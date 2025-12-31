Deportes

La impactante caída de Jutta Leerdam, la novia de Jake Paul, que pone en peligro su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

La patinadora neerlandesa sufrió un accidente en las pruebas clasificatorias de los 1000 metros y su futuro en Milano-Cortina 2026 está en riesgo

Guardar
La patinadora neerlandesa, novia de Jake Paul, sufrió un accidente en las eliminatorias de los 1000 metros de velocidad

La patinadora sobre hielo neerlandesa Jutta Leerdam, novia del boxeador Jake Paul, puso en riesgo su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milano y Cortina, tras sufrir una impactante caída durante una prueba clasificatoria en los 1000 metros, su especialidad.

El pasado 27 de diciembre, en la pista de hielo de Heerenveen, en Países Bajos, Leerdam (27 años) se despistó en uno de los tramos y golpeó su espalda contra un muro de contención, generando el asombro de los espectadores, entre los que se encontraban su prometido, quien se mostró en público tras sufrir una fractura de mandíbula en la pelea con Anthony Joshua.

Luego de la fallida presentación en la categoría donde logró ser campeona del mundo y medallista de plata en los Juegos de Beijing 2022, Leerdam se retiró llorando de la pista y enfrentó a los micrófonos: "Nunca me caigo. No sé qué pasó. O había algo en mi patín o había algo en el hielo, pero una de las dos cosas. Me molesta porque simplemente quiero mantener el control. Ahora espero que me nominen, porque creo que realmente pertenezco a los Juegos en los 1000 metros”.

La neerlandesa Jutta Leerdam cayó
La neerlandesa Jutta Leerdam cayó en la prueba de 1000 metros de patinaje sobre hielo en velocidad (Foto: Sem VAN DER WAL / ANP / AFP)

Tras la prueba de 1000 metros en patinaje sobre hielo de velocidad, sus compañeras Femke Kok y Suzanne Schulting lograron asegurarse sus plazas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras registrar tiempos de 1:14.08 y 1:14.71 respectivamente, marcas que les otorgaron la clasificación automática. En cambio, Leerdam ahora está a la expectativa de lo que decida la federación de su país para incluirla en la selección: “Estoy patinando muy bien en los entrenamientos. Lo que han hecho las chicas aquí hoy, yo podría haberlo conseguido fácilmente. He patinado 1:14 aquí 25 veces, y ahora me siento incluso mejor que en los últimos dos años”. La decisión sobre su presencia en la cita de Milano-Cortina se conocerá recién en el transcurso de enero, indicaron en el sitio Olympics.com.

No obstante, en las pruebas posteriores de 500 metros, la neerlandesa pudo recuperar su mejor versión y finalizó en el segundo lugar para mantener intactas sus perspectivas de estar en la cita olímpica de Italia. La patinadora top registró un tiempo de 37,42 segundos y quedó detrás de la campeona mundial Femke Kok, quien terminó con 36,87″.

Jutta Leerdam no tuvo
Jutta Leerdam no tuvo una buena performance en los 1000 metros de la prueba clasificatoria de patinaje sobre hielo en velocidad y su presencia en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 están en duda (Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP)

“Fueron realmente unos días muy duros. Me sentía bien, lo di todo y de repente me caí y todo se me vino abajo”, expresó la patinadora en declaraciones al canal neerlandés NOS. “No soy del tipo de persona que se victimiza. Tenía que seguir adelante y quería demostrarme de nuevo en los 500 metros. Tengo la actitud correcta para eso. Mi rodilla seguía lastimada y la espalda rígida, pero eso se puede superar mentalmente”, agregó.

En la última parte de la competición, el apoyo visible en las tribunas del estadounidense Jake Paul no pasó inadvertido en la cobertura mediática del evento. El influencer y boxeador celebró la actuación de Leerdam con los dos pulgares en alto, según se vio en algunas imágenes difundidas por medios europeos.

La pareja, que formalizó su compromiso a principios de año con un anillo valorado en más de USD 1 millón, mantiene desde 2023 una relación que despierta interés tanto en el deporte como en las redes sociales, ya que ambos cuentan con una nutrida cantidad de seguidores.

El boxeador Jake Paul estuvo
El boxeador Jake Paul estuvo presente en Países Bajos para apoyar a su novia, la patinadora Jutta Leerdam (Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

La trascendencia de Leerdam no se limita a su desempeño sobre el hielo. La neerlandesa suma unos 4,9 millones de seguidores en Instagram, donde ya había mostrado su faceta como modelo en distintas apariciones públicas y eventos. Durante la jornada deportiva en Heerenveen, la deportista olímpica utilizó un atuendo que llamó la atención, ya que al desabrochar su mono para refrescarse quedó expuesto su sujetador deportivo rojo, una situación que no resulta ajena a su historial de estilismos audaces en alfombras rojas y sesiones fotográficas. Más allá de esto, su presencia en cada evento deportivo capta la mirada de todos los espectadores, que querrán verla lucirse en los Juegos Olímpicos una vez más.

Temas Relacionados

Jutta LeerdamJake PaulJuegos Olímpicos de Invierno 2026

Últimas Noticias

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

Tras los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el Millonario sigue activo dentro del mercado de pases

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate

El “11 ideal” del 2025 en América con Lionel Messi y otros cuatro argentinos incluidos: quiénes son

El capitán del Inter Miami, Agustín Rossi, Santiago Sosa, el Flaco López y Maravilla Martínez fueron algunos de los más votados

El “11 ideal” del 2025

Las imágenes de la travesía en bicicleta que realizó Lionel Scaloni por las sierras de Córdoba en el cierre del 2025

El director técnico de la selección argentina aprovechó su estadía por el país para darle rienda suelta a su pasión por el ciclismo

Las imágenes de la travesía

Nació en Italia, creció en Singapur y sacó la licencia argentina para representar al país en el camino a la Fórmula 1: el respaldo de Franco Colapinto

Mattia Colnaghi cumplió con los trámites formales y lucirá la bandera albiceleste el próximo año en su debut en la Fórmula 3 con MP Motorsport

Nació en Italia, creció en

El nuevo trabajo que tendría Jack Doohan en la Fórmula 1 tras su posible salida de Alpine

El piloto australiano, que fue degradado a reserva tras perder su lugar con Franco Colapinto, podría seguir su carrera en otro equipo

El nuevo trabajo que tendría
DEPORTES
Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El “11 ideal” del 2025 en América con Lionel Messi y otros cuatro argentinos incluidos: quiénes son

Las imágenes de la travesía en bicicleta que realizó Lionel Scaloni por las sierras de Córdoba en el cierre del 2025

Nació en Italia, creció en Singapur y sacó la licencia argentina para representar al país en el camino a la Fórmula 1: el respaldo de Franco Colapinto

El nuevo trabajo que tendría Jack Doohan en la Fórmula 1 tras su posible salida de Alpine

TELESHOW
Valentina Cervantes mostró el divertido

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un look idéntico para fin de año: cuánto costó el detalle de lujo

A 21 años de la tragedia de Cromañón, Don Osvaldo conmovió con su homenaje a las víctimas con un show a puro rock

Flavio Azzaro revivió su reacción cuando se enteró que su mujer estaba embarazada

INFOBAE AMÉRICA

La inflación en Paraguay mejoró

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia

Un lingote hallado en Suecia revela rutas comerciales con la Península Ibérica durante la Edad del Hierro

Vladimir Putin cerró el año con otra arenga bélica en un mensaje a todos los rusos: “¡Creemos en nuestra victoria!”

2025, el año que apagó a los gigantes del siglo XX