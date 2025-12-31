El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La AFA compartió un nuevo comunicado tras los allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza (Foto: Nicolás Stulberg)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un comunicado en el marco del operativo judicial en sus sedes de Viamonte y Ezeiza por una causa de presunta estafa y lavado de dinero, tras requerimientos ordenados por el juez federal interino Luis Antonio Armella. El procedimiento, realizado este martes, se inscribe en la investigación caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303”, en la que la firma Auriga League S. A. actúa como denunciante. Los efectivos policiales y funcionarios de ARCA secuestraron documentación solicitada por la Justicia, tanto en formato físico como digital.

La AFA manifestó, a través de un comunicado oficial, que colaboró plenamente con la medida judicial, reiterando la misma postura adoptada ante un operativo previo vinculado al expediente. La instrucción judicial se orienta a determinar posibles maniobras irregulares en contratos y transferencias de fondos vinculados a la actividad de la entidad. En los allanamientos recientes, los investigadores hallaron un contrato con una empresa vinculada a Guillermo Faroni, representante y exfuncionario, que contemplaba una comisión del 30% sobre determinados ingresos.

“La AFA se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta”, señaló el comunicado oficial difundido por la entidad. Las actuaciones continúan bajo secreto de sumario, mientras la Justicia avanza en el análisis del material incautado y las próximas diligencias del expediente.

Además de la sede de Viamonte, hubo allanamientos en el Predio que la AFA posee en Ezeiza (Foto: Gustavo Gavotti)

El caso, bajo trámite en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, involucra a directivos y exdirigentes del fútbol argentino, entre ellos Oscar Tucker, Federico Espinoza y Diego Maraver Figueroa, quienes figuran como imputados junto al Club Atlético Banfield. Las pesquisas apuntan a esclarecer el flujo de fondos y eventuales estructuras para el desvío de recursos. La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó su intervención en el expediente y su titular viajará a Estados Unidos para intercambiar información con agencias internacionales, como parte de la cooperación solicitada por la Justicia.

En paralelo, la Justicia de Campana solicitó la radicación de una parte de la investigación relacionada con la compra de una mansión en Pilar, presuntamente vinculada a dirigentes de la AFA, lo que amplía el alcance de las averiguaciones judiciales. Según fuentes del caso citadas por Infobae, la documentación recolectada podría arrojar nuevas pistas sobre la operatoria financiera de los implicados.

El comunicado ofical de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que, en el día de la fecha, se realizaron requerimientos judiciales por orden del Juez Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025 caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303, denunciante Auriga League S. A.”, tanto en la sede de la calle Viamonte como en el Predio de Ezeiza.

La AFA en su totalidad, como ya había ocurrido en ocasión anterior, se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada.