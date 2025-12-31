Deportes

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

Joe Cole, ex jugador del Chelsea y Liverpool, se rindió a los pies del joven del Como de Italia y lo comparó con una estrella del Barcelona

El futbolista del Como recibió elogios de una gloria del fútbol por su técnica para conservar la pelota

Nico Paz emigró al Como de Italia a mitad de 2024 para tener rodaje en la Primera División de una liga de Europa, ya que esa continuidad no la poseía en el Real Madrid. El Merengue se guardó la posibilidad de repescarlo en el futuro y, mientras tanto, el volante ofensivo deslumbra a propios y extraños en la Serie A, al punto de ser elogiado por una gloria del fútbol inglés por su habilidad dentro de la cancha.

La rapidez de cintura, frenaje y aceleración para sacarse a un rival de encima en uno de los tantos encuentros del elenco italiano mereció los halagos de Joe Cole, ex futbolista inglés de 44 años que jugó en Chelsea y Liverpool, entre otros equipos, y ahora trabaja dentro de la estructura de los Blues.

Nico Paz, por favor ven y sálvame. Pensé que Pedri era el que mejor giraba hasta que vi a Nico Paz”, arrojó Cole en declaraciones publicadas por el periodista de Sky Sports, James John. La comparación con la estrella del Barcelona, de 23 años, confronta a dos talentos con mucha ascendencia en España al tratarse de un jugador del Blaugrana y de un futbolista que podría regresar al Real Madrid, los dos equipos más populares de ese país.

Cole valoró la capacidad para girar el tobillo y modificar el sentido de la jugada, sumado a los buenos cambios de dirección: “El giro que hace es ilegal”.

Joe Cole se rindió a los pies de Nico Paz (Crédito: Reuters/Ian Walton)

El mano a mano entre Paz y Pedri le da saldo favorable al joven de 21 años, quien nació en España y eligió representar a la selección argentina. Sus 12 intervenciones repartidas en 6 goles y 6 asistencias en 17 partidos están por encima de los 2 tantos y 6 pases gol de Pedri en 19 duelos. Incluso con una menor cantidad de partidos que el español en el mismo puesto de la cancha.

Lo cierto es que Nico Paz también ocupa una mayor preponderancia en el plantel comandado por Cesc Fabregas desde mitad de 2024. Todo se resume en un pequeño dato: Como anotó 22 goles en la presente temporada del Calcio y la figura participó en más del 50% de los goles del equipo en el campeonato, sea como anotador o asistidor.

En la vereda opuesta, Barcelona los duplica en goles (51) solo por la Liga de España y posee mayores individualidades para evitar recargar la responsabilidad en un solo futbolista.

Los exponentes de la presente generación podrían ser rivales en el corto plazo porque el diario AS de España comunicó que Real Madrid está decidido a priorizar el regreso de Nico Paz antes que considerar su venta ante el creciente interés del Inter de Milán y el Tottenham Hotspur. Vale destacar que su marcha al Como se dio por 6 millones de euros (USD 7 millones) con opciones de recompra en favor del club Blanco, que debería desembolsar 9 millones de euros (USD 10,5 millones) si quiere repatriarlo en el próximo mercado de pases. Si lo hace en 2027, debería abonar 10 millones de euros (USD 11,7 millones).

De concretarse el retorno, podría ser compañero de Franco Mastantuono. El ex juvenil de River Plate, de solo 18 años, despertó el interés del Napoli en las últimas horas, pero la Casa Blanca tomó una postura indeclinable sobre su futuro. Cerró la puerta sin necesidad de que hubiera una oferta formal sobre la mesa, aseguraron desde el diario Marca.

