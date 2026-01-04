Con una asistencia de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid empató con la Real Sociedad: el Cholo volvió a sacar a Julián Álvarez

El Atlético de Madrid sumó un nuevo empate fuera del Cívitas Metropolitano tras igualar 1-1 en su visita a la Real Sociedad en Anoeta, un resultado que pone en entredicho sus opciones en LaLiga y deja a los rojiblancos a once puntos del líder, el Barcelona. Los donostiarras, por su parte, continúan bordeando la zona de descenso, aunque exhibieron una notable mejoría en el debut de Pellegrino Matarazzo como entrenador, mostrando mayor verticalidad y una presión adelantada que complicó el juego del equipo de Diego Simeone.

Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares, mientras que Juan Musso y Thiago Almada permanecieron en el banco de suplentes. El hijo del Cholo asistió de gran manera en el gol, mientras que el DT volvió a sacar a La Araña a los 15 minutos del complemento. El ex delantero de River Plate tuvo una inmejorable chance, pero su remate fue defectuoso y salió apenas desviado.

La insistencia de la Real Sociedad en los instantes finales estuvo a punto de decantar el marcador. Carlos Soler tuvo la última oportunidad clara con un disparo en la frontal, pero el balón se marchó fuera, mientras el guardameta Jan Oblak se confirmaba como uno de los protagonistas de la noche con al menos cinco intervenciones de mérito. No realizaba tantas paradas en un mismo partido desde octubre de 2025 ante el Betis. El dominio territorial y las ocasiones fueron para los locales (siete remates a portería y un ratio de 1,45 goles esperados), aunque la falta de eficacia penalizó otra vez a los vascos.

Atlético de Madrid sumó un punto con sabor a poco ante la Real Sociedad en el Reale Arena, en San Sebastián (REUTERS/Vincent West)

La primera mitad ilustró el pulso táctico entre ambos entrenadores. El equipo de Matarazzo, que estrenaba esquema con doble pivote y buscaba la recuperación tras una racha con solo un punto en cuatro partidos, comenzó presionando alto y renunciando a la posesión intrascendente. Los ataques rápidos y la superioridad por la banda derecha, impulsados por Guedes y Take Kubo, descolocaron durante varios tramos a la zaga visitante. La Real terminó la fase inicial con mayor control y confianza, y solo un gol anulado por fuera de juego de Brais Méndez privó al conjunto de inaugurar el marcador.

Por su parte, el Atlético de Madrid volvió a exhibir su mayor debilidad actual: la incapacidad para mantener ventajas lejos de su estadio. El cuadro rojiblanco es el equipo que más puntos ha dejado escapar tras adelantarse en LaLiga (14). En esta ocasión, Alexander Sorloth adelantó a los de Simeone con un remate de cabeza tras excelente acción de Giuliano en la banda, encarnando la llamada “ley del ex”. Pero la Real reaccionó con rapidez: Kubo encontró a Guedes en el segundo palo, quien controló y batió a Oblak con solvencia, completando el empate definitivo.

Giuliano Simeone, al igual que Julián Álvarez, fue titular y brindó una asistencia (REUTERS/Vincent West)

Las sustituciones y la gestión del cansancio pesaron en una segunda parte muy abierta, con ambos equipos arriesgando y generando espacios. Griezmann (en lugar de Julián Álvarez, que tuvo una chance muy clara) y Cardoso ingresaron para intentar dar aire al mediocampo atlético, mientras Zakharyan y Óskarsson refrescaron la línea ofensiva local. El protagonismo individual se repartió entre un sobresaliente Oblak, que detuvo los intentos de Kubo y Turrientes, y el portero local Remiro, seguro ante los acercamientos de Gallagher y Griezmann.

En el capítulo defensivo, Marc Pubill volvió a destacar en el centro de la zaga rojiblanca, lo que ha consolidado su posición en el equipo titular. Los enfrentamientos físicos y las tarjetas marcaron otro aspecto de un partido de alta intensidad, en el que futbolistas como Oyarzabal, Raspadori y Caleta-Car vieron la amarilla tras acciones disputadas.

El empate deja a la Real Sociedad apenas a un punto del descenso y al Atlético de Madrid prácticamente fuera de la lucha por el título, a la espera de los resultados de sus rivales directos y con la Supercopa en el horizonte. El análisis estadístico subraya la dificultad de los rojiblancos a domicilio; solo tres victorias en sus últimos ocho partidos lejos del Metropolitano. El equipo dirigido por Matarazzo, aunque sigue sin ganar, dejó sensaciones positivas sobre su capacidad de reacción y la adaptación a la nueva propuesta táctica.