El crudo análisis sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “No le sale nada”

Un medio español apuntó contra la actualidad de Julián Álvarez (REUTERS/Susana Vera)

El Atlético de Madrid sólo pudo rescatar un empate en su visita a San Sebastián contra la Real Sociedad y uno de los apuntados por su rendimiento fue Julián Álvarez. El atacante argentino atraviesa una sequía goleadora de ocho partidos y no pudo quebrar la racha en lo que fue el comienzo del 2026 para el equipo del Cholo Simeone en el duelo por La Liga.

En medio de su felicidad tras el nacimiento de su primer hijo con su pareja Emilia Ferrero, el delantero campeón del mundo con Argentina fue uno de los jugadores del Aleti que recibió mal puntaje de parte de un medio español. El diario deportivo Marca fue lapidario contra La Araña y su versión en el 1-1: “No comenzó muy fino. Una pérdida suya supuso la primera llegada con peligro de la Real. Tuvo las dos primeras ocasiones de los rojiblancos pero disparó desviado en las dos. Lo intenta todo, trabaja sin descanso... Pero no le salen las cosas”, fue la descripción sobre su rendimiento en el primer tiempo y recibió 4 puntos.

El balance para el medio sobre la actuación de Álvarez en el complemento fue similar, lo que le valió la misma puntuación (4) para el global del partido. “No está. El argentino lo intenta pero no le sale nada. Se fue al banquillo justo tras el empate de la Real. Necesita dar mucho más”. Hay que remarcar que el periódico fue crítico con los futbolistas de la visita y, en general, los puntajes fueron bajos para el resto de los jugadores.

Duro análisis contra Julián Álvarez tras la Real Sociedad

Tras la igualdad en San Sebastián, el primero que salió en defensa de Julián fue su DT. El propio Simeone, en diálogo con los periodistas de DAZN, aprovechó para dar su mirada del juego del número 19 del Atlético de Madrid. “Los escucho hablar ahí a Julián, qué jugador que es, porque para exigirles todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, ironizó el Cholo en medio de los cuestionamientos contra el ex River Plate.

Hay que mencionar que Simeone decidió reemplazar a Julián a los 15 minutos del segundo tiempo. “Es evidente, pero bueno es un proceso, hay jugadores que atraviesan un momento como el que atraviesa él, pero yo no lo veo que no corra, yo no lo veo sin una buena predisposición, no lo veo que no tenga voluntad, posiblemente no está cómo le gustaría a él estarlo, pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó”, analizó el entrenador.

El empate amenaza las opciones del Atlético en la lucha por el título, ya que quedó a 11 puntos del Barcelona, líder de la liga española. Además, dejó a la Real a un punto de la zona de descenso. Alexander Sorloth adelantó a los visitantes con un cabezazo tras una asistencia de Giuliano Simeone, mientras que Take Kubo conectó con Guedes en el segundo palo para sellar el empate, en una acción que puso fin a la ventaja de los de Simeone lejos de casa, donde ya han dejado escapar 14 puntos tras ir ganando en el campeonato.

El entrenador del Atlético de Madrid respaldó al delantero luego del pobre empate ante la Real Sociedad y el nuevo cambio en el inicio del complemento

Marc Pubill se destacó en la zaga rojiblanca y Jan Oblak firmó al menos cinco atajadas determinantes, una cifra que no alcanzaba desde octubre de 2025. En el banco estuvieron Juan Musso y Thiago Almada. Durante la segunda mitad ambos equipos arriesgaron con cambios: Griezmann y Cardoso buscaron reforzar el mediocampo visitante, mientras que Zakharyan y Óskarsson revitalizaron la ofensiva local. Carlos Soler dispuso de la última oportunidad para la Real, pero su disparo se marchó desviado.

El análisis estadístico evidenció el dominio local, con siete remates a portería, pero la falta de eficacia privó a los vascos de la victoria. En la primera parte se anuló un gol a Brais Méndez por fuera de juego y varios jugadores, como Oyarzabal, Raspadori y Caleta-Car, vieron la tarjeta amarilla en un duelo de alta intensidad. El Atlético de Madrid apenas sumó tres triunfos en sus ocho salidas más recientes, mientras la Real Sociedad, aunque sigue sin victoria bajo el nuevo entrenador, dejó buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.