Argentinos Juniors se reforzó con un futbolista de la Fiorentina de Italia y lo presentó con un original video

Presentación de Gino Infantino en Argentinos Juniors

La presentación de Gino Infantino como nuevo jugador de Argentinos Juniors captó la atención tras difundirse un video en el que participaron miembros del plantel y el periodista Ariel Helueni. La pieza audiovisual, cargada de referencias lúdicas y transmitida desde las instalaciones del club en La Paternal, marcó el inicio oficial del vínculo del volante de 22 años con la institución.

Después de una temporada en la Fiorentina, Infantino llegó cedido a préstamo hasta diciembre, según comunicó la cuenta oficial de Argentinos Juniors. El acuerdo incluye una opción de compra y un contrato ligado al rendimiento del jugador (cifras que no trascendieron).

En la grabación, Nicolás Oroz y Lautaro Giaccone, integrantes del equipo, interactúan mientras ven televisión hasta aparecer en pantalla Helueni, reportero identificado con el Bicho, quien introduce el nombre de Infantino en un contexto ficticio relacionado con una panadería reconocida que lleva su nombre de pila y menciona: "El presidente de la FIFA estaría aquí dentro", lo que refuerza el juego con la identidad del futbolista.

El mediocampista surgió en Rosario Central y fue transferido en agosto de 2023 al club italiano a cambio de u$s 3.300.000 (más u$s 550.000 por objetivos y un 10 % de una futura venta). En el último año, Infantino jugó en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos antes de regresar al fútbol argentino, donde buscará sumar minutos en su paso por Argentinos.

“Hablé con Gino (Infantino), me dijo que tenía ganas de venir, que me pareció lo primordial. Es un jugador muy técnico que nos puede dar mayor calidad de la que tenemos. Quiere que su carrera vuelva a establecerse. Nos pone feliz que venga, ojalá que las cosas le salgan muy bien”, había expresado Nicolás Diez, entrenador del Bicho, en diálogo con DSports antes de que se concretara su fichaje.

El plantel que tendrá como gran objetivo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, inició las tareas antes de fin de año. En entrevista antes mencionada, el entrenador comentó sobre otro posible refuerzo como Enzo Pérez: “Creo que necesitamos a un jugador de su jerarquía. He hablado con muy pocos jugadores, con él ameritaba hablar. Tuvimos una muy buena charla, pero yo en las decisiones económicas no me meto”.

Por su parte, volvieron de sus préstamos y serán tenidos en cuenta por el DT Francis Mac Allister, Matías Perelló y Gastón Verón. En tanto, se sumaron los juveniles que realizarán la primera pretemporada Santino Gianini, ⁠Santiago Silveira (defensores categoría 2008), ⁠Juan Ignacio Martín (mediocampista 2007), ⁠Benjamín Rey (delantero 2007) y ⁠Facundo Jainikoski (delantero 2008).

Argentinos disputará su primer partido oficial el miércoles 21 de enero: será ante Midland, por los 32avos de final de la Copa Argentina (con sede y horario a definir). A los pocos días, afrontará la primera jornada del Torneo Apertura, que lo verá recibir a Sarmiento de Junín en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Respecto a la serie de Libertadores ante Barcelona de Guayaquil, el Bicho visitará a los ecuatorianos el miércoles 18 de febrero, mientras que el miércoles 25/2 definirá la clasificación a Fase 3 de local. Si pasa de ronda, chocará contra el ganador de la llave que mide a Nacional Potosí de Bolivia y Botafogo de Brasil. El vencedor de esa Fase 3 irá al Bombo 4 de la Libertadores y, el perdedor, disputará Copa Sudamericana.