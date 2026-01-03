El heroico accionar del futbolista del Metz para ayudar a su novia en medio del trágico incendio en un bar de Suiza que lo dejó con graves heridas

Tahirys Dos Santos se encuentra internado tras sufrir quemaduras graves durante el incendio en Suiza

El trágico incendio durante las celebraciones de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana, Suiza, dejó al futbolista del FC Metz de Francia, Tahirys Dos Santos, con graves heridas. Mientras el futbolista de 19 años, que sufrió quemaduras en un 30% de su cuerpo, permanece estable en un hospital especializado en Stuttgart (Alemania), se conoció un dato impactante sobre su accionar durante el hecho.

El representante de Dos Santos, Christophe Hutteau, detalló a medios franceses que el jugador logró salir del bar cuando comenzó el fuego, pero decidió regresar al interior al percatarse de que su novia seguía atrapada. “Tahirys se encontraba en el primer piso cuando todo inició, escapó y volvió para ayudar a su pareja”, relató el agente a BFMTV.

La situación médica de Dos Santos se ha convertido en objeto de especial atención dentro del entorno del FC Metz, ya que logró evitar daños aún más severos y mantiene la capacidad de respirar sin asistencia, a diferencia de otras víctimas en estado crítico. Según detalló Hutteau el sábado a la señal francesa, la rápida transferencia del futbolista a una unidad especializada responde a la profundidad de las lesiones en varias zonas del cuerpo, incluido el cráneo.

Homenaje a las víctimas del incendio (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El agente se refirió por primera vez a una conversación directa con el jugador desde el hospital, un breve diálogo en presencia de los padres del deportista. Debido a la gravedad de las lesiones y la cantidad de vendajes, el contacto fue limitado, y Hutteau prefirió centrarse en transmitir tranquilidad.

“He tenido la suerte de hablar con él anoche por primera vez; fue una charla breve porque está vendado casi por completo. Él estaba junto a sus padres y no era apropiado preguntarle por los detalles del accidente, el momento era más para reconfortarlo”, relató en declaraciones al canal francés.

Sobre el desarrollo de la tragedia, Hutteau reveló que el futbolista logró escapar de las llamas tras hallarse en el primer piso del local durante el inicio del incendio. La acción que marcó su actuación sucedió cuando Dos Santos notó que su pareja seguía atrapada en el interior. “Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse”, afirmó el representante.

El incendio, que se desató poco después de la 1:30 de la madrugada del jueves 1 de enero, dejó un saldo devastador: al menos 40 fallecidos y 120 heridos, según la información recogida por RMC Sport. En ese contexto, Dos Santos se encontraba en el local nocturno junto a su novia y varios amigos.

El fatal incendio dejó un saldo de 40 personas muertas (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

La madre de la pareja del jugador fue quien contactó a la familia para alertarles sobre la tragedia cerca de las 6:30 del 1 de enero. Los padres del futbolista partieron de la región de Metz hacia Suiza, en un trayecto que se extendió por cuatro horas. Las autoridades los guiaron hasta Sion, ciudad suiza a la que fueron trasladadas la mayoría de las víctimas inicialmente. Ya entrada la noche, la familia emprendió otro viaje, esta vez de siete horas y media, hasta Stuttgart, donde Dos Santos permanece ingresado.

El Metz mantiene un seguimiento permanente sobre el estado del defensor e hizo pública la situación la noche del jueves mediante un comunicado oficial. Otras instituciones y colegas profesionales han manifestado su apoyo a la familia y a Dos Santos, destacando la determinación del joven por superar la adversidad. El propio agente remarcó las cualidades personales y deportivas del jugador: “Tenía muchas ganas de volver a los terrenos de juego cuanto antes, ya que es un joven muy ambicioso con una mentalidad excepcional; es un gran trabajador”.

El pronóstico continúa siendo reservado. Según Hutteau, harán falta entre cuatro y cinco días para evaluar la evolución de su estado, dado que las primeras jornadas resultan críticas para los pacientes con grandes quemaduras. “Ahora esto será un proceso largo; ha sufrido quemaduras en la parte posterior de la cabeza, en gran parte del cuerpo... Debemos ser prudentes, pero hay señales alentadoras y estamos apoyándolo”, concluyó el agente del futbolista del FC Metz.

El defensor había sido citado por primera vez con el equipo principal del Metz días antes, el 20 de diciembre, para disputar la Copa de Francia, y se encontraba en Suiza durante el receso de entrenamientos, aprovechando unos días libres para las festividades junto a su círculo más cercano.