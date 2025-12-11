Colombia

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

El delantero del Manchester City afirmó que su obsesión con el deporte ha provocado que tenga discusiones con su actual pareja

El noruego es la figura
El noruego es la figura principal del Manchester City en la actualidad - crédito AP

Aunque los futbolistas profesionales viven de practicar su deporte favorito, no todos son seguidores de esta disciplina; de hecho, figuras como el camerunés Benoît Assou-Ekotto han declarado que perdieron el amor por el fútbol y que consideraban que se trataba de un trabajo convencional con el pasar de los años.

Este no es el caso del noruego Erling Haaland, atacante del Manchester City en Inglaterra, que ha reconocido que además de entrenar, disputar partidos oficiales con su club y representar a su país, también disfruta de ver compromisos de esta disciplina en televisión.

De hecho, en una entrevista en The Rest Is Football, programa que conduce el exfutbolista Gary Lineker, tras el triunfo del Manchester City contra Real Madrid por la Champions League, el noruego reconoció que su fanatismo por el fútbol le ha generado problemas con su actual pareja.

Las peleas de Haaland con su novia colombiana

La joven tiene más de
La joven tiene más de 140.000 seguidores en redes sociales - crédito Reuters

Cabe recordar que desde hace varios años Haaland tiene una relación sentimental con Isabel Haugseng Johansen, una joven colombo-noruega con la que convive en Manchester.

En la entrevista mencionada, Haaland indicó que ha llegado al punto de querer buscar algo relacionado con el deporte para pasar su tiempo libre.

“Sí, soy aficionado al fútbol, así que veo todo tipo de fútbol…. De hecho, ayer estábamos cenando y miré si había algún partido. Manchester United, West Ham y dije «vamos a ponerlo»“, declaró el noruego.

Esta situación generó el enojo de Isabel Haugseng; sin embargo, no impidió que Haaland viera el partido de la Premier League.

Mi esposa dijo: «Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo» … Le dije: «Sí, por eso estamos aquí». Así que lo vimos, obviamente”, puntualizó el atacante, que reconoció que para complacer a su pareja también juega Minecraft o cocina junto a ella.

Haaland conoce a su novia
Haaland conoce a su novia desde que estaba en una escuela infantil en Noruega - crédito Reuters

Lo que se sabe de Isabel Haugseng

Isabel Haugseng Johansen era futbolista cuando estaba en Bryne, Noruega, en donde también nació Erling Haaland; precisamente, su cercanía con el deporte provocó que se conociera con el delantero cuando ambos eran menores de edad.

Una parte importante de su historia personal son sus raíces colombianas por parte de su familia materna, que expone habitualmente en sus redes sociales; sin embargo, en los últimos años ha mermado su actividad en estas plataformas y optado por tener un perfil más privado.

Es por ello que su relación con el futbolista, que se desarrolló en la intimidad de un círculo reducido, se ha mantenido al margen de grandes exposiciones públicas.

El noruego ha afirmado que
El noruego ha afirmado que busca ser un futbolista tradicional - crédito Reuters

En la entrevista mencionada, Haaland indicó que no gusta de tener una vida con excentricidades, sino que prefiere mantener un perfil bajo, siguiendo los lineamientos de su crianza.

Me gusta el estilo clásico, ya sabes. Es bonito y además, nunca me ves jugar con guantes. Es porque mi padre me pegaría si lo hiciera. Así que también soy un poco clásico”.

Por último, anticipó que tiene grandes expectativas por lo que será la Copa del Mundo 2026, en la que Noruega volverá a estar presente después de 28 años, en aquella ocasión su padre representó a su país en Francia.

“Llevo mucho tiempo sintiendo la presión. Si fuera noruego, pensando en este equipo y teniendo a Haaland al frente, también presionaría al equipo. Es difícil jugar un mundial, es difícil clasificarse, y sobre todo cuantos años pasan, piensas más en qué está mal, y pensando en la última vez que estuvimos en el mundial, donde jugó mi padre, es como si ni siquiera hubiera nacido, viví toda mi vida sin clasificarnos, así que eso también me motiva. Pensaba que nunca jugaría uno”.

