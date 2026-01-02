La singular manera en la que Edinson Cavani anunció su arribo a la pretemporada de Boca Juniors tras sus vacaciones

El uruguayo arribó en helicóptero

El arranque de la pretemporada de Boca Juniors estuvo marcado por la llegada de una de sus figuras, Edinson Cavani, quien sorprendió al trasladarse en helicóptero hasta el predio de entrenamientos que el club posee en Ezeiza. Tras sus vacaciones en Uruguay, el delantero de 38 años compartió la experiencia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, donde mostró imágenes aéreas del trayecto y acompañó la publicación con la palabra “Llegando”, junto a emojis alusivos a los colores azul y oro de la institución.

Con el inicio de 2026, Cavani afronta una etapa decisiva en su carrera dentro de Boca. Su objetivo para la temporada es superar los constantes obstáculos físicos que le impidieron mostrar toda su jerarquía el año anterior y consolidar su peso dentro del equipo dirigido a pelear por la Copa Libertadores, así como buscar su primer título local con la institución.

La preparación física que comenzó este viernes es considerada fundamental por el propio atacante, quien busca evitar las lesiones que complicaron su 2025 y ponerse a punto para la reanudación oficial de las competencias, prevista para fines de enero. Boca intentará romper con una sequía de casi tres años sin conquistar torneos locales y sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

Una de las postales que compartió Cavani en su cuenta de Instagram

La presencia de Cavani, documentada con el vídeo en su cuenta de Instagram y replicada en distintos espacios digitales, llamó la atención de la comunidad xeneize. El delantero uruguayo aterrizó en la Argentina pasado el mediodía y, minutos después, se dirigió directamente al predio para unirse al resto de sus compañeros en el arranque de los entrenamientos.

El año 2026 se presenta como un período decisivo para Boca, marcado por el retorno del club a la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia y una serie de decisiones que influirán tanto en el rendimiento deportivo como en el futuro institucional. La pretemporada comenzó bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Otro posteo del uruguayo

La competencia a lo largo del 2026 será exigente: Boca disputará cuatro campeonatos de primer orden, la Copa Libertadores, el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. El sorteo para la Libertadores se celebrará en marzo y la fase de grupos tendrá lugar entre abril y mayo. La final está programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

El debut en el Torneo Apertura será el 25 de enero ante Deportivo Riestra en la Bombonera. Ante de ese compromiso, Boca jugará un amistoso cuyo horario y sede aún no se definieron. El Superclásico frente a River Plate está fijado para el 19 de abril en el estadio Monumental, en la jornada 15 del torneo local. Por la Copa Argentina, el estreno será ante Gimnasia de Chivilcoy en febrero, correspondiente a los 32avos de final.

Edinson Cavani apuesta a dejar atrás sus lesiones y tener más continuidad en Boca Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

De cara a la conformación del plantel, el club decidió no renovar los contratos de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, quienes concluyeron su vínculo el 31 de diciembre. Un grupo de cuatro futbolistas surgidos de la Reserva se integrará a la pretemporada: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores, todos procedentes del equipo campeón juvenil. Además, unos 20 jugadores que regresaron de préstamos comenzarán a trabajar con un preparador físico alterno; entre ellos destacan Marcelo Weigandt, Renzo Giampaoli, Oscar Salomón, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Gonzalo Morales, aunque la entidad no los contempla para el actual ciclo.

El máximo objetivo de la directiva encabezada por Juan Román Riquelme sigue siendo la Libertadores. El dirigente, quien conquistó el torneo como futbolista en tres ocasiones —en 2000, 2001 y 2007— apunta a revertir una década cargada de desafíos, con semifinales en 2020 y eliminaciones por penales en octavos en 2021 y 2022, además de la dolorosa caída en tiempo extra ante Fluminense en 2023.