exigencia por resultados para Gabigol será inmediata, y que la relación con la hinchada dependerá de lo que muestre en el campo desde el primer partido.