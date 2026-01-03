Deportes

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

Matko Miljevic dio detalles de lo que fue su conversación con el entrenador de la Academia

Guardar

Al margen de la negociación por Valentín Carboni, con la que Racing podría romper el mercado de pases, la dirigencia académica tiene tratativas en camino con Matko Miljevic, figura de Huracán. El futbolista de 24 años brindó una entrevista en la que blanqueó el interés por parte del club de Avellaneda y dio detalles de lo que fue el llamado de Gustavo Costas, quien se comunicó personalmente para convencerlo de mudarse.

“Fueron muchos llamados y mensajes, pero loe stoy llevando tranquilo. Se habla del interés de Huracán, Racing y otros clubes, pero estoy tranquilo”, mencionó en ESPN Matko, quien luego se fue soltando. “Me debo a Huracán, tengo contrato (hasta 2027) y fue un año muy lindo con el Globo, pero el jugador siempre anhela dar pasos positivos y la opción de Racing sería una linda oportunidad, estaría lindo jugar ahí. Sería un paso para adelante, estoy ilusionado con lo que se viene”, remarcó.

Tras el preámbulo, Miljevic reveló cómo fue la comunicación por parte de Costas: “Tuve un llamado directo. Tuvimos una linda conversación, hablamos de fútbol y de la vida. Quiero ser cuidadoso con las palabras, porque me debo a Huracán y tengo la cabeza en empezar ahí. Seguramente en estos días habrá novedades”. Y reveló sobre el diálogo de 40 minutos que mantuvieron: “Sí, Gustavo es particular. Eran como las 11 y media de la noche, estaba cenando con amigos y me apareció una llamada perdida. Me mandan un mensaje: ‘Hola, soy Gustavo Costas, quiero hablar con vos’. Me pareció raro. Al otro día hablamos y me gustó mucho. Me habló de fútbol y de cómo es él con los jugadores”.

Miljevic sueña con disputar la
Miljevic sueña con disputar la Copa del Mundo con la selección de Estados Unidos

En la misma sintonía, valoró el llamado del estratega de la Academia: “Obviamente es importante que te llame el técnico, es un plus porque es la cabeza del grupo y más en un club tan grande como lo es Racing. También me había llamado Kudelka antes de tomar la decisión de ir a Huracán. Cuando te llama el técnico, te seduce”. Más tarde, aclaró: “En Huracán fui y soy feliz, la gente me reconoce aunque no terminamos el año de la mejor manera. El balance es positivo porque jugamos una final, con todo lo que eso conlleva”.

Luego dejó una frase que casi sonó a despedida: “Si me toca irme, no digo que Huracán tendrá un hincha más, pero sí alguien que estará pendiente mirando al Globo y deseándole lo mejor”. Miljevic reconoció que recibió llamados de Arabia Saudita, Cruzeiro de Brasil y también un sondeo del Inter Miami: “El 31 de diciembre o 1° de enero me habló una persona y me dijo que estaba la posibilidad, que me querían. Pero no voy a hablar porque no hay una propuesta formal”.

Su cabeza, a la hora de tomar la decisión de dónde jugará este año, estará puesta también en la Copa del Mundo, donde figura en los planes del argentino Mauricio Pochettino con el anfitrión Estados Unidos. Miljevic tiene la nacionalidad y ya fue convocado por el seleccionador santafesino que integrará el Grupo D junto a Paraguay, Australia y un conjunto europeo que saldrá del repechaje que se disputará en marzo.

Por lo pronto, existen diferencias sobre el monto de dinero que pretende Huracán, que en un principio exigió 5 millones de dólares por su ficha, y lo que ofreció Racing, poco más de la mitad. Sin embargo, todo hace indicar que Matko Miljevic se despedirá de un momento a otro del Globo y se convertirá en refuerzo de la Academia con el sueño de retomar su mejor nivel futbolístico y ser incluido en la nómina de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Gustavo CostasRacing ClubMatko Miljevic

Últimas Noticias

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

Tras el golpe de Sebastián Báez sobre Taylor Tritz, los campeones defensores sellaron el 2-1 en la serie gracias a la victoria de Coco Gauff sobre Solana Sierra y el triunfo en el dobles mixto. El equipo nacional debe esperar la definición de los otros grupos para saber si avanza en el torneo

Argentina dio pelea, pero cayó

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

El delantero Maximiliano Silvera no renovó su contrato con el Manya y en las últimas horas se sumó al Bolso

La polémica que se desató

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El Muñeco apostó por incluir a varios jóvenes a la nómina que realizará la pretemporada en San Martín de los Andes y Uruguay

Los 4 juveniles que Marcelo

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Los Villanos se recuperaron del tropiezo ante Arsenal y se impusieron 3-1 sobre Nottingham Forest

El Aston Villa de Dibu

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

En la Challenger hubo ocho albicelestes entre los diez primeros contando los navegantes. En Motos, Luciano Benavides fue cuarto. Y en Side by Side, Jeremías González Ferioli fue quinto

Arrancó el Rally Dakar con
DEPORTES
Argentina dio pelea, pero cayó

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso