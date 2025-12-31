La impactante caída de Jutta Leerdam, la novia de Jake Paul, que pone en peligro su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

La patinadora neerlandesa, novia de Jake Paul, sufrió un accidente en las eliminatorias de los 1000 metros de velocidad

La patinadora sobre hielo neerlandesa Jutta Leerdam, novia del boxeador Jake Paul, puso en riesgo su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milano y Cortina, tras sufrir una impactante caída durante una prueba clasificatoria en los 1000 metros, su especialidad.

El pasado 27 de diciembre, en la pista de hielo de Heerenveen, en Países Bajos, Leerdam (27 años) se despistó en uno de los tramos y golpeó su espalda contra un muro de contención, generando el asombro de los espectadores, entre los que se encontraban su prometido, quien se mostró en público tras sufrir una fractura de mandíbula en la pelea con Anthony Joshua.

Luego de la fallida presentación en la categoría donde logró ser campeona del mundo y medallista de plata en los Juegos de Beijing 2022, Leerdam se retiró llorando de la pista y enfrentó a los micrófonos: "Nunca me caigo. No sé qué pasó. O había algo en mi patín o había algo en el hielo, pero una de las dos cosas. Me molesta porque simplemente quiero mantener el control. Ahora espero que me nominen, porque creo que realmente pertenezco a los Juegos en los 1000 metros”.

La neerlandesa Jutta Leerdam cayó en la prueba de 1000 metros de patinaje sobre hielo en velocidad (Foto: Sem VAN DER WAL / ANP / AFP)

Tras la prueba de 1000 metros en patinaje sobre hielo de velocidad, sus compañeras Femke Kok y Suzanne Schulting lograron asegurarse sus plazas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras registrar tiempos de 1:14.08 y 1:14.71 respectivamente, marcas que les otorgaron la clasificación automática. En cambio, Leerdam ahora está a la expectativa de lo que decida la federación de su país para incluirla en la selección: “Estoy patinando muy bien en los entrenamientos. Lo que han hecho las chicas aquí hoy, yo podría haberlo conseguido fácilmente. He patinado 1:14 aquí 25 veces, y ahora me siento incluso mejor que en los últimos dos años”. La decisión sobre su presencia en la cita de Milano-Cortina se conocerá recién en el transcurso de enero, indicaron en el sitio Olympics.com.

No obstante, en las pruebas posteriores de 500 metros, la neerlandesa pudo recuperar su mejor versión y finalizó en el segundo lugar para mantener intactas sus perspectivas de estar en la cita olímpica de Italia. La patinadora top registró un tiempo de 37,42 segundos y quedó detrás de la campeona mundial Femke Kok, quien terminó con 36,87″.

Jutta Leerdam no tuvo una buena performance en los 1000 metros de la prueba clasificatoria de patinaje sobre hielo en velocidad y su presencia en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 están en duda (Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP)

“Fueron realmente unos días muy duros. Me sentía bien, lo di todo y de repente me caí y todo se me vino abajo”, expresó la patinadora en declaraciones al canal neerlandés NOS. “No soy del tipo de persona que se victimiza. Tenía que seguir adelante y quería demostrarme de nuevo en los 500 metros. Tengo la actitud correcta para eso. Mi rodilla seguía lastimada y la espalda rígida, pero eso se puede superar mentalmente”, agregó.

En la última parte de la competición, el apoyo visible en las tribunas del estadounidense Jake Paul no pasó inadvertido en la cobertura mediática del evento. El influencer y boxeador celebró la actuación de Leerdam con los dos pulgares en alto, según se vio en algunas imágenes difundidas por medios europeos.

La pareja, que formalizó su compromiso a principios de año con un anillo valorado en más de USD 1 millón, mantiene desde 2023 una relación que despierta interés tanto en el deporte como en las redes sociales, ya que ambos cuentan con una nutrida cantidad de seguidores.

El boxeador Jake Paul estuvo presente en Países Bajos para apoyar a su novia, la patinadora Jutta Leerdam (Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

La trascendencia de Leerdam no se limita a su desempeño sobre el hielo. La neerlandesa suma unos 4,9 millones de seguidores en Instagram, donde ya había mostrado su faceta como modelo en distintas apariciones públicas y eventos. Durante la jornada deportiva en Heerenveen, la deportista olímpica utilizó un atuendo que llamó la atención, ya que al desabrochar su mono para refrescarse quedó expuesto su sujetador deportivo rojo, una situación que no resulta ajena a su historial de estilismos audaces en alfombras rojas y sesiones fotográficas. Más allá de esto, su presencia en cada evento deportivo capta la mirada de todos los espectadores, que querrán verla lucirse en los Juegos Olímpicos una vez más.