Histórica actuación de Nicolás Laprovittola en el triunfo del Barcelona en el clásico frente al Real Madrid de Facundo Campazzo

Barcelona consiguió una histórica victoria por 105-100 contra el Real Madrid con una performance excelente del argentino (Básquet Plus)

Barcelona logró una histórica victoria contra el Real Madrid en la Liga ACB de España con una actuación espectacular del argentino Nicolás Laprovittola, quien fue clave para imponerse sobre sus compatriotas Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Tras nueve derrotas consecutivas en los Clásicos y 37 triunfos seguidos de los blancos como locales, el conjunto catalán interrumpió ambas rachas al imponerse 100-105 como visitante en el Movistar Arena.

La actuación de Laprovittola resultó determinante para el triunfo blaugrana. No solo alcanzó 19 puntos y 9 asistencias, sino que firmó su mejor encuentro de la temporada, alcanzando 27 de valoración y liderando la ofensiva azulgrana. Del otro lado, Campazzo concretó 15 unidades y 5 asistencias, mientras que Deck hizo lo propio con 7.

“Yo me levanto todos los partidos creyendo, creyendo en que voy a estar bien, que el balón me llegará si sigo el plan de partido. El club confía mucho en lo que pueda hacer”, comentó Laprovittola, visiblemente emocionado tras superar varias molestias físicas recientes, en diálogo con DAZN. Respecto a los problemas que tuvo que atravesar en el último tiempo, destacó: “Vengo de lesiones pequeñas, estoy adaptándome y hay días que salen las cosas y otros que no. Cuando me siento así, disfruto mucho”.

Nico Laprovittola concretó una excelente actuación al anotar 19 puntos y dar 9 asistencias (@FCBbasket)

El argentino elogió también la llegada del entrenador Xavi Pascual: “Vino con una mentalidad arrolladora. Estoy muy contento de tenerlo como entrenador, todos dimos más de un paso adelante en muchas cosas”. Además, hizo hincapié en que las ausencias condicionaron el rendimiento de ambos equipos. El Barça afrontó el Clásico sin figuras como Clyburn, Núñez, Vesely y Brizuela, todos fuera por diferentes lesiones y procesos gripales.

Es por esto que Laprovittola destacó la importancia de dar un paso adelante en ese contexto. “Hoy no era fácil. Darío se levantó mal y otros tenemos que dar pasos adelante, por eso estamos en el Barça. Ahora me duele todo, pero las ganas de jugar que tenía y de demostrar son muchas. Un Clásico es un partido muy grande y la gente disfrutó muchísimo”, expresó el base albiceleste.

La primera mitad se caracterizó por la eficiencia desde los tiros de larga distancia, con el Barça firmando seis aciertos en ocho intentos de tres puntos en el primer cuarto. Kevin Punter y Tomás Satoransky aprovecharon la inspiración ofensiva, mientras que Joel Parra se destacó en la lucha por el rebote, especialmente en el tablero rival. El parcial inicial de 24-28 para los visitantes reflejó el control catalán hasta el descanso (44-48).

Pese a su destacada actuación con 15 unidades y 5 asistencias, Facu Campazzo no le pudo dar la victoria al Real Madrid (@RMBaloncesto)

El Real Madrid revirtió la situación momentáneamente en el tercer cuarto, logrando tomar la delantera con la aportación de Alberto Abalde y un dominio más visible de Mario Hezonja. Una secuencia de faltas y un cambio en el criterio arbitral favorecieron a los locales, pero un tiempo muerto de Xavi Pascual devolvió el enfoque al Barça, que cerró el penúltimo parcial en ventaja (75-77).

El último cuarto fue una muestra de intensidad y temple. Laprovittola emergió nuevamente como líder anotador, convirtiendo dos tiros libres para situar el marcador en 82-86 y, poco después, anotando un 2+1 y habilitando a Satoransky para un triple determinante. El Real Madrid recortó distancias con una racha de seis puntos consecutivos de Hezonja, pero la respuesta final del Barça derivó en un desenlace eléctrico.

El Barça gestionó la presión local y resistió la recuperación madridista durante el último cuarto, donde cada posesión fue decisiva. En ese tramo, una canasta tras rebote ofensivo de Willy Hernangómez y un triple de Joel Parra sentenciaron el partido y cerraron la noche con la celebración azulgrana. Así, el equipo catalán festejó su octava victoria consecutiva en la competición.

Además de la destacada actuación de Laprovittola, los otros jugadores que sobresalieron en el duelo fueron Kevin Punter, quien lo igualó en anotación con 19 tantos, mientras que Tomas Satoransky aportó otros 16. Del lado merengue, Mario Hezonja brilló con 27 puntos, aunque sus esfuerzos no evitaron la derrota. El triunfo depositó al Barcelona en la cuarta ubicación de la Liga ACB de España, mientras que el Merengue se mantiene en la cima, pero con el Valencia acechando de cerca.

Gabriel Deck anotó siete puntos para el Real Madrid (@FCBbasket)