Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

La Premier League atravesó su ecuador con una jornada marcada por desenlaces imprevisibles, actuaciones individuales de alto voltaje y un liderazgo que mantiene al Arsenal como único puntero en Inglaterra tras 20 fechas disputadas. A última hora en Londres, el Fulham rescató un punto ante el Liverpool gracias a un gol memorable de Harrison Reed que, instantes antes del pitido final, reescribió el resultado en el Craven Cottage y dejó una huella en la memoria de los aficionados.

El impacto de este desenlace se dimensiona al considerar que Reed ingresó desde el banco de suplentes a los 47 de la segunda etapa y fue protagonista dos minutos después, cuando recibió el balón fuera del área para ejecutar un remate de derecha que se incrustó en el ángulo del arco defendido por Alisson. El público local celebró con euforia la igualdad 2 a 2, que llegó tras una secuencia de emociones en el tiempo adicional.

Solo tres minutos antes, Cody Gakpo había puesto en ventaja a Liverpool al definir de rodillas un centro de Jeremie Frimpong. Ese momento provocó gestos de alivio en un equipo consciente de sus propias limitaciones, pero la reacción del cuadro local evidenció que la victoria visitante no estaba garantizada.

Alisson Becker intenta tapar del disparo de Reed (Reuters/Andrew Couldridge)

En cuanto al desarrollo, Fulham gestionó con disciplina defensiva la presión del visitante y bloqueó el circuito de salida. Pronto, el local halló recompensa: Raúl Jiménez retrocedió para recibir el balón de Jorge Cuenca y habilitó a Harry Wilson, quien definió sin obstáculos ante Alisson. Tras una revisión del VAR, el gol se confirmó y el Liverpool debió afrontar la adversidad.

El segundo tiempo mostró otra actitud en el conjunto de Merseyside, que adelantó líneas y forzó errores en el área rival. Un remate de Alexis Mac Allister al travesaño anticipó la reacción, que se concretó cerca del minuto 57: Florian Wirtz igualó el marcador tras recibir un pase profundo de Conor Bradley, jugada validada por el VAR. Luego, llegaron los mencionados tantos de Gakpo y Reed.

El resultado deja a Liverpool con 34 puntos, aún en la cuarta posición, si bien ese lugar podría quedar comprometido. Fulham, por su parte, suma 28 unidades y permanece undécimo.

De cara a la jornada 21, las exigencias no dan tregua: Liverpool visitará al líder, Arsenal, el jueves 8, mientras que Fulham recibirá a Chelsea el miércoles 7.

El futbolista del Brentford abrazó a su rival

Otro de los que se distinguió el fin de semana fue Igor Thiago, delantero brasileño del Brentford, quien firmó un triplete en la victoria de su equipo por 4 a 2 ante Everton en condición de visitante. Thiago inauguró el marcador a los 11 minutos, amplió la cuenta apenas iniciado el segundo tiempo y selló su faena personal a los 43 del complemento. Gracias a estos goles, su cuenta en la temporada ascendió a 14 conquistas en 20 partidos, ubicándose como segundo máximo goleador de la Premier League por detrás de Erling Haaland, quien suma 19.

De todos modos, lo más llamativo de la jornada del atacante no fueron sus tres anotaciones, sino su manera de celebrar su segundo grito en su cuenta personal. La acción llevó suspenso en el Hill Dickinson Stadium, ya que el VAR se tomó su tiempo para convalidar su tanto. Sin embargo, una vez que el gol subió al marcador, el brasileño no pudo contener su emoción y abrazó a la persona más cercana que tenía: Beto Betuncal, el número 9 del Everton, su rival.

Lejos de tomarlo como una provocación, Beto solo atinó a sacárselo de encima y continuó enfocado en el juego. Incluso, fue el autor del descuento a los 66 minutos de juego.

Con este resultado, Las Abejas de Londres se posicionan en el séptimo lugar con 30 puntos y su próximo compromiso será el miércoles ante el Sunderland. Mientras que el Everton está en el puesto 12 con 28 unidades y en la siguiente fecha se medirá con el Wolverhampton.

*El resumen de Everton vs. Brentford