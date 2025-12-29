Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Erling Haaland destacó que su mayor elogio es que le atribuyan goles fáciles, señalando la importancia de la posición en el área (REUTERS)

La aparición de Erling Haaland en el pódcast The Rest is Football ofreció un retrato honesto y personal del delantero noruego del Manchester City, quien recientemente superó la barrera de los 100 goles en la Premier League. Frente a los exfutbolistas Gary Lineker y Alan Shearer, abordó su mentalidad competitiva, el peso de las etiquetas y el lugar que ocupa Pep Guardiola en su desarrollo profesional.

“Lo más grande para mí es cuando la gente dice: ‘Otro gol fácil’. Eso me encanta”, reveló el jugador de 25 años en el episodio. Además, remarcó: “Si pudiera estar siempre en el lugar correcto para marcar goles sencillos, sería algo bueno. La mayoría de los goles llegan cerca del área chica; necesitas posicionarte perfectamente, y eso también es muy difícil”.

El delantero noruego del Manchester City reveló cómo la preparación mental y la claridad son claves para mantener su regularidad goleadora (The Rest is Football)

Estilo futbolístico y regularidad en la élite

El noruego enfatizó que su reto no radica solo en marcar, sino en mantener la regularidad: “Lo difícil no es marcar goles, es hacerlo de forma fácil y constante. Para ello debes estar siempre listo”.

Detalló que la preparación no es solo cuestión de práctica física, sino también de claridad mental y mencionó: “Lo que más me funciona es tener la mente clara en todo momento. No importa lo que ocurra en tu vida o en el mundo, cuando llegue ese momento hay que estar listo”.

Debido a esto es que, para Haaland, el mayor elogio consiste en que sus goles parezcan fáciles. “Que los goles se vean sencillos habla mucho del delantero”, apuntó.

La influencia de Pep Guardiola y la transformación en el City

La relación con Pep Guardiola fue otro eje central de la charla, y el deportista fue directo al describir el impacto del técnico catalán. “Pep fue una razón muy importante para venir al City. Quería trabajar con él y experimentar su intensidad y ética de trabajo. Me dijo: ‘Lo único que puedo ofrecerte es un fútbol increíble y la oportunidad de marcar muchos goles’”.

El delantero resaltó también los cambios en el estilo de juego desde su llegada: “Me preguntaba cómo sería jugar en un equipo que normalmente no utilizaba un delantero puro. Imaginaba a Ederson (el arquero brasileño) lanzando balones largos y yo corriendo tras ellos. Romper la rutina del pase corto también me motivó”.

Su desembarco en la liga inglesa supuso una transformación: “Desde que llegué de Alemania, todo cambió. Es una liga más física y cada partido es un reto. Hay que trabajar más en la recuperación y estar siempre preparado para dar el máximo”.

La influencia de Pep Guardiola en la evolución futbolística de Haaland refuerza el impacto del técnico catalán en el club inglés (REUTERS)

Gestión de la presión y respuesta ante las críticas

A medio episodio, el pódcast The Rest is Football profundizó en la gestión de la presión y la reacción ante críticas y elogios. “La presión la pongo yo mismo. Siempre quise ser el mejor futbolista del mundo. No me molestan los comentarios externos ni el ruido mediático. Soy humano y algo siempre llega, pero tengo claro lo que debo hacer y a dónde quiero llegar”, confesó.

Además, reconsideró el impacto de los partidos sin marcar: “Depende, pero normalmente no me obsesiona. Si hay otro partido a los pocos días, puedo resetear. Si tuviera que esperar una semana, sí me costaría más dejarlo atrás”.

El futbolista noruego también se refirió a su método de trabajo, la influencia de su familia y su enfoque personal hacia los objetivos. “Nunca me puse objetivos de temporada porque pueden pasar muchas cosas, así que prefiero ir partido a partido. Soy el delantero del City, si no hago goles tendrán que buscar a otro. Hay presión porque tengo que cumplir, pero me la impongo yo”.

El control de la presión y crítica mediática aparece como parte fundamental del enfoque personal y competitivo del futbolista (The Rest is Football)

Familia, método personal y rutinas cotidianas

Entre otros aspectos, recordó la influencia de su padre, Alfie Haaland, exfutbolista profesional. “Mi padre quería que fuese golfista profesional, pero yo siempre supe que quería jugar al fútbol y soñaba con ser el mejor. Mis padres nunca me presionaron, la presión venía de mí mismo porque quería triunfar, era mi reto personal”, comentó.

Las costumbres y rutinas personales ocuparon el último tercio del diálogo, mostrando un lado más cotidiano del goleador. “En temporada no bebo, solo durante las vacaciones. Todo gira en torno a la recuperación, la alimentación y los buenos hábitos”. Asimismo, confesó que ve todo el fútbol que puede, incluso durante la cena. “Mi pareja a veces me dice que ya basta de fútbol”, contó entre risas.

La charla se llenó de anécdotas como su costumbre de no jugar nunca con guantes, una tradición familiar: “Nunca me ven jugar con guantes. Si lo hiciera, mi padre me habría regañado”. En tono distendido, reconoció además su afición por las grandes comidas en Navidad, autodefiniéndose como alguien “de la vieja escuela”.

La influencia familiar, especialmente de su padre Alfie Haaland, resulta clave en la formación y valores del atacante noruego (REUTERS)

Futuro y satisfacción profesional

Antes del culminar su charla con los reconocidos exfutbolistas ingleses para The Rest is Football, Erling Haaland dejó clara su satisfacción y horizonte de futuro: se mostró tranquilo, enfocado con la Selección de Noruega para la participación mundialista en 2026, y plenamente integrado en el Manchester City, dejando entrever su deseo de seguir creciendo en el que considera el mejor entorno posible para un futbolista.