Deportes

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

El exfutbolista italiano narró en una entrevista con Vanity Fair cómo el episodio marcó un antes y un después en su entorno familiar y en su percepción del mundo, promoviendo una etapa de unión y resiliencia

Guardar
El asalto sufrido por Roberto
El asalto sufrido por Roberto Baggio en 2024 en Italia provocó un cambio profundo en la dinámica familiar y su visión de la vida (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La vida de Roberto Baggio y la de su familia experimentaron un giro tras el asalto sufrido en su casa en Italia en 2024. El exfutbolista relató en diálogo con Vanity Fair Italia que este episodio, cometido por seis delincuentes, lo llevó a reconsiderar su papel como padre y figura pública.

El robo cambió la forma en que veo la vida. En los meses posteriores sentí la necesidad de poner al tanto de muchas cosas a mi familia y a mis hijos. Ellos debían entender quién era yo, por eso hoy estamos aquí juntos: es ‘culpa’ de Valentina, mi hija”, afirmó Baggio durante su participación en el World Sports Summit de Dubái, según publicó Vanity Fair Italia.

El asalto fortaleció los lazos familiares y generó una etapa de mayor unión y diálogo. “Esta experiencia nos une más. Compartimos muchas cosas juntas que le dan más energía a esta relación. Ser padre es el trabajo más difícil, siempre puedes cometer errores, pero el amor por la familia siempre prevalece”, explicó Baggio.

Cambios en la dinámica y la proyección pública

Valentina Baggio, hija mayor del
Valentina Baggio, hija mayor del exfutbolista, asumió el manejo digital y la comunicación pública de su padre después del asalto (Instagram/@v_baggio)

Valentina Baggio, hija mayor del exjugador y actual responsable de su imagen y comunicación, detalló que no estuvo presente durante el asalto, pero que el episodio marcó a todos: “Vi cómo reaccionó mi padre: fue un shock en nuestra vida. Llevamos nueve meses haciendo algunos cambios, ahora viajamos juntos por Italia y al extranjero”.

En este periodo, Valentina asumió la gestión digital de su padre y destacó la respuesta positiva del entorno: “No todos los males vienen para perjudicar. Ahora yo trabajo en redes sociales para mi padre y gestiono su comunicación. Me llena de orgullo ver cuántos exfutbolistas y compañeros suyos le piden con emoción una foto cuando lo ven”.

El afecto y la notoriedad pública hacia Baggio crecieron tras el asalto, algo que el exjugador reconoció: “Solo traté de jugar con amor y una pasión infinita por el fútbol y el deporte. Intenté ser la mejor persona posible y tal vez por eso toqué el corazón de tanta gente”.

El rol del budismo y la resiliencia personal

La notoriedad y el afecto
La notoriedad y el afecto del entorno hacia Roberto Baggio aumentaron después del asalto, impulsados por su trayectoria deportiva y su integridad personal (REUTERS/Mike Blake)

El proceso de reconstrucción personal incluyó una renovación en la convivencia familiar y en la percepción del entorno.

Baggio otorgó especial importancia al budismo en su recuperación: “El budismo me cambió para bien, fue la mayor fortuna que tuve: transformó de manera profunda mi vida. Si nosotros estamos bien, también podemos hacer que quienes nos rodean estén bien y cambiar el ambiente a nuestro alrededor. Esa es la esencia del budismo: Si no somos felices, todo esto es imposible”, señaló en la entrevista.

Aclaró que nunca impuso su fe a sus hijos y que Valentina, por ejemplo, no practica el budismo, aunque reconoció el impacto positivo de estas enseñanzas en el ambiente familiar y en su capacidad para afrontar la adversidad.

La familia Baggio fortaleció su
La familia Baggio fortaleció su convivencia diaria mediante viajes, proyectos compartidos y una comunicación abierta luego del asalto en Italia

Desde el episodio, la familia encontró nuevas formas de compartir tiempo y reforzar sus lazos. Viajes, proyectos conjuntos y una comunicación más abierta se convirtieron en elementos centrales de la vida cotidiana.

Baggio subrayó que la forma de responder ante circunstancias difíciles define la verdadera esencia de las personas y guio su vínculo renovado con la familia tras el robo. La experiencia dejó una huella imborrable pero también un aprendizaje sobre la importancia de la unidad y la superación.

Esta etapa representó para Roberto Baggio y los suyos un punto de partida hacia una convivencia más consciente, marcada por la resiliencia y la apertura emocional. La familia aprendió a valorar cada momento compartido y a priorizar el bienestar colectivo sobre las preocupaciones individuales. El legado de este proceso es una fortaleza renovada y una visión más profunda sobre el sentido del apoyo mutuo.

Temas Relacionados

Roberto BaggioRobo en ItaliaValentina BaggioBudismoWorld Sports Summit DubáiNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

Marcelo Barovero se integrará a la estructura del Muñeco como entrenador de arqueros

Marcelo Gallardo sumó a un

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

El Peixe, que tiene encaminado el fichaje de Gabigol Barbosa, apretó el acelerador para incorporar a Felipe Loyola de Independiente

La figura del fútbol argentino

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

Los futbolistas se reencontrarán esta tarde en el predio de Ezeiza y quedarán concentrados

Boca Juniors arranca su pretemporada

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

El volante argentino se hizo eco de la destitución del entrenador de los Blues

El sentido mensaje de Enzo

Argentina no le dio chances a España y selló una contundente victoria en su estreno en la United Cup

Sebastián Báez, Solana Sierra y la dupla Guido Andreozzi-Lourdes Carlé sellaron un 3-0 contundente en Perth. El próximo rival será el campeón defensor, Estados Unidos

Argentina no le dio chances
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

Argentina no le dio chances a España y selló una contundente victoria en su estreno en la United Cup

TELESHOW
Kennys Palacios se casa con

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

INFOBAE AMÉRICA

Violencia criminal en Ecuador: murió

Violencia criminal en Ecuador: murió una mujer embarazada en masacre y su bebé sobrevivió

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días