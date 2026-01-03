Deportes

Argentinos Juniors se reforzó con un futbolista de la Fiorentina de Italia y lo presentó con un original video

Gino Infantino firmó y se incorporó al Bicho de La Paternal, que jugará Fase 2 de Libertadores

Guardar
Presentación de Gino Infantino en Argentinos Juniors

La presentación de Gino Infantino como nuevo jugador de Argentinos Juniors captó la atención tras difundirse un video en el que participaron miembros del plantel y el periodista Ariel Helueni. La pieza audiovisual, cargada de referencias lúdicas y transmitida desde las instalaciones del club en La Paternal, marcó el inicio oficial del vínculo del volante de 22 años con la institución.

Después de una temporada en la Fiorentina, Infantino llegó cedido a préstamo hasta diciembre, según comunicó la cuenta oficial de Argentinos Juniors. El acuerdo incluye una opción de compra y un contrato ligado al rendimiento del jugador (cifras que no trascendieron).

En la grabación, Nicolás Oroz y Lautaro Giaccone, integrantes del equipo, interactúan mientras ven televisión hasta aparecer en pantalla Helueni, reportero identificado con el Bicho, quien introduce el nombre de Infantino en un contexto ficticio relacionado con una panadería reconocida que lleva su nombre de pila y menciona: "El presidente de la FIFA estaría aquí dentro", lo que refuerza el juego con la identidad del futbolista.

El mediocampista surgió en Rosario Central y fue transferido en agosto de 2023 al club italiano a cambio de u$s 3.300.000 (más u$s 550.000 por objetivos y un 10 % de una futura venta). En el último año, Infantino jugó en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos antes de regresar al fútbol argentino, donde buscará sumar minutos en su paso por Argentinos.

“Hablé con Gino (Infantino), me dijo que tenía ganas de venir, que me pareció lo primordial. Es un jugador muy técnico que nos puede dar mayor calidad de la que tenemos. Quiere que su carrera vuelva a establecerse. Nos pone feliz que venga, ojalá que las cosas le salgan muy bien”, había expresado Nicolás Diez, entrenador del Bicho, en diálogo con DSports antes de que se concretara su fichaje.

El plantel que tendrá como gran objetivo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, inició las tareas antes de fin de año. En entrevista antes mencionada, el entrenador comentó sobre otro posible refuerzo como Enzo Pérez: “Creo que necesitamos a un jugador de su jerarquía. He hablado con muy pocos jugadores, con él ameritaba hablar. Tuvimos una muy buena charla, pero yo en las decisiones económicas no me meto”.

Por su parte, volvieron de sus préstamos y serán tenidos en cuenta por el DT Francis Mac Allister, Matías Perelló y Gastón Verón. En tanto, se sumaron los juveniles que realizarán la primera pretemporada Santino Gianini, ⁠Santiago Silveira (defensores categoría 2008), ⁠Juan Ignacio Martín (mediocampista 2007), ⁠Benjamín Rey (delantero 2007) y ⁠Facundo Jainikoski (delantero 2008).

Argentinos disputará su primer partido oficial el miércoles 21 de enero: será ante Midland, por los 32avos de final de la Copa Argentina (con sede y horario a definir). A los pocos días, afrontará la primera jornada del Torneo Apertura, que lo verá recibir a Sarmiento de Junín en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Respecto a la serie de Libertadores ante Barcelona de Guayaquil, el Bicho visitará a los ecuatorianos el miércoles 18 de febrero, mientras que el miércoles 25/2 definirá la clasificación a Fase 3 de local. Si pasa de ronda, chocará contra el ganador de la llave que mide a Nacional Potosí de Bolivia y Botafogo de Brasil. El vencedor de esa Fase 3 irá al Bombo 4 de la Libertadores y, el perdedor, disputará Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

Argentinos JuniorsGino Infantino

Últimas Noticias

El heroico accionar del futbolista del Metz para ayudar a su novia en medio del trágico incendio en un bar de Suiza que lo dejó con graves heridas

El argentino de Tahirys Dos Santos, que sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo durante el hecho en Crans-Montana, contó nuevos detalles de lo ocurrido

El heroico accionar del futbolista

“Por qué soy tan estúpido”: la reacción de un piloto tras volcar con su auto en el prólogo del Rally Dakar

El alemán Daniel Schroder protagonizó el primer accidente de la competencia. Además, el coche del chileno Hernán Garcés quedó atrapado en una roca

“Por qué soy tan estúpido”:

Oscar Piastri recordó su escandalosa salida de Alpine y el tuit que generó un cimbronazo en la Fórmula 1: “Fue una época difícil”

El australiano, que peleó el título de la F1 con McLaren en 2025, puntualizó en el escándalo que se generó con la escudería francesa, quien lo confirmó como titular sin su consentimiento en 2022

Oscar Piastri recordó su escandalosa

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de su primer hijo: los mensajes de los jugadores de la selección argentina

El delantero del Atlético de Madrid y su pareja realizaron un posteo conjunto en sus redes mostrando a Amadeo

La tierna foto de Julián

Qué necesita Argentina para clasificar a los cuartos de final de la United Cup por primera vez

Pese a la derrota ante Estados Unidos, el equipo argentino mantiene vivas sus chances en el torneo mixto: puede avanzar como líder del grupo o como uno de los mejores segundos

Qué necesita Argentina para clasificar
DEPORTES
El heroico accionar del futbolista

El heroico accionar del futbolista del Metz para ayudar a su novia en medio del trágico incendio en un bar de Suiza que lo dejó con graves heridas

“Por qué soy tan estúpido”: la reacción de un piloto tras volcar con su auto en el prólogo del Rally Dakar

Oscar Piastri recordó su escandalosa salida de Alpine y el tuit que generó un cimbronazo en la Fórmula 1: “Fue una época difícil”

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de su primer hijo: los mensajes de los jugadores de la selección argentina

Qué necesita Argentina para clasificar a los cuartos de final de la United Cup por primera vez

TELESHOW
Araceli González celebró 19 años

Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

INFOBAE AMÉRICA

Las gemas sagradas de Buda

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro