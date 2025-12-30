La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

Fausti brilló ante contrincantes más grandes y de mayor fuerza en el ranking

Otra vez el niño argentino Faustino Oro, de 12 años, sorprendió a propios y extraños: con una notable labor frente a los mejores ajedrecistas del planeta cerró una actuación memorable en el Campeonato Mundial de Ajedrez Blitz, que se llevó a cabo en el Campus de la Universidad de Qatar, en Doha. En la segunda jornada del certamen -previsto a 19 ruedas, ayer se disputaron 13 y hoy las 6 restantes-, el niño prodigio nuevamente consiguió resultados impensados para los aficionados y expertos. La titánica labor del día anterior no impidió que hoy repitiera otras hazañas. En las seis partidas del día, en las que sus seis rivales poseían el título de gran maestro, se impuso en tres, empató a una, y cayó en dos. Así, el “Messi del Ajedrez”, que entre los 252 participantes había sido preclasificado N° 132, logró ubicarse en el puesto N° 72, con 10,5 puntos luego de 19 ruedas.

En la categoría Abierto, la tabla general quedó conformada de la siguiente manera: 1° Arjun Erigaisi (India), con 15 puntos, 2°, Fabiano Caruana (EE.UU.), 14, 3°, Magnus Carlsen (Noruega), 13,5 y 4°, N. Abdusattorov (Uzbekistán), 13. Estos cuatro maestros accedieron a las series semifinal y final, por eliminación directa a cuatro partidas, de las que resultó vencedor Magnus Carlsen.

De esta manera el noruego y N° 1 del mundo se adjudicó su noveno mundial Blitz (2009-2014-2017-2018-2019-2022-2023- 2024 y 2025), y su 15° Mundial personal, sumándole los seis en Rápidas (2014-2015-2019-2022, 2023 y 2025). Y por quinta vez fue el ganador en las dos especialidades.

En tanto, este fue el recorrido de Faustino durante los dos días de competencia en la categoría Abierto. Entre lunes y martes se enfrentó ante 19 grandes maestros -la máxima categoría, una especie de cinturón negro entre los judocas- que lo superaban en edad y fuerza de juego. La mayoría de sus adversarios lo aventajaban en más de 100 puntos de Elo (el sistema de puntuación en el ranking del ajedrez).

Faustino Oro, que el 14 de octubre último cumplió 12 años, y tiene el título de maestro internacional (un peldaño inferior a gran maestro) llegó al Mundial con 2503 puntos de Elo. Y este fue el detalle de su actuación:

Ganó 9 partidas: ante Levon Aronian (EE.UU., Elo 2774), Leinier Domínguez (EE.UU., Elo 2627), Daniel Dardha (Belgica, Elo 2599), Jaime Santos Latasa (España, Elo 2611), Eduardo Iturrizaga (España, Elo 2630), Saleh Salem (EAU, Elo 2651), José Ibarra (España, Elo 2590), Alan Pichot (España, 2629) y Radoslaw Wojtasek (Polonia, Elo 2605).

Acordó 3 empates frente a Vasili Ivanchuk (Ucrania, Elo 2631), Vignir Stefansson (Islandia, Elo 2651) y Shant Sargsyan (Armenia, Elo 2595). Y se rindió en 7 ocasiones ante Jules Moussard (Francia, Elo 2629), Fabiano Caruana (EE.UU., Elo 2751), V. Pranav (India, Elo 2606), Rudik Makarian (Rusia, Elo 2601) y Samuel Sevian (EE.UU., Elo 2714), Volodar Murzin (Rusia, 2647) y Elham Amar (Noruega, 2610).

De esta manera, tras la nueva actualización del ranking de los ajedrecistas, que lleva a cabo mensualmente la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- sumó 44 puntos por lo que en la próxima lista figurará con 2547 puntos de Elo.

Lo alcanzado por el pequeño en los Mundiales en Doha no lo consiguió ajedrecista alguno en el historial vernáculo. Esta fue su tercera participación en esta clase de competencias mundialistas.

Hace dos años la familia Oro -con papá Alejandro y mamá Romina- pasó las celebraciones de fin de año en Samarcanda (Uzbekistán); allí Fausti, con 10 años y siendo uno de los últimos preclasificados entre los casi 200 participantes, hizo su debut mundialista sumando 4 puntos sobre 13 posibles en la prueba Rápida (finalizó 186°), y 8,5 de 21, en el Blitz (ocupó el 174° lugar).

Con 11 años jugó en 2024 los Mundiales en Nueva York, con 206 jugadores; con 13 partidas en cada especialidad, el niño sumó 6,5 puntos (en Rápidas, se ubicó 93°) y 5,5 (en el Blitz, 144°), respectivamente.

Ahora en el Complejo Deportivo y de Eventos de la Universidad de Catar, con 252 jugadores, el pequeño crack del ajedrez argentino cerró su notable labor con estos números. En el Mundial de Rápidas (finalizó 77°, con 7 puntos en 13 ruedas) y en el Blitz (finalizó 72°, con 10,5 puntos en 19 ruedas). Impresionante.

La joven gran maestra argentina, Candela Francisco Guecamburu, de 19 años, también cumplió una destacada actuación en la categoría femenina de estas competencias. Ayer, en la 1ª jornada del Mundial de Ajedrez Blitz, había brillado frente a las mejores jugadoras de esta actividad; jugó la mayoría de las partidas en las principales mesas del salón de juego, y al cabo de 10 partidas había cosechado 7 victorias con 3 derrotas, ubicándose en el pelotón que pugnaban por un lugar en el podio o la vanguardia.

Sin embargo, en las cinco partidas que disputó hoy, o sus rivales tomaron mayores recaudos con su juego, o la joven de Pilar, y que cursa la carrera de Derecho en la Universidad Austral, sintió el rigor de la competencia. Candela, ex campeona mundial juvenil y bicampeona continental, logró ganar una partida y perdió las cuatro restantes. Una pena que no empaña todo lo realizado, pero que no se verá reflejado en su ranking. Es que la joven con 8 puntos se ubicó entre las mejores 50 jugadoras de las 140 ajedrecistas que tomaron parte de la competencia, y su ranking en esta especialidad Blitz pasará de 2298 puntos a 2304.

Anteriormente, en la especialidad Rápida, Cande -como la llaman sus amigos y familiares- quien arrancó preclasificada N° 86 entre 141 jugadoras, había finalizado en el puesto N° 41, con 6,5 puntos sobre 11 posibles. Tamaña labor le permitió sumar 36 puntos en su ranking de ajedrez rápido, y pasar de 2175 a 2211.

Según el reglamento de las competencias Abierta y Femenino, los cuatro jugadores mejores clasificados en cada categoría acceden a las series semifinal y final, las que se definen mediante un match al mejor de cuatro partidas. Por ello, tras las 19 ruedas del abierto y las 15 del femenino, los cuatro maestros y las cuatro maestras tuvieron que disputar los desempates, con el mismo ritmo de competencia Blitz, es decir, de 3 minutos más un adicional de 2 segundos por cada movimiento y para cada jugador.

En el Femenino, B. Assaubayeva (Kazajistán), Anna Muzychuk (Ucrania), Eline Roebers (Países Bajos) y Jiner Zhu (China) habían compartido la cima, todas con 11 puntos. Finalmente, tras las dos series eliminatorias, Bibisara Assaubayeva, la gran maestra de 21 años resultó la vencedora.

El Mundial de Ajedrez Blitz repartió 350.000 Euros en la categoría Abierta (con 70 mil para el campeón) mientras que el Femenino entregó 155.000 Euros (con 40 mil para la ganadora).