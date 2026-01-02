La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

Boca Juniors inicia hoy su pretemporada pensando en la temporada 2026 y Claudio Úbeda estará al mando del plantel profesional. A la espera de refuerzos, el cuerpo técnico y la dirigencia determinó que ninguno de los futbolistas que retornaron al club luego de sus respectivos préstamos sea tenido en cuenta. Alrededor de 20 jugadores se entrenarán de manera diferenciada con un preparador físico alterno.
Algunos de ellos ya acordaron su continuidad en otros equipos, como los casos de Gabriel Aranda (Racing de Córdoba), Román Rodríguez (Estudiantes de Caseros), Julián Carrasco (Temperley) y Lucas Brochero (San Miguel). También hay otros que estaban en la institución y podrían cambiar de aire para sumar minutos afuera, como Mateo Mendia, Santiago Dalmasso (los pretende Platense) y Valentino Simoni (iría a Gimnasia de Mendoza).
LOS JUGADORES DE BOCA QUE VUELVEN DE SUS PRÉSTAMOS
Agustín Lastra: arquero de 24 años que estuvo por segunda temporada consecutiva a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza. Fue campeón de Copa Argentina. Atajó un partido en todo 2025.
Agustín Heredia: defensor central de 28 años, a préstamo en Cobreloa de Chile. En Boca nunca fue tenido en cuenta, por eso militó en calidad de cedido en Godoy Cruz, Cerro Largo y Plaza Colonia de Uruguay, y San Martín de San Juan. Seguiría su carrera en suelo trasandino.
Oscar Salomón: campeón en Platense, donde se afirmó como titular en el último año tras renovar su préstamo (militó desde inicios de 2024 en el Marrón). El Calamar no hizo uso de su opción de compra y se lo disputan Colo Colo y Newell’s. Defensor central de 26 años.
Renzo Giampaoli: uno de los de mayor nivel en el último año. Terminó como titular en Gimnasia La Plata, donde ya pidieron condiciones para retenerlo. Posiblemente renueve su préstamo, aunque también es seguido por Nacional de Montevideo. Zaguero central de 25 años.
Nahuel Genez: lateral izquierdo de 22 años, a préstamo en Temperley. Ya había jugado cedido en Tigre. En el Gasolero alternó titularidades y suplencias.
Marcelo Weigandt: lateral derecho de 25 años, a préstamo en Inter Miami desde 2024. Acaba de ser campeón en la franquicia liderada por Lionel Messi. Tiene que retornar al Xeneize, aunque no será considerado. En carpeta de Belgrano de Córdoba y Gimnasia La Plata.
Pedro Velurtas: lateral derecho de 24 años, terminó como suplente en el Deportivo Madryn que casi asciende a Primera (perdió la final con Estudiantes de Río Cuarto). Ya había estado a préstamo en Barracas Central.
Giovanni Ferraina: central o lateral zurdo de 21 años que militó el último tiempo a préstamo en el segundo equipo de Inter Miami. No fue considerado en el plantel profesional de las Garzas, que tenían una opción de compra de 1,5 millones de dólares.
Jabes Saralegui: volante derecho de 22 años. Tigre no hizo uso de su opción de compra, tasada en 3 millones de dólares por la mitad de su ficha. Es probable que el Matador busque renovar el préstamo y permanezca en Victoria para jugar Sudamericana. También lo apuntó Independiente.
Agustín Obando: extremo izquierdo de 25 años. Disputó apenas cinco encuentros en Banfield el último año (jugó por última vez en julio pasado). Ya había sido prestado a Tigre anteriormente.
Juan Ramírez: campeón con Lanús de la Copa Sudamericana (entró en el tiempo suplementario ante Atlético Mineiro). El volante zurdo de 32 años fue casi siempre suplente en el Granate, que no hizo uso de su opción de compra.
Gonzalo Maroni: volante ofensivo de 26 años que estuvo a préstamo en Newell’s, donde jugó bastante y no terminó de convencer con su nivel. La Lepra no buscó retenerlo, pero volverá a ser negociado por Boca. Se marcharía a Grecia.
Julián Ceballos: registró buena cantidad de partidos en All Boys, en la Primera Nacional. Es un mediocampista ofensivo de 21 años que será renegociado. Su destino sería Instituto de Córdoba.
Gastón Gerzel: volante ofensivo de 25 años. Ascendió con Los Andes en 2024, pero perdió protagonismo con el correr de la última temporada. El Milrayitas no ejecutó la opción de compra de un millón de dólares por la mitad de su ficha.
Gabriel Vega: mediocampista ofensivo de 23 años que no tuvo demasiados minutos en Banfield. Su último partido fue en octubre, contra Huracán, donde entró y fue expulsado por roja directa a los dos minutos. El Taladro no hizo uso de su opción de compra valuada en 1,5 millones de dólares por la mitad de su ficha.
Federico Aguirre: delantero de 23 años que militó a préstamo en Sportivo Italiano, donde terminó como titular pero le costó hallar continuidad. Ya había sido cedido anteriormente a Barracas Central. Su préstamo no tuvo cargo ni opción de compra.
Brandon Cortés: mediapunta o delantero de 24 años que jugó buena cantidad de partidos en Nueva Chicago. Tiene nacionalidad chilena, por eso había sido cedido anteriormente a la Universidad de Chile. Sería prestamo a Patronato de Paraná.
Norberto Briasco: delantero de 29 años, a préstamo en Gimnasia La Plata, donde disputó 21 partidos a lo largo de todo el año. El armenio militó en el Lobo el último año y medio, pero no hicieron uso de su opción de compra.
Gonzalo Morales: estuvo a préstamo un año en Barracas Central, donde anotó tres goles pero no se acomodó como titular indiscutido. No logró terminar el año jugando por una lesión de rodilla. El Toro ya había sido cedido antes a Unión de Santa Fe.
Nicolás Orsini: delantero de 31 años que fue campeón con Platense, donde igualmente no terminó como titular indiscutido. Boca tiene el 50% de su ficha, pero no lo tendrá en cuenta. Estudiantes de Río Cuarto lo tiene en carpeta.
Ignacio Rodríguez: delantero de 21 años que convirtió 7 goles en la última temporada con la camiseta de Nueva Chicago en la Primera Nacional. Supo destacarse pese a la discreta campaña de su equipo, del que ya se despidió.