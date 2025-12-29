¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

Giovani Lo Celso podría ser nuevo compañero de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami (REUTERS/Pablo Morano)

La inminente llegada de Giovani Lo Celso al Inter Miami, donde podría convertirse en compañero de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, representa un cambio estratégico tanto para el futbolista como para el equipo de la Major League Soccer. Las negociaciones para su transferencia desde el Real Betis están avanzadas y la influencia de Messi habría resultado decisiva en la definición del destino del mediocampista argentino. Esta operación apunta a llenar el vacío generado tras la reciente salida de Sergio Busquets y fortalece el proyecto de Miami de reunir a varias figuras de la selección argentina en el plantel.

La posibilidad de fichar a Lo Celso responde a un deseo del club estadounidense de mantener el protagonismo tras conquistar la liga, así como a la ambición del jugador por retomar continuidad y protagonismo de cara al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá dentro de poco más de seis meses. El futbolista ya habría acordado un contrato de dos temporadas con opción a una tercera, mientras que la directiva de Miami busca cerrar un acuerdo definitivo con el Betis en los próximos días.

El equipo andaluz, por su parte, estableció una condición clave: aceptaría liberar a Lo Celso si Inter Miami presenta una oferta superior a cinco millones de dólares, cifra que iguala el monto invertido en el jugador a mediados de 2024. Esta suma permitiría a Betis solucionar asuntos salariales y cumplir compromisos pendientes derivados del fichaje del rosarino, quien no ocupa una posición prioritaria en la estructura propuesta por el entrenador Manuel Pellegrini.

Desde el entorno de Lo Celso reconocen que la presencia de numerosos compatriotas y la posibilidad de compartir vestuario con Messi y De Paul inclinan la balanza a favor de la MLS.

El periodista Gonzalo de la Haza explicó en Sevillanía TV que la decisión de liberar al argentino responde también a motivos internos: “Betis lo dejará salir, porque creo que Pellegrini se ha cansado en parte de Lo Celso. También la grada y eso es muy peligroso. Cuando no das el rendimiento esperado y candas a la grada... Porque se puede equivocar, puede jugar mal o bien, pero es la actitud sobre el campo. Pellegrini no está dispuesto a darle minutos solo porque haya un Mundial en puerta”.

Giovani Lo Celso no es prioridad en el Betis y el club español pretende venderlo (EFE)

El presente deportivo del mediocampista es otro factor determinante. Lo Celso perdió la titularidad en el Betis desde el 23 de noviembre, arrastrando problemas físicos y acumulando apenas 1.203 minutos en la temporada, equivalentes a casi 14 partidos sumando LaLiga, Europa League y Copa del Rey. En ese lapso ingresó de manera esporádica: 31 minutos ante Rayo Vallecano, 24 frente a Getafe y 21 contra Dinamo Zagreb, además de una aparición testimonial de tres minutos ante Murcia.

Las autoridades deportivas del club español han sido claras, según aseguró Marca USA: la condición para liberar al jugador se sostiene en la necesidad de sanear la masa salarial y encontrarle destino tras perder el favor del entrenador.

Por el lado de Lo Celso, su objetivo inmediato es conseguir tiempo de juego y acumulación de minutos previos al Mundial, para asegurarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni. Tras perderse el Mundial 2022 por lesión, el mediocampista disputó los últimos tres partidos de la selección argentina ante Venezuela, Puerto Rico y Angola.

La operación, si se concreta, aleja definitivamente al futbolista de un eventual regreso a Rosario Central, donde nació futbolísticamente y que contaba con Ángel Di María como incentivo. Las negociaciones superaron en velocidad y atractivo cualquier posibilidad de regreso a su país de origen.

En el contexto estadounidense, la llegada de Lo Celso se presenta como una oportunidad tanto para el club como para el argentino. Los números hablan de una carrera consolidada en Europa: 312 partidos, 46 goles y 32 asistencias con París Saint-Germain, Villarreal, Tottenham Hotspur y Betis. La presencia de Messi y De Paul, sumada a la relevancia internacional del proyecto deportivo de Inter Miami, abre un escenario propicio para la reactivación de la carrera y las ambiciones deportivas de Lo Celso.

El principal objetivo del cuadro de Miami para la próxima temporada es conquistar la Concachampions, lo que le otorgaría un cupo en la Copa Intercontinental y en el FIFA Mundial de Clubes 2029. De concretarse la llegada de Lo Celso, el mediocampista firmaría por 2 temporadas con opción a una tercera.

Inter Miami viajará por Suramérica en su gira de pretemporada tras ser campeón de la MLS - crédito Inter Miami

Mientras tanto, Inter Miami confirmó que regresará a los entrenamientos con una gira por Sudamérica. Perú, Colombia y Ecuador serán los países que visitará y donde se enfrentará a Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona SC como parte del Champions Tour 2026.

La gira se iniciará en Lima, donde el conjunto estadounidense disputará su primer partido el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva frente a Alianza Lima. El club peruano acumula 25 títulos de Primera División, lo que lo posiciona como uno de los más exitosos en su país y plantea un desafío relevante para el arranque de la preparación.

Posteriormente, la siguiente parada será en Medellín, donde el 31 de enero el equipo de Inter Miami se enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El club colombiano, conocido como los Verdolagas, ostenta 18 campeonatos de liga y dos Copas Libertadores, además de sumar diversos trofeos internacionales en su historial, lo que lo convierte en un adversario de alto nivel para el conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Para concluir el tour, la escuadra estadounidense viajará a Guayaquil, donde el sábado 7 de febrero se medirá por primera vez en su historia ante un equipo ecuatoriano, el Barcelona Sporting Club, en el estadio Monumental Banco Pichincha. Barcelona lidera la tabla nacional con 16 títulos de liga, marcando este encuentro como un hito para Inter Miami al enfrentarse a un nuevo oponente en el continente sudamericano.