Las vacaciones del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Punta del Este

El ex tenista y la modelo disfrutan de su descanso en las playas uruguayas. Los detalles

Peque Schwartzman y Eugenia De
Peque Schwartzman y Eugenia De Martino disfrutan de sus vacaciones en Punta del Este (Crédito: RS Fotos)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino disfrutan de sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. La pareja se mostró disfrutando de días de sol en la playa y también muy relajados. Postales de descanso, caminando en la arena solos y con amigos, además de la infaltable compañía de su perro.

“Primeras vacaciones como jubilado”, publicó el ex tenista en sus redes sociales en un posteo que generó furor entre los seguidores del Peque, quien colgó la raqueta este año y llegó a ubicarse en el puesto número 8 del Ranking ATP el 12 de octubre de 2020 y en dobles alcanzó el puesto N.º 39 el 6 de enero de 2020. Es parte de la generación de tenistas argentinos top 100 nacidos a principios de 1990, junto con Federico Delbonis, Guido Pella, Facundo Bagnis, Juan Ignacio Lóndero y Federico Coria.

Entre sus victorias más importantes se encuentran los triunfos ante jugadores Top 10, como Rafael Nadal, en el Masters de Roma 2020,​ ante Dominic Thiem en el Masters de Canadá 2017, en el Argentina Open 2019 y en Roland Garros 2020.

La pareja aprovecha los días
La pareja aprovecha los días de sol para estar en la playa

El amor entre El Peque y la modelo nació en 2019, cuando un amigo en común —nada menos que el diseñador Ricky Sarkany— los presentó en un evento. Aunque en ese primer encuentro apenas intercambiaron algunas palabras, la conexión fue inmediata. Meses después, otra amiga los volvió a reunir y comenzaron a salir.

Desde entonces, la relación se consolidó incluso a la distancia, en plena carrera del Peque dentro del circuito ATP. Eugenia lo acompañó en numerosos torneos alrededor del mundo, convirtiéndose en su apoyo incondicional. En 2020, él publicó por primera vez una foto juntos en el Masters 1000 de Roma y la relación se volvió oficial.

Cinco años más tarde, el sueño se hizo realidad. En abril de 2024, durante un viaje romántico a París, Diego le propuso casamiento frente a la Torre Eiffel. Ella aceptó entre lágrimas y compartió el momento en redes: “Este día no lo voy a olvidar nunca. Gracias por elegirme siempre”. “Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, escribió él.

El ex tenista aceptó una
El ex tenista aceptó una foto con una fanática

Eugenia De Martino no solo es modelo: también se desempeña como actriz y creadora de contenido, con una carrera en ascenso dentro del mundo de la moda y la televisión. Su estilo elegante y su perfil bajo la convirtieron en una figura muy querida por las marcas y colegas. El Peque Schwartzman, por su parte, atraviesa una nueva etapa profesional lejos del tenis. Tras anunciar su retiro profesional, debutó en MasterChef y sorprendió al público con su simpatía y espíritu competitivo.

Contrajeron matrimonio en octubre pasado y su casamiento llegó como el broche de oro a un año de grandes cambios: el final de la carrera deportiva del ex tenista, el comienzo en la televisión de la modelo y el paso más importante en la vida personal de ambos.

