Escándalo en el básquet de Italia: Luis Scola fue agredido tras un partido en medio de un tenso conflicto

Luis Scola sufrió una agresión tras un partido del Varese Pallacanestro

Luis Scola, director ejecutivo y principal accionista del Pallacanestro Varese, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios tras el partido frente a Trapani Shark por la Lega A, la máxima división de básquet en Italia. El episodio se produjo el pasado domingo 28 de diciembre y ocurrió en un contexto de máxima tensión derivada por el resultado deportivo y la situación institucional crítica que atraviesa el club rival, lo que generó todo tipo de comentarios en la competencia europea.

Según la reconstrucción del incidente realizada por el medio Varese News, Scola recibió aparentemente una patada cuando intentaba retirarse del campo. El ex jugador de la selección argentina, que se retiró como jugador tras su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, no sufrió consecuencias físicas de gravedad ni necesitó atención médica posterior. Minutos antes dl final del encuentro por la Serie A, el jugador estadounidense del Varese Taze Moore fue sancionado con una falta técnica por celebrar de manera desmedida una canasta, lo que provocó que Scola interviniera para calmar los ánimos. En ese momento, fue empujado por el base del local Alessandro Cappelletti, cuya acción derivó en su expulsión tras revisión arbitral.

La agresión a Scola se materializó ya fuera del parquet, en una zona restringida solo al personal autorizado, lo que, de acuerdo a la hipótesis planteada por Varese News, refuerza la sospecha de que el atacante podría ser un trabajador vinculado al Trapani Shark. Sin embargo, hasta el momento, dicha presunción no tiene la confirmación de las autoridades de la competencia.

En respuesta al incidente, Pallacanestro Varese publicó un comunicado oficial en su sitio oficial minimizando el hecho y contextualizándolo en un partido de alta tensión: “El episodio se inscribe en el contexto de un momento concitado, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes. No se trató de nada grave ni de algo que vaya más allá de las tensiones normales que pueden surgir en situaciones competitivas de alto nivel”, citaron. Por su parte, desde Trapani la postura fue más crítica. El director deportivo Valeriano D’Orta, único portavoz autorizado, se expresó en la sala de prensa luego del encuentro: “Como se vio esta noche, en condiciones normales habríamos respetado las evidentes diferencias de clasificación con nuestros rivales”, una declaración que, según la prensa especializada en Italia, generó controversia en el ambiente del básquet.

Scola es el CEO del Varese, que compite en la Lega A del báquet italiano (Candela Teicheira)

El trasfondo institucional de Trapani Shark explica parte del clima que rodeó el partido. El club arrastra una penalización de cinco puntos en la Serie A italiana, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por el incumplimiento en contratos profesionales. Tras una reunión con la Federación Italiana y la Legabasket sin respuestas satisfactorias, la dirigencia del club llegó a amenazar con judicializar y suspender el campeonato, quedando virtualmente aislada en el panorama dirigencial.

Como reacción a esa amenaza, 15 clubes de la Serie A, incluido Varese, firmaron una nota conjunta en apoyo al presidente de la competencia Maurizio Gherardini, en defensa de la continuidad del torneo y del respeto a la normativa vigente. Este respaldo expuso la distancia entre la postura de Trapani y la del resto de los otros equipos.

En el aspecto deportivo, Varese se quedó con la victoria por 95-88 y logró así su quinto triunfo en lo que va de la temporada en 13 partidos (5-8). Marcha en la 11° posición del torneo y el fin de semana superó a uno de los animadores de la competencia, que sólo había sufrido dos derrotas. El líder de la Lega en Italia es el Bologna junto al Brescia (11-2).

Es importante recordar que Scola fue figura clave en el club lombardo y asumió el cargo de director deportivo de Varese tras su retiro como jugador luego de los JJOO de Tokio, que se realizaron en 2021 por la pandemia. A los pocos meses de su despedida del parquet, la leyenda del básquet argentino e integrante de la Generación Dorada adquirió el 51% de las acciones del equipo, transformándose en el socio mayoritario con el objetivo de recuperar el protagonismo histórico del club en el baloncesto italiano.

Tras una gloriosa carrera como jugador, que incluyó su paso en la NBA en equipos como los Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, Luifa ocupa hoy un rol preponderante en el desarrollo de uno de los equipos con mayor tradición en el baloncesto europeo.