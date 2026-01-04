El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

David Castera habla del Rally Dakar (Crédito: Gentileza Beto Rodríguez)

(Enviado especial a Arabia Saudita) El Rally Dakar tiene asegurada su presencia en Arabia Saudita hasta 2029 y todo indica que se iría de Medio Oriente. Así lo dio a entender el director de la carrera, David Castera, en una rueda de prensa con medios sudamericanos en la que estuvo presente Infobae. El ex motociclista francés de 55 años, que estuvo a cargo de armar los recorridos cuando el evento se disputó en Sudamérica, guarda nostalgia por Argentina, donde llegó a vivir en el barrio porteño de Belgrano antes de la primera visita en 2009. Sin embargo, el tema es complejo y el rumbo se mantendría en Asia, pero en otra región.

Si bien Arabia Saudita habría respondido con 75 millones de dólares por el primer lustro del contrato iniciado en 2020 (se renovó en 2024 por otros cinco años) y se hace cargo de todos los gastos de logística, seguridad y otros requisitos vitales para plasmar el evento, es un secreto a voces que Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa a cargo de los derechos comerciales del Rally Dakar, siente que se están agotando las opciones de recorridos. Lo propio opinan los competidores que, si bien admiten la dureza de los tramos, no encuentran las alternativas que tenían en Sudamérica. Además, al igual que en África, corren sin la presencia del público y el calor de la gente es algo que extrañan todos los pilotos por lo vivido en Sudamérica, en especial en Argentina, donde el 2 de enero de 2009, en la largada simbólica hecha en el Obelisco, hubo un millón de personas.

En dicho encuentro este medio le preguntó a Castera a dónde le gustaría ir o volver y el galo respondió sonriente “muy bueno”. Aunque luego se puso serio y analizó el panorama real: “No es dónde quiero ir, es dónde podemos ir. Es la verdad. Porque para hacer nuestro deporte se necesita un desierto grande. Aquí lo tenemos. No hay muchos lugares en el mundo donde se pueda ir. Entonces vamos a ver todas las posibilidades”.

El máximo dirigente del Rally Dakar reconoció que hay un equipo de trabajo analizando posibles nuevos destinos: “Hemos empezado justo ahora porque todo se prepara con anticipación. Entonces estamos trabajando para ver dónde va a estar el futuro del Dakar. África me parece muy difícil porque la parte norte está totalmente imposible de entrar con la geopolítica actual. Entonces vamos a estudiar eso con tranquilidad”. Ante la chance de incorporar países en Medio Oriente junto a Arabia Saudita aclaró que “hoy no lo sé. Hemos empezado a hablar y estamos en eso, vamos a ver poco a poco”.

China asoma como nueva sede para el Rally Dakar a partir de 2030. El gigante asiático tiene cada vez más representantes

Ante la posibilidad de otras regiones de Asia, aseveró que “el tema de Asia es la época, en enero es invierno y hace mucho frío, entonces es casi imposible. Se han acercado muchos equipos chinos y ustedes lo pueden ver. También habrá un nuevo constructor el día de descanso (10 de enero en Riad) y hay cinco o seis que vienen para ver el Dakar, algo que nunca ha pasado. Yo fui al salón más importante de la moto que se llama EICMA (Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios), en Italia, y la mitad de los stands eran chinos. Fue impresionante porque estaban muy presentes antes del COVID y ahora todo está abierto de nuevo y hay un interés en ese país. China puede ser una opción, pero tenemos que cambiar la fecha también. Entonces, esa es la parte más complicada”.

Sobre una posible carrera en Gobi, una región desértica que se ubica en el norte de China y el sur de Mongolia, indicó que “no, pero lo primero que estamos hablando con China y no hay secreto, es de hacer una prueba del Campeonato del Mundo. También tienen el Taklamakán (segundo desierto de dunas más grande del mundo). Estamos hablamos con ellos para ver las oportunidades para hacer una carrera que sería el primer paso”.

En tanto que Australia no es una opción porque “el ochenta por ciento de la gente (del Rally Dakar) es de Europa y llevar el barco con los vehículos es muy complicado. No estoy tan seguro de que se puedan hacer bien las cosas en aquel país al nivel de autorización de todo”.

Argentina le genera nostalgia a Castera porque vivió en Buenos Aires y las multitudes que asistieron en cada una de las etapas (Crédito: Rally Dakar)

Este domingo, mientras cayó la noche en Yanbu (seis horas más que Argentina), sede del primer campamento de la 48ª edición del Rally Dakar, Infobae habló brevemente con Castera y se le consultó sobre las alternativas de Sudáfrica y Estados Unidos, pero también les bajó el pulgar.

El Rally Dakar es la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, que este año volverá a Argentina con una nueva edición de un clásico, el Desafío Ruta 40 (DR40), del 24 al 29 de mayo, que será el tercer evento del año. Si esto puede ser un puente para una posible negociación por el regreso a nuestro país de la carrera más dura del mundo, en una entrevista en el programa del Rally Dakar que se emite por América TV (todos los días a las 23.30), Castera afirmó que “por ahora es esto”, en referencia al DR40.

El futuro de la carrera más dura del mundo parece estar lejos de Arabia Saudita. El poder tener al Rally Dakar representa una gran inversión para un Estado, pero también implica un impacto económico que en Argentina llegó a ser de 170-172 millones de dólares en 2013. Además, por correrse siempre en la primera quincena de enero genera una atracción mediática en el mundo del deporte motor, porque la mayoría de las categorías están en pleno receso.

El contrato con Arabia Saudita no se renovaría para 2030 (Crédito: Charly Lopez / ASO)

CASTERA Y MÁS TEMAS DAKARIANOS:

Qué espera de este Rally Dakar. “Que todo vaya a salir muy bien. Para mí un buen Dakar es el que tiene a los competidores contentos. Yo lo hago para ellos, para que cada uno pueda encontrar su interés, que sea ganar, vivir una aventura, descubrir, o lo que sea”.

Dos etapas maratón (los pilotos sin asistencia de los equipos). “Es importante guardar la filosofía inicial del Dakar, que es esta aventura, y quizá los jóvenes de hoy no lo entienden bien. Yo sé que algunos dicen: ”Ah, ¿por qué no estoy en mi camping car? ¿Por qué no estoy en mi móvil home o en mi hotel? Ahora hay una parte de la gente que no ha conocido el Dakar de los años ochenta. Yo lo hice en los años noventa y dormí en la carpa todos los días. De hecho, he dormido cinco años en carpa al pie de la moto. Entonces, esta gente no lo entiende. Pero para mí es una filosofía importante porque nosotros intentamos igualar o mostrar qué fue el Dakar y también cómo tiene que quedar. Es verdad que hoy hay un montón de camiones, hay una evolución, que la evolución de hoy no se puede parar. Pero yo quiero que guardemos un poco la idea y filosofía de aquella época”.

La categoría Misión 1000 (vehículos con energías alternativas). “Estoy un poco decepcionado. Cuando quedé a cargo en 2020 estuve a tope como todos los gobiernos con este tema. Pero me gustaría ir más rápido. En Francia se había planteado el motor eléctrico (obligatorio) para 2030, ahora están hablando de 2035 y quizá cambian de idea. Lo veo difícil. El año próximo hay dos proyectos grandes que llegarán. Por ahora lo que se hizo es positivo, pero no es suficiente y espero poder encontrar una solución viable para todos, pero lo vemos en los gobiernos, en todo el mundo: cuesta mucho dinero cambiar todo ese sistema y creo que nadie -realmente- encontró la solución para nuestro futuro y el de nuestros niños”.

Lucha en las categorías. “La que más me gusta es la de autos, porque hay diez pilotos que son muy rápidos, con los jóvenes que han llegado y creo que es imposible saber quién va a ganar. La categoría es increíble. En motos, había siete, ocho o diez y hoy son menos candidatos porque algunos se ‘jubilaron’ y hay una nueva generación”.

La seguridad en la carrera. “Trabajamos mucho con la seguridad de los competidores e intentamos ahora estar siempre atentos. Hemos cambiado la norma de los cascos de motos y si lo pensamos hoy era una locura total lo que había antes. Cada vez que uno caía al suelo, perdía la conciencia porque los cascos no estaban bien. Hemos cambiado todo eso con la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). Con la FIA (Federación Internacional del Automóvil) trabajamos también los asientos”.

La seguridad fuera de la pista. “Hoy todos los eventos grandes, sea Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo, todos tienen que tener un plan de seguridad y hay que estar atentos a todo esto porque estamos en primera línea de todos los riesgos, sea aquí o si yo hago algo en Francia, también puede haber más de un problema también. Pero sí, es verdad que hay que trabajar. Lo hicimos bien con Arabia Saudita porque están al lado nuestro con muchos recursos”.