Impacto en el tenis: Venus Williams recibió una invitación para jugar el Australian Open y romperá un récord a los 45 años

Venus Williams, ícono del tenis mundial y múltiple campeona de Grand Slam, volverá a competir en Melbourne Park a los 45 años tras recibir una invitación especial

Venus Williams, a los 45 años, volverá a decir presente en el Abierto de Australia y se convertirá en la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal individual del torneo (Crédito: Reuters/Asanka Brendon Ratnayake)

La estadounidense Venus Williams volverá a escribir una página histórica en el tenis femenino. A los 45 años, la siete veces campeona de Grand Slam se convertirá en la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal individual del Abierto de Australia, luego de recibir la octava y última invitación otorgada por la organización del torneo.

La entidad organizadora confirmó la noticia este viernes a través de un comunicado oficial, en el que detalló que la ex número uno del mundo regresará a Melbourne Park tras una ausencia de cinco temporadas, marcando un nuevo capítulo en una carrera que atraviesa ya más de tres décadas en el circuito profesional.

“Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia”, declaró Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

Con su presencia en el certamen de Oceanía, que se celebrará del 18 de enero al 01 de febrero, Williams establecerá un nuevo hito en la historia del tenis femenino al convertirse, a los 45 años, en la jugadora de mayor edad en competir en el cuadro principal individual del torneo. De esta manera, dejará atrás la marca que pertenecía a la japonesa Kimiko Date, quien había participado en la edición 2015 con 44 años, donde se despidió en la primera ronda pero quedó registrada como la tenista más longeva en jugar en Melbourne Park.

Con una trayectoria legendaria a cuestas, Venus Williams regresará a Melbourne para escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional (Crédito: Reuters/Asanka Brendon Ratnayake)

Durante la última temporada, la estadounidense tuvo una actividad limitada en el circuito profesional. Disputó apenas tres torneos: el US Open, donde quedó eliminada en su estreno frente a la checa Karolina Muchova en tres sets; el WTA de Cincinnati, en el que también se despidió en la primera ronda; y Washington, certamen en el que logró superar su debut antes de caer en la segunda vuelta.

Sobre la invitación recibida, Willams comentó: “Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”.

En Melbourne Park, la mayor de las hermanas Williams fue finalista en las ediciones de 2003 y 2017, llegó una vez a las semifinales, en 2001, y acumuló además seis presencias en cuartos de final, con un récord de 54 triunfos y 21 derrotas en el certamen. Su huella en el Abierto de Australia también se extendió a las modalidades por equipos: conquistó cuatro títulos de dobles junto a Serena (2001, 2003, 2009 y 2010) y se consagró campeona en dobles mixtos en 1998, formando pareja con su compatriota Justin Gimelstob.

Además de Williams, las restantes invitaciones para el cuadro principal del Abierto de Australia fueron destinadas a la estadounidense Elizabeth Mandlik, la kazaja Zarina Diyas y la francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga, junto con un fuerte respaldo local para las australianas Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson y Taylah Preston.

