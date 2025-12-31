El video de Daniel Passarella haciendo “jueguitos” a los 72 años que se hizo viral

El ex presidente, director técnico y jugador de River Plate compartió un video jugando al fútbol

Daniel Passarella, ex presidente, director técnico y jugador de River Plate, además de ser campeón del mundo con la selección argentina, reapareció con un video que publicó en sus redes sociales.

En las imágenes que compartió el Kaiser en sus historias de Instagram se puede ver al ex defensor de 72 años haciendo “jueguitos” con una pelota de fútbol en el parque de lo que parece ser su casa, vestido con una bermuda azul y una remera de mangas cortas beige.

Considerado uno de los mejores marcadores centrales de la historia del fútbol argentino, el nacido en Chacabuco, Buenos Aires, tiene abierto su perfil público en redes sociales y cuenta con poco más de 9.200 seguidores. En sus escasas publicaciones, Passarella recordó su etapa como jugador, el título que logró con la Selección en el Mundial de Argentina 1978, fotos con su amigo Alejandro Sabella y un último posteo recordando a su hijo.

Daniel Passarella hace jueguitos con una pelota de fútbol en su casa (Instagram @danielpassarellaoficial)

Daniel Passarella es el segundo defensor central más goleador de la historia con 175 tantos, solamente detrás del neerlandés Ronald Koeman. Se inició en el club Argentino de Chacabuco, tuvo pruebas en varios equipos importantes como Independiente, Estudiantes y Boca Juniors, quedando en este último por tres meses. Sin embargo, debutó en Sarmiento de Junín, que militaba en la Primera C, en 1973. Un año después llegó a River, donde jugó gran parte de su carrera y se consolidó como ídolo al disputar con la Banda un total de 331 partidos oficiales, con 103 goles y 7 títulos. También pasó por Fiorentina e Inter de Milán antes de retirarse en el Millonario. Paralelamente vistió la camiseta nacional de la Argentina, sumando 73 encuentros, 22 tantos y los títulos mundiales de 1978 y 1986, pese a que en México fue parte del plantel y no tuvo participación.

Su carrera continuó como director técnico, con dos etapas en River (309 partidos, 57.5% de efectividad y tres títulos), Parma, Monterrey y Corinthians. Además, condujo las selecciones de Argentina (dirigió en el Mundial de Francia 1998) y Uruguay.

Luego de su trabajo como DT, Passarella incursionó en la política de River, ganó las elecciones en 2009 al imponerse por solo seis votos por encima de Rodolfo D’Onofrio y se convirtió en presidente. Bajo su mandato, el equipo de fútbol que orientaba Juan José López sufrió el primer descenso en su historia a la Primera B Nacional, en junio de 2011. Un año después, lograría el título y el ascenso con Matías Almeyda como entrenador.

Daniel Passarella con la campera de River Plate, el club donde tuvo etapas como jugador, entrenador y presidente

En 2023, Passarella fue invitado por la dirigencia de River Plate al estadio Monumental para un homenaje a los campeones del mundo de 1978 y 1986.

En diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, se mostró feliz de haber sido invitado: “Voy a estar sí. Siento ganas de estar, junto a los jugadores del ‘78 y el agasajo que nos hace el club, nos parece buenísimo”. Cabe recordar que la dirigencia ha llamado a todos los futbolistas vinculados a River Plate que han conquistado los Mundiales de 1978 y 1986 y la mayoría ha confirmado su presencia. “Tengo ganas de ver a todos, ya hablé con algunos que sé que van a estar. Hablé con el Pato (Fillol)”, comentó alegre.

“Tomé la invitación como una cosa sana y decidí ir. Unos días antes pensé, cuando me hicieron un homenaje en Junín, y parece que con eso hice que se acercara la gente de River para el homenaje. Yo pensaba lo que sería el homenaje en la cancha de River”, contó al recordar el reconocimiento que recibió por parte de Sarmiento cuando levantó una réplica del trofeo de la FIFA y fue aplaudido por todo el estadio.

Passarella explicó luego que ha vuelto al club en estos años después de haber dejado la presidencia, pero que lógicamente será el primer homenaje del que formará parte. Ante esto, fue consultado sobre cómo cree que será recibido por la parcialidad Millonaria ya que hay quienes lo reconocen por su ciclo como futbolista y entrenador y están quienes tienen más presente su rol como presidente que quedó marcado por el descenso del club a la segunda división en 2011. “Cada uno agarra por su camino, yo el único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso, pero es larga esa historia. Es acostumbrarse a vivir con eso encima. Todavía me sigo acostumbrando, pero sé que no fui el culpable”, sostuvo.