El heroico gesto de un joven boxeador en el voraz incendio de un bar en Suiza que le costó la vida

Benjamin Johnson, un héroe en la tragedia

El incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza, ocurrido el 1º de enero durante las celebraciones de Año Nuevo, provocó la muerte de al menos 40 personas y 120 heridos. Entre las víctimas se encuentra Benjamin Johnson, un boxeador de 18 años, quien perdió la vida tras realizar un acto heroico: salvó a un amigo en medio del fuego.

La noticia fue confirmada por la Federación Suiza de Boxeo en sus redes sociales. “Es con profunda tristeza que SwissBoxing se enteró de la muerte de Benjamin Johnson (Club Lausannois de Boxing), víctima de la tragedia en Crans-Montana. Benjamin nos dejó como un héroe, ayudando a su amigo. Nuestros pensamientos están con su familia, parientes y todas las víctimas de esta tragedia nacional”, escribió la entidad en su cuenta de Instagram junto a una imagen del pugilista.

Entre los sentidos reconocimientos se incluyó el testimonio de Amir Orfia, presidente de la Federación, quien destacó no solo el talento del atleta, sino también sus cualidades humanas. En declaraciones recogidas por Marca, el dirigente afirmó: “Era un deportista prometedor y una personalidad brillante. Observé su desarrollo mientras aún estaba en el ring y más tarde como su entrenador. Lo recordaré como un joven positivo, sonriente y respetuoso”.

Además, recalcó que el último gesto de Johnson representa fielmente su esencia: “Este último acto de altruismo refleja a la perfección su carácter: siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás”.

Homenaje a las víctimas del incendio (REUTERS/Denis Balibouse)

La tragedia ha golpeado especialmente al mundo deportivo, ya que Johnson es el segundo atleta identificado entre las víctimas mortales, tras el joven golfista italiano Emanuele Galeppini, de 16 años y una de las grandes promesas de ese país en la disciplina.

La carrera de Galeppini había alcanzado proyección internacional tras obtener el título en el Omega Dubai Creek Amateur Open en abril de 2025 y competir en torneos en Baréin, Francia, Bélgica y los Emiratos Árabes Unidos. Su vinculación con el golf juvenil de Oriente Medio lo ubicó entre las figuras más prometedoras de la región, como explicó el portal Golf Digest Middle East. Sus redes sociales, en particular Instagram, se llenaron de mensajes de homenaje, mostrando imágenes de su precoz trayectoria, como la foto junto al norirlandés Rory McIlroy.

Además, el futbolista Tahirys Dos Santos, defensor del FC Metz, permanece internado en un hospital especializado en Stuttgart tras sufrir quemaduras en el 30% de su cuerpo.

El zaguero tuvo un gesto similar al del boxeador: regresó al lugar del incendio para salvar a su pareja. “Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse”, expresó el agente de Dos Santos, Christophe Hutteau a BMTV.

En tanto, Hutteau destacó que, pese a la gravedad de las lesiones, el joven futbolista mantiene la capacidad de respirar sin asistencia. Los primeros días transcurren bajo observación estricta para definir su evolución, en un proceso médico que puede extenderse indefinidamente.

En el ámbito sanitario, especialistas del Hospital de Lausana han indicado que muchos de los heridos presentan quemaduras graves, superiores al 60% del cuerpo, y complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación de humo tóxico. Mathias Reynard, jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, declaró al periódico local Walliser Bote que las condiciones clínicas de numerosos afectados permanecen “extremadamente delicadas”.