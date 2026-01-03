El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

Al margen de la negociación por Valentín Carboni, con la que Racing podría romper el mercado de pases, la dirigencia académica tiene tratativas en camino con Matko Miljevic, figura de Huracán. El futbolista de 24 años brindó una entrevista en la que blanqueó el interés por parte del club de Avellaneda y dio detalles de lo que fue el llamado de Gustavo Costas, quien se comunicó personalmente para convencerlo de mudarse.

“Fueron muchos llamados y mensajes, pero loe stoy llevando tranquilo. Se habla del interés de Huracán, Racing y otros clubes, pero estoy tranquilo”, mencionó en ESPN Matko, quien luego se fue soltando. “Me debo a Huracán, tengo contrato (hasta 2027) y fue un año muy lindo con el Globo, pero el jugador siempre anhela dar pasos positivos y la opción de Racing sería una linda oportunidad, estaría lindo jugar ahí. Sería un paso para adelante, estoy ilusionado con lo que se viene”, remarcó.

Tras el preámbulo, Miljevic reveló cómo fue la comunicación por parte de Costas: “Tuve un llamado directo. Tuvimos una linda conversación, hablamos de fútbol y de la vida. Quiero ser cuidadoso con las palabras, porque me debo a Huracán y tengo la cabeza en empezar ahí. Seguramente en estos días habrá novedades”. Y reveló sobre el diálogo de 40 minutos que mantuvieron: “Sí, Gustavo es particular. Eran como las 11 y media de la noche, estaba cenando con amigos y me apareció una llamada perdida. Me mandan un mensaje: ‘Hola, soy Gustavo Costas, quiero hablar con vos’. Me pareció raro. Al otro día hablamos y me gustó mucho. Me habló de fútbol y de cómo es él con los jugadores”.

Miljevic sueña con disputar la Copa del Mundo con la selección de Estados Unidos

En la misma sintonía, valoró el llamado del estratega de la Academia: “Obviamente es importante que te llame el técnico, es un plus porque es la cabeza del grupo y más en un club tan grande como lo es Racing. También me había llamado Kudelka antes de tomar la decisión de ir a Huracán. Cuando te llama el técnico, te seduce”. Más tarde, aclaró: “En Huracán fui y soy feliz, la gente me reconoce aunque no terminamos el año de la mejor manera. El balance es positivo porque jugamos una final, con todo lo que eso conlleva”.

Luego dejó una frase que casi sonó a despedida: “Si me toca irme, no digo que Huracán tendrá un hincha más, pero sí alguien que estará pendiente mirando al Globo y deseándole lo mejor”. Miljevic reconoció que recibió llamados de Arabia Saudita, Cruzeiro de Brasil y también un sondeo del Inter Miami: “El 31 de diciembre o 1° de enero me habló una persona y me dijo que estaba la posibilidad, que me querían. Pero no voy a hablar porque no hay una propuesta formal”.

Su cabeza, a la hora de tomar la decisión de dónde jugará este año, estará puesta también en la Copa del Mundo, donde figura en los planes del argentino Mauricio Pochettino con el anfitrión Estados Unidos. Miljevic tiene la nacionalidad y ya fue convocado por el seleccionador santafesino que integrará el Grupo D junto a Paraguay, Australia y un conjunto europeo que saldrá del repechaje que se disputará en marzo.

Por lo pronto, existen diferencias sobre el monto de dinero que pretende Huracán, que en un principio exigió 5 millones de dólares por su ficha, y lo que ofreció Racing, poco más de la mitad. Sin embargo, todo hace indicar que Matko Miljevic se despedirá de un momento a otro del Globo y se convertirá en refuerzo de la Academia con el sueño de retomar su mejor nivel futbolístico y ser incluido en la nómina de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo.