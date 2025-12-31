El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

El cruce de Emiliano Martínez con los fanáticos del Arsenal

El regreso de Emiliano Dibu Martínez a Londres para enfrentar a Arsenal resultó en una noche cargada de tensión y frustración. El equipo local superó con claridad a Aston Villa por 4-1 y cortó la racha positiva de once victorias consecutivas que había conseguido el conjunto de Birmingham. El resultado, además de impactar en la tabla de posiciones de la Premier League, derivó en un fuerte cruce entre el arquero argentino y fanáticos del club londinense.

Tras la derrota en el Emirates Stadium, algunos seguidores de Arsenal manifestaron su enojo con el arquero marplatense, quien defendió los colores del club entre 2010 y 2020. A la salida del campo de juego, se produjo una escena de tensión que fue captada por las cámaras de los propios aficionados y viralizada en redes sociales.

Un simpatizante insultó a Martínez desde la tribuna en tono burlón, mientras el arquero, visiblemente alterado, fue contenido por un compañero mientras intercambiaba miradas con los hinchas. El video del incidente generó debate en las plataformas digitales y abrió espacio para diversos comentarios de la comunidad futbolera.

Aston Villa cayó 4-1 contra Arsenal (Reuters)

Uno de los usuarios que comentó el video expresó en X: “Esto es un comportamiento despreciable, la verdad. Los aficionados no deberían hacer esto. Este hombre le dio muchísimo al Arsenal”. Otro mensaje apuntó: “Es un partido, lo ganamos bien, sé que tiene sus tácticas y no es ningún ángel, pero por favor muestren algo de respeto a un ex jugador incluso si es muy trabajador”. Un tercer comentario difundido fue: “No creo que este hombre haya faltado el respeto al Arsenal de ninguna manera desde que se fue”.

La relación entre Emiliano Martínez y Arsenal es extensa y compleja. El arquero argentino arribó al club londinense en 2010, luego de formarse en Independiente de Avellaneda. Durante su paso por la institución, atravesó diversas etapas, incluidas seis salidas a préstamo hasta que, en 2020, una lesión del entonces titular Bernard Leno le abrió la puerta para adueñarse del arco. Aquella oportunidad fue decisiva: logró la titularidad y celebró la conquista de la FA Cup, lo que derivó en su posterior transferencia a Aston Villa, donde se consolidó como figura y accedió a la selección nacional argentina, con la que ganó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América en dos ocasiones.

La derrota ante Arsenal por la fecha 19 de la Premier League dejó a Aston Villa en la tercera posición con 39 puntos, seis menos que el conjunto londinense, que lidera el certamen, y uno por debajo de Manchester City, que aún tiene pendiente su encuentro ante Sunderland. El traspié cortó una racha histórica para el club de Birmingham, igualando las marcas de once victorias consecutivas que había logrado en 1897 y 1914. El desafío inmediato será recuperarse frente a Nottingham Forest como local.

Pese a la caída en Londres, los números de Martínez en la temporada siguen siendo destacados. Antes de este encuentro, había conseguido cinco vallas invictas en 18 presentaciones del curso. El arquero suma 230 partidos en primera división, con 75 encuentros sin recibir goles, en la etapa más prolongada de su carrera en una misma institución.

El partido frente a Arsenal contrastó con la reciente actuación de Martínez en la victoria sobre Chelsea, donde realizó dos intervenciones decisivas ante disparos de João Pedro y Reece James, acciones que resultaron determinantes para asegurar los tres puntos.