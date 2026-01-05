Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

El fisicoculturista murió a los 28 años

El ex campeón de culturismo Kevin Notário Nunes de Oliveira falleció a los 28 años en el Hospital Regional de Ponta Pora, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, tras sufrir complicaciones de salud asociadas al uso de productos para el desarrollo muscular.

Según informaron los medios locales O Globo y UOL, la muerte de Kevin Notário Nunes de Oliveira fue por una infección bacteriana agresiva y conmocionó al ambiente deportivo de la región.

De acuerdo con información difundida por TV Morena y ratificada por su padre, el concejal Marcelino Nunes de Oliveira, el deportista fue internado de urgencia luego de experimentar un intenso dolor en el muslo. Durante la evaluación médica, los profesionales diagnosticaron fascitis necrosante, una infección grave de rápida evolución que suele conocerse como “bacteria carnívora” y que destruye el tejido muscular y cutáneo.

El padre de Kevin, que ejerce funciones en el Concejo Municipal de Ponta Pora, enfatizó el peligro del consumo de sustancias ilegales para acelerar el crecimiento muscular. “La búsqueda del cuerpo ideal condujo a la muerte prematura de mi hijo Kevin. Que este caso sirva de advertencia a otros jóvenes y deportistas que estén pensando en recurrir a métodos arriesgados para mejorar sus resultados”, señaló Nunes de Oliveira a través de sus redes sociales, un mensaje que generó repercusión en la comunidad local y en el ámbito del fisicoculturismo.

Oliveira fue campeón en 2024 en Brasil

Según el reporte, los médicos realizaron una cirugía de emergencia para intentar frenar el avance de la infección. El atleta permaneció intubado tras la intervención, en estado crítico, pero falleció la mañana siguiente pese a los esfuerzos del personal sanitario.

La noticia del fallecimiento de Kevin Notário Nunes de Oliveira impactó especialmente en el circuito deportivo de Mato Grosso do Sul, donde el joven había obtenido títulos estatales y se había consolidado como una figura reconocida dentro del culturismo. El velorio se realizó en la Capela Pax Primavera de Ponta Pora. El deportista deja dos hijas gemelas.

El fisicoculturista brasileño tenía dos hijas gemelas

La tragedia expuso nuevamente el debate sobre el uso de productos prohibidos en el ámbito del fisicoculturismo. Las palabras de Marcelino Nunes de Oliveira fueron reproducidas por diversos medios locales, y apuntaron a generar conciencia entre jóvenes y deportistas acerca de los riesgos asociados a ciertas prácticas en la búsqueda de un cuerpo ideal.

Las competencias de culturismo en Mato Grosso do Sul han visto crecer el número de participantes en los últimos años, y Kevin Notário Nunes de Oliveira había logrado posicionarse como uno de los principales exponentes a nivel estatal tras consagrarse en 2024 en el Overall Power Classic 2024 - Men’s Physique.

El caso provocó expresiones de pesar y mensajes de apoyo a la familia en las redes sociales. “Este Año Nuevo 2026 es para ti hermano, donde quiera que estés Dios reúne a los buenos”, “Me destroza saber que te has ido. Es increíble, hermano, ¡fuiste un verdadero campeón!" y “Qué triste, amigo mío, que hayas cumplido tu misión aquí en la tierra. Que Dios te reciba en la gloria”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su última publicación en las redes sociales antes de su muerte que impactó al ambiente del culturismo en la región.