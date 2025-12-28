Las 10 figuras del fútbol que terminan contrato con sus clubes y podrían cambiar de equipo antes del Mundial 2026

Varias estrellas podrían quedar libres a partir de junio 2026

La llegada del año nuevo suele marcar un punto de inflexión en el fútbol europeo. La apertura del mercado de fichajes de enero de 2026 trae consigo la posibilidad de que varios futbolistas de primer nivel queden en libertad para negociar con otros clubes. Desde el 1 de enero, aquellos jugadores cuyo contrato finaliza en junio pueden comprometerse con cualquier equipo para la temporada 2026/2027, situación que incrementa la tensión en las oficinas de las principales instituciones deportivas del continente.

El fenómeno no es nuevo, pero cada año cobra fuerza debido a la creciente cantidad de figuras que prefieren agotar sus contratos antes de decidir su futuro. La lista de Transfermarkt, compuesta por los profesionales con mayor valor de mercado que podrían cambiar de camiseta sin costo de traspaso, incluye nombres destacados como Dayot Upamecano, Marc Guehi, Dusan Vlahovic y Bernardo Silva.

Estos jugadores no solo representan refuerzos de calidad, sino que, en muchos casos, pueden recibir primas de fichaje sustanciales por llegar sin costo de transferencia, práctica que se ha consolidado en los últimos años tras movimientos de alto perfil como el de Kylian Mbappé al Real Madrid.

Upamecano podría negociar libremente su próximo contrato (Reuters)

En el caso de Dayot Upamecano, el defensor central del Bayern Múnich es uno de los objetivos prioritarios del Real Madrid para reforzar su zaga. Según la prensa alemana, las negociaciones entre el club bávaro y el futbolista francés continúan sin un acuerdo definitivo. El futuro del defensor permanece incierto mientras el Bayern busca retenerlo y el interés del club español se mantiene latente.

Otro nombre propio de la ventana invernal es Marc Guehi, capitán del Crystal Palace y uno de los defensores más codiciados del mercado. El FC Barcelona ha mostrado interés en el jugador británico, aunque las conversaciones entre ambas partes se encuentran estancadas y Guehi busca resolver su futuro pronto para evitar complicaciones en la segunda mitad del año.

La situación de Dusan Vlahovic también se sigue con atención. El delantero serbio de la Juventus ha solicitado una mejora salarial para renovar, pero la entidad italiana no ha definido su postura. Mientras tanto, el jugador se encuentra fuera de las canchas recuperándose de una operación y su futuro permanece abierto a propuestas de otros clubes europeos.

Bernardo Silva podría marcharse como agente libre del Manchester City (Reuters)

En el caso de Bernardo Silva, el centrocampista portugués del Manchester City continúa siendo una pieza relevante en el esquema de Pep Guardiola. No obstante, no existen avances en las negociaciones para renovar su contrato, mientras que el Benfica ha manifestado su interés en repatriar a uno de sus ídolos históricos.

El listado de futbolistas que podrían negociar un nuevo contrato a partir de enero incluye también a Ruben Neves, actualmente en el fútbol de Arabia Saudita. El Real Madrid monitorea su situación para incorporarlo en el próximo verano sin desembolsar una suma por su pase. Por su parte, John Stones atraviesa un momento de incertidumbre en el Manchester City por su baja participación en la presente temporada. El defensor inglés ha disputado solo siete de los diecisiete partidos posibles y, hasta ahora, no ha renovado su vínculo con el club.

Lewandowski podría abandonar el FC Barcelona (Reuters)

El Real Madrid enfrenta, además, la posible salida de Antonio Rudiger. El central alemán, afectado por una lesión reciente, mantiene abierta la puerta a propuestas externas debido a las dudas en torno a su continuidad. En el FC Barcelona, la situación de Andreas Christensen adquiere relevancia tras una lesión grave en la rodilla izquierda, hecho que podría incidir en la decisión del club catalán sobre su futuro.

El delantero polaco Robert Lewandowski también aparece en la agenda de transferencias. De acuerdo con la prensa española, representantes del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) han mantenido contactos con el entorno del jugador para explorar su fichaje, en un movimiento que podría marcar el cierre de su trayectoria en el fútbol europeo.

Otros nombres relevantes completan una lista que, según la prensa alemana, incluye a Leon Goretzka del Bayern Múnich, quien figura en el radar de clubes como el Napoli y el Atlético de Madrid. En situaciones similares se encuentran Julian Brandt del Borussia Dortmund, Harry Maguire del Manchester United, el arquero Mike Maignan del Milan, y Weston McKennie de la Juventus.

Las 10 estrellas que podrían abandonar sus clubes como agentes libres

Dayot Upamecano: Equipo: Bayern Múnich / Edad: 27 años / Valor de mercado: 70 millones de euros Marc Guehi: Equipo: Crystal Palace / Edad: 25 años / Valor de mercado: 55 millones de euros Ibrahima Konaté: Equipo: Liverpool / Edad: 27 años / Valor de mercado: 50 millones de euros Dusan Vlahovic:Equipo: Juventus / Edad: 26 años / Valor de mercado: 35 millones de euros Bernardo Silva: Equipo: Manchester City / Edad: 31 años / Valor de mercado: 27 millones de euros Rúben Neves: Equipo: Al Hilal / Edad: 29 años / Valor de mercado: 25 millones de euros John Stones: Equipo: Manchester City / Edad: 31 años / Valor de mercado: 18 millones de euros Antonio Rüdiger: Equipo: Real Madrid / Edad: 33 años / Valor de mercado: 12 millones de euros Andreas Christensen: Equipo: FC Barcelona / Edad: 29 años / Valor de mercado: 10 millones de euros Robert Lewandowski: Equipo: FC Barcelona / Edad: 37 años / Valor de mercado: 9 millones de euros