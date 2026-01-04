El joven prodigio del tenis de madre argentina que se volvió viral por jugar sin revés

El chico de madre argentina llamó la atención por su manera

La irrupción de Lucas Herrera Sánchez, el joven prodigio del tenis de solo 14 años, generó un fuerte impacto en el circuito juvenil europeo gracias a su inusual capacidad para ejecutar derechas con ambos brazos y jugar sin revés, una característica que le dio visibilidad en torneos nacionales e internacionales y lo proyecta hacia un futuro prometedor. El jugador nació y representa a Alemania, aunque su padre es chileno y su madre es argentina.

Desde sus primeras incursiones en torneos alemanes, Lucas atrajo la atención por su estilo llamativo. Con 13 años ya sorprendía en las semifinales del prestigioso Les Petit As, con un juego que carece de revés, dado que ejecuta drives de zurda y de derecha indistintamente, siguiendo una metodología que rara vez se ve en el circuito profesional. Su versatilidad recuerda el caso reciente del estadounidense Teodor Davidov, quien ganó en 2024 el título de dobles en el mismo torneo sin usar el revés y alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a su particular técnica.

Según informó el portal Mundo Deportivo y el medio especializado Punto de Break, la principal singularidad de Lucas Herrera Sánchez reside en su ambidestreza. El joven, nacido en la Selva Negra de Alemania e hijo de padre chileno y madre argentina, aprendió a golpear siempre con derechas —sin recurrir al revés tradicional— una técnica que fue perfeccionando desde la infancia bajo la tutela de su padre, Jorge Herrera, neurólogo formado en Argentina y especializado en Alemania, apasionado por el tenis y también responsable de la formación de Jorge Tomás, hermano mayor de Lucas. “Fue mi padre quien me enseñó a jugar utilizando solo derechas en ambos lados”, relató el tenista, quien caracteriza su propio estilo como una consecuencia directa de esa educación inicial.

Lucas Herrara, que representa a Alemania, se destaca por dominar en el circuito juvenil del país con su estilo de juego sin revés (@lucas.herrera.sanchez)

En la evaluación de la última temporada, Herrera Sánchez destacó la medalla de bronce alcanzada en el torneo de Montecarlo, la cual describió como “realmente especial”. El adolescente suma, además, cinco podios recientes y una brillante actuación en el Campeonato Europeo Junior, donde obtuvo el oro en dobles junto a Luys Calin.

Estos resultados reflejan la solidez de su presente y alimentan la expectativa de la opinión pública en torno a su desarrollo profesional. Herramientas como su agilidad táctica, la variedad en los efectos y alturas de sus golpes, y su manejo eficaz de los partidos le permitieron eliminar al primer cabeza de serie en Les Petit As, torneo donde Rafael Nadal también se lució años atrás.

El entorno familiar mantiene un rol central en la vida de los hermanos Herrera Sánchez, quienes hoy entrenan a diario en el centro de la federación alemana de tenis en Hannover. De acuerdo con declaraciones brindadas por Jorge Herrera a AS Chile, ambos hijos “tienen la gran ventaja de ser parte de tres culturas”, y dominan el español en forma fluida. La madre, Silvia, es traumatóloga en Alemania, y tanto ella como Jorge valoran que la prioridad siga siendo el colegio, según afirmó el propio Jorge Herrera: “Si el colegio no funciona, tampoco funcionará su deporte”.

Lucas Herrera nació en Alemania, pero su padre es chileno y madre argentina (@lucas.herrera.sanchez)

El impacto de Lucas Herrera Sánchez no se limita a los resultados deportivos. Su personalidad cercana, la capacidad de compaginar exigencia académica y competitividad, y su inspiración en figuras como Roger Federer, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz lo han convertido en uno de los jugadores más seguidos en las redes y en el circuito juvenil europeo. Él mismo reconoció a Tennis Europe: “Estaba obsesionado con Roger Federer. Siempre ha sido mi mayor ídolo desde que era muy pequeño”.

Las expectativas alrededor de Lucas crecen, respaldadas por su historial en torneos que ganaron figuras como Steffi Graf o Tommy Haas en el pasado. La federación alemana y su entorno cercano asumen el desafío de acompañar el ascenso de este jugador, quien, según su padre, “entrena hasta cuatro horas diarias, no tiene mucho tiempo para otras cosas”. Por su potencial y su singularidad en la pista, Lucas Herrera Sánchez se perfila como una de las apariciones más disruptivas del tenis juvenil reciente.