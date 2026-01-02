Emotivos mensajes de apoyo y homenajes de los pilotos argentinos a Juan Cruz Yacopini en el Rally Dakar

Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini, listos para defender su título en la categoría Challenger del Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) En el inmenso campamento (o bivouac) de Yanbu, que es el primer parque de asistencia de la 48ª edición del Rally Dakar, un tema recurrente es Juan Cruz Yacopini, el joven argentino que sufrió un accidente en sus vacaciones y sigue internado. Tanto sus colegas y compatriotas como los pilotos internacionales preguntan por la salud del mendocino de 26 años. En la previa al prólogo que este sábado romperá el hielo en el séptimo evento que se disputará en Arabia Saudita, Infobae habló con pilotos albicelestes y todos le desearon pronta recuperación al corredor que este año iba a competir en el equipo oficial Toyota Gazoo Racing South Africa con una Hilux.

En un viernes bajo un sol que pica la piel y una temperatura que acarició los 30 grados, pero que dio un respiro al caer la noche (seis horas más que en nuestro país), todos los argentinos y varios representantes de otros países como la española Laia Sanz en su auto, llevaron un sticker que dice “mucha fuerza Juan Cruz Yacopini”. En el caso del bonaerense Manuel Andújar, quien suele presentar diseños especiales en su casco todos los años, incluyó las iniciales del mendocino en la parte superior trasera. “A mi amigo Juan Cruz lo llevo en el casco y me parece muy importante. Está viviendo un momento muy difícil su familia. Hay que acompañarlo de la mejor manera que uno pueda, con un mensajito, con una palabra, deseándole lo mejor y una pronta recuperación si Dios quiere”, dijo Manu, quien ganó dos veces el Rally Dakar con la extinta categoría de cuatriciclos y también fue bicampeón mundial de Rally Raid.

El motociclista neuquino Juan Santiago Rostan (KTM), por su parte, afirmó que “fue algo muy duro”. “No soy amigo de Juan Cruz, pero fue una de las personas que en mi primer Dakar compartimos un sponsor y fuimos a eventos juntos. En primera carrera en 2024, me acerqué y le dije mi nombre, él no me conocía, pero abrió sus puertas y estuvo muy dispuesto a trabajar juntos con el sponsor y eso es lo que llega, porque uno los ve como cucos a los mejores del mundo y es una persona con mucha llegada, nada intocable y me explicó muchas cosas”. El patagónico le deseó al cuyano “una pronta recuperación. Acá somos muy pocos los argentinos que estamos, cada vez menos, supongo que, por una cuestión económica, pero entre nosotros siempre estamos cerca”.

Juan Santiago Rostan habló en la previa del Rally Dakarar

En tanto que Kevin Benavides, ganador en dos oportunidades en motos y que este año debuta en autos en la categoría Challenger, sostuvo: “Juan es un gran piloto, es un campeón y sé que la está peleando. Tuvo un grave accidente. Soy también alguien que pasó por una situación similar y todo se puede. Entonces, es decirle que mantenga la fuerza, que se mantenga fuerte él y toda la familia, que seguramente está pasando por un momento muy difícil. Desearle realmente lo mejor y vamos a correr también aquí con el sticker de él”.

Otro que brindó su apoyo es Nicolás Cavigliasso, que junto a su pareja, Valentina Pertegarini, buscarán repetir el triunfo del año pasado. Ambos son campeones mundiales en la categoría Challenger: “Realmente fue un golpe muy grande para toda la familia del Dakar. Estuve viendo en las redes también y hace falta mucho la presencia de Juan Cruz. Pero también queremos mandarle un saludo a su familia, un abrazo y que sepan que estamos con ellos. Sabemos que están pasando un momento muy delicado y les mandamos toda la fuerza posible. Acá, desde el Dakar, que estamos con Juan Cruz y con ellos”.

Manu Andújar palpitó el Rally Dakar 2026

COMIENZA LA ACCIÓN DEL DAKAR

Este sábado comenzará la carrera con un prólogo de 23 kilómetros cronometrados de velocidad (75 de asistencia) en Yanbu, que será el epicentro de la competencia hasta el lunes, cuando comience la segunda etapa que unirá dicha ciudad con Alula. Los argentinos también palpitaron el arranque de la acción. Manu Andújar anticipó que “como todos los años venimos a buscar la aventura y ver si podemos saborear la gloria. Estoy mucho mejor que el año pasado, pero cada kilómetro que pasa sigo sumando experiencia y sigo aprendiendo. Es la categoría más competitiva de UTV y en esta, la T4, será muy fuerte. Será muy difícil pese a que Arabia es muy monótono, el clima cambia, pero poco. Va a ser un poco más de lo que venimos viendo en los últimos años”.

Kevin Benavides, por su lado, explicó que “van a ser etapas muy largas, muy duras, de casi 400 km promedio”. Y reafirmó: “Va a ser un Dakar largo y las dos semanas están muy iguales en cuanto a dificultades y distancias, con lo cual habrá menos arena que en ediciones anteriores, pero también hará que el terreno sea más duro, con más piedras, cañones, ríos, con lo cual también va a ser complicado para mantenerse todos los días. Más que nunca será importante llevar una consistencia”.

De los primeros kilómetros arriba del coche, un Taurus atendido por el equipo BBR, el salteño describió haber tenido buenas sensaciones: “Hemos hecho un shakedown el día de ayer y hemos pedido algunos cambios antes de venir al Dakar. El equipo lo ha organizado y funcionó perfecto todo. Sobre lo que viene a buscar en esta edición remarcó que es ”un rookie (novato) en los autos", pero advirtió: “Si bien tengo mucha experiencia en el desierto, que es lo que me dio la moto, de saberlo leer e interpretar, lo que tengo que hacer es tratar de manejar con ciertas precauciones, porque el auto no es igual a la moto, pesa muchísimo más, entonces hay ciertos lugares en los que hay que cuidarlo más. El primer objetivo es llegar y después veremos a ver dónde quedamos”.

Manu Andújar homenajeó en su casco a Juan Cruz Yacopin

Nicolás Cavigliasso, que conduce un Taurus de la escudería Vertical, analizó: “Ayer tuvimos uno de los días de prueba y salió todo espectacular, afinando la suspensión, presiones de neumático, todo, así que las primeras sensaciones fueron muy buenas”. También el cordobés de General Cabrera explicó el cambio en la decoración de su máquina: “Tenemos nuevos colores, fuimos más al turquesa y blanco, parecido a nuestra bandera. Estamos listos para lo que se viene”.

Su pareja y navegante, Valentina Pertegarini indicó que “este Dakar será durísimo” y lo explicó: “Se habla que va a tener mucha piedra, va a ser muy duro en el terreno. No vamos al Empty Quarter (el segundo desierto más grande del mundo detrás del Sahara), que es la zona más de dunas más grandes que tiene acá Arabia. Igual vamos a tener días enteros de dunas. Así que concentrarse siempre y no subestimar nunca el Dakar”.

Mientras que Juan Santiago Rostan remarcó sus objetivos: “El año pasado terminé mi segundo Dakar y fui mejorando: en el primero fui 38º y luego 29º. Ahora quiero seguir avanzando, pero cuando buscás eso los riesgos aumentan. El objetivo es estar en el top 20º. Si se logra, mejor, pero lo más importante es que pueda dejar todo más allá del resultado final. Los días son muy largos y uno está muy solo. Este año se sumaron 1.000 kilómetros porque tenemos menos dunas y los recorridos iban a tardar menos”.

Kevin Benavides, dos veces ganador en motos en el Rally Dakar, analizó su debut en autos

Acerca de los miedos al correr en la categoría más peligrosa como lo es la de motos (24 muertos en 47 ediciones), admitió que “al principio sentía ciertos miedos y eso lo analizaba mucho con mi psicóloga deportiva”, pero reconoció: "Hay que convivir con el miedo y saber llevarlo. Antes combatía esos miedos bajando la velocidad, pero la experiencia de los primeros años ya me dio la sed para poder empujar e ir más adelante. En Argentina nos tocó con Kevin Benavides, el único argentino que ganó dos Rally Dakar en motos, y se tuvo que bajar por las lesiones. Cuando uno ve un golpe tremendo y te imaginás que es algo grave”.

La 48ª edición del Rally Dakar tendrá 13 etapas. Comenzará este sábado y finalizará dos semanas más tarde. Son un total de 812 competidores en 433 vehículos. Serán un global de 4.748 cronometrados para las motos y 4.840 los autos y camiones en un total de 7.900 para todas las divisiones, en una carrera que se anuncia como la más extrema de las siete en Arabia Saudita. Se terminaron las palabras y se viene la adrenalina. Pero también el apoyo a Juan Cruz Yacopini, que pese a los 14.000 kilómetros de distancia se lo siente muy cerca.