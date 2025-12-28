Deportes

Los detalles del cumpleaños de 15 años de la hija de Luis Suárez: los invitados de lujo con Messi a la cabeza y el operativo “anti fotos”

El Pistolero organizó la fiesta para Delfina en Uruguay. El show y las medidas para evitar filtraciones

Luis Suárez celebró la fiesta
Luis Suárez celebró la fiesta de cumpleaños de su hija Delfina (@sofibalbi)

Luis Suárez organizó una fiesta exclusiva por los 15 años de su hija Delfina, que reunió este viernes a figuras destacadas como Lionel Messi, bajo estrictas medidas de seguridad y un fuerte operativo de privacidad en Uruguay. La celebración, que congregó a 250 invitados en la sala de eventos Villa Domus, cerca del Aeropuerto de Carrasco, se realizó meses después del aniversario de la joven (los cumplió el 5 de agosto) y estuvo marcada por el deseo de la familia de preservar la intimidad del evento.

Según informó el portal local El País, el acceso a la fiesta estuvo fuertemente restringido: los invitados no podían portar teléfonos celulares y solo se permitió el trabajo de fotógrafos oficiales. Hasta el momento, no se han difundido imágenes del evento, que se caracterizó por el hermetismo y la ausencia de prensa ajena a la organización.

Lionel Messi estuvo presente con la compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo, y antes de la celebración se alojó en un hotel cinco estrellas en Montevideo para acudir al cumpleaños. El astro argentino viajó de regreso a Rosario la mañana siguiente tras su participación en la fiesta para disfrutar de año nuevo en el país.

Luis Suárez y Sofía Balbi
Luis Suárez y Sofía Balbi compartieron mensajes para celebrar la Navidad (@sofibalbi)

El ingreso de los invitados se produjo a partir de las 20:30 horas, con un despliegue que incluyó camionetas y ómnibus trasladando tanto a amigos de Delfina como a familiares y músicos. Entre los nombres presentes destacaron los futbolistas Sergio Rochet, Diego Godín, Diego Forlán, Nicolás Lodeiro, Diego Pérez, Tata González y Diego Zabala, quienes fueron compañeros del Pistolero en la selección de Uruguay.

De acuerdo a portales locales, Villa Domus, la chacra elegida para la fiesta, vio llegar en primer lugar a la propia Delfina en una camioneta blanca. Más tarde, Messi ingresó junto al comunicador Iñaki Abadie en una camioneta negra, minutos después de las 21 horas. La celebración, de carácter íntimo pese al volumen de asistentes, incluyó una presentación especial de la banda Márama, encabezada por Agustín Casanova.

“Mi princesa, hoy cumplís quince añitos!”, expresó Luis Suárez en agosto pasado a través de una publicación acompañada de imágenes familiares: “Aquel 5 de agosto de 2010 fuimos junto a mami los papás más felices del mundo. Siempre con una sonrisa, nunca con un pero y con una madurez que nos llena de orgullo. No cambies nunca, mi princesa, seguí siendo lo feliz que sos como sos. Te amamos infinito”. Sofía Balbi también celebró a su hija con un mensaje y un álbum de fotos: “Sos todo lo que está bien en el mundo, hija. Te amo infinito y deseo que la vida te dé cosas hermosas siempre”.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo durante la celebración de Navidad (@antonelaroccuzzo)

Delfina Suárez es la mayor de los tres hijos de Luis Suárez y Sofía Balbi, quienes también son padres de Benjamín y Lautaro. El festejo, dispuesto para finales de año pese a que el cumpleaños real fue el 5 de agosto, buscó reunir a sus amistades y entorno cercano en un ambiente protegido del escrutinio mediático.

El operativo de seguridad y antifiltración de imágenes, típico en eventos de este perfil, garantizó que no trascendieran fotografías ni videos ajenos a la familia o los organizadores. Los asistentes fueron alertados de la prohibición de dispositivos móviles, reforzando el carácter reservado de la fiesta.

Vale recordar que la relación entre Messi y Suárez se remonta a 2014, cuando el delantero uruguayo arribó al Barcelona. Desde entonces, ambas familias han construido un lazo que trasciende el fútbol y se sostiene en la cotidianeidad, ya que Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi también formaron una gran amistad. Actualmente, los dos futbolistas defienden la camiseta del Inter Miami en la MLS de Estados Unidos, prolongando una sociedad deportiva y personal que comenzó en Europa y que hoy se mantiene vigente en América.

Durante la Navidad, la familia Messi celebró en Rosario con una reunión íntima. Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales imágenes de la velada, donde destacó la elegante mesa y una mesa dulce con múltiples variedades de chocolates y postres. La Pulga replicó el saludo navideño en su propio perfil y pasó la fecha rodeado de su esposa, sus hijos y familiares cercanos, antes de emprender el viaje a Uruguay para acompañar a la familia Suárez.

