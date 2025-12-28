La historia de amor entre Venus Williams y Andrea Preti: una prueba de fuego y la romántica propuesta de casamiento en Italia

Iniciaron su relación en septiembre de 2024 (Crédito: @venuswilliams/Instagram)

Venus Williams aprovechó la finalización de las principales competencias del tenis en este 2025 para dar un paso clave en su vida con el casamiento realizado hace una semana con el modelo italiano Andrea Preti. La historia de amor entre ambos encierra coincidencias y particularidades que hicieron más fuerte el vínculo e incluyó una romántica propuesta en la Toscana.

Se conocieron durante la Semana de la Moda desarrollada en Milán del 17 al 23 de septiembre de 2024. Ambos podrían haberse ausentado en la fecha de la invitación, pero el destino los unió. “Nos conocimos en el desfile de Gucci. Yo estaba en el Lago de Como en un viaje de hermanas cuando recibí una invitación de último minuto y decidí ir por capricho, y Andrea estaba cansado. Ninguno de los dos pensaba estar allí”, afirmó la ex N° 1 del mundo en charla con la revista Vogue.

La cuádruple medallista dorada en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 arrastraba seis años de soltería, un tiempo que pronto dejó atrás. Williams fue invitada a un aperitivo VIP organizado por Preti y el actor quedó maravillado con su belleza. “Vi a V y quise presentarme”, comenzó el relato del hombre en charla con el medio citado.

La química fue instantánea y recibió la aprobación de su familia de manera inmediata. “Estaba en el sofá con sus amigos y familiares. Le dije: ‘Eres guapísima’, y entonces empezó a hablarme en italiano. Charlamos un rato y le pregunté si quería algo. Fui a la barra a pedir algo, y su hermana Lyn se me acercó y me dijo: ‘¿Te importa si hablamos por WhatsApp? Creo que le gustas a mi hermana’”. La familiar de la tenista quería empezar a estar en contacto con su futuro cuñado y, rápidamente, Preti y Venus intercambiaron los números para continuar el vínculo a la distancia.

Se casaron el pasado fin de semana en Florida, Estados Unidos (Crédito: @andreapreti88/Instagram)

Las conversaciones se mudaron a Londres, donde una serie de encuentros acrecentó los sentimientos de cada uno. Ella lo invitó a desayunar en compañía de su madre y dos de sus cuatro hermanas, Isha y Lyn. Cabe recordar que Serena es la tercera y Yetunde Price, la mayor, fue asesinada en medio de un conflicto narco de pandillas en 2003.

“Él vino y se las arregló por sí mismo”, señaló la deportista sobre la rápida adaptación de Andrea Preti con el costado familiar de su amada. La razón detrás de esta presentación estuvo vinculada a que la mujer de 45 años no quería ocultar su noviazgo: “Ya superé la fase de andar a escondidas”.

Planificaron diferentes salidas en la capital inglesa y la vertiginosa relación terminó de consolidarse, según declaró Venus Williams: “Después de nuestras citas en Londres, supe que me iba a casar con él. La gente siempre dice que simplemente lo sabe, y yo simplemente lo supe”.

Pero la vida no es un lecho de rosas. Y muchas veces los vínculos terminan de moldearse en una instancia límite, donde el acompañamiento es un gesto de amor por sí solo. Una decena de días después, a ella le diagnosticaron un adenomioma, una afección que se produce cuando el tejido del revestimiento uterino crece en la pared y puede hacer que el útero aumente su tamaño de manera exponencial hasta el punto de provocar dolores y menstruaciones abundantes. “Estaba muy deprimida, me sentía abrumada”, se sinceró.

Preti le propuso el casamiento durante un viaje a la Toscana (Crédito: @venuswilliams/Instagram)

El cuadro médico se manifestó en varias ocasiones, pero un diagnóstico erróneo vinculado a una enfermedad autoinmune postergó el tratamiento adecuado para su afección. Cuando le contó su situación a Andrea, él se movió rápido para ponerla en contacto con un médico que conocía en Italia: “Era muy temprano en nuestra relación, pero estábamos pasando por muchas cosas, y él me apoyó. Me operaron un mes después de que nos conocimos. Fue una locura, pero así fue como nos conocimos”. Esa fue la prueba de fuego.

El 31 de enero de 2025 se comprometieron en la Toscana con una romántica propuesta de Preti, quien sugirió pedirle un deseo a una estrella mientras cenaban: “Me preguntó: ‘¿Quieres oír mi deseo?’. Dije: ‘¡Sí, genial!’. Y cuando me giré, tenía el anillo en el bolsillo. Me preguntó: ‘¿Quieres casarte conmigo?’. Y no podía parar de saltar y sonreír porque eso es lo que hago cuando gano partidos importantes. Pensaba: ¡Sí, sí, sí!“.

Según detalló Vogue, la pareja se casó el 18 de septiembre en Ischia, Italia, pero no lograron formalizarlo de la manera en la habían pensado. “Soñábamos con casarnos en Italia. Pero no tuvimos tiempo suficiente para los trámites; como soy extranjera, puede tardar unos ocho meses. Así que decidimos celebrar una segunda boda”, aseguró Venus Williams.

Debido a esto, la logística se mudó a Palm Beach, Florida. El pasado fin de semana culminó una planificación que incluyó varios días de celebración con diversas atracciones para los invitados y estuvo organizada por Jennifer Zabinski, quien también estuvo a cargo de la boda de su hermana, Serena, con Alexis Ohanian en 2017.

La celebración se extendió por casi una semana (Crédito: @andreapreti88/Instagram)

Todo inició el lunes 15 de diciembre con un impactante obsequio de Serena Williams: "Nos regaló un hermoso paseo en yate y se encargó de toda la comida, de todo. Estuvimos en el barco entre 10 y 12 de nuestros familiares y amigos más cercanos que estaban en la ciudad, y estuvimos cantando, bailando, charlando y simplemente disfrutando el uno del otro”.

El modelo europeo invitó a 25 de sus familiares y amigos más cercanos, que arribaron desde Italia para la ocasión. El evento siguió el martes con la despedida de soltera en el patio trasero de la casa de la pareja. Al día siguiente, el miércoles, gozaron de una fiesta en la piscina y los novios asistieron a una cena romántica junto a su círculo íntimo en un restaurante de Miami.

El jueves fue un día repleto de actividades deportivas con la posibilidad de jugar al voleibol, tenis, quemado, carreras de carretillas y pickleball. “No quería ser la capitana del equipo; solo quería estar en el equipo con mi esposo. Me centraba principalmente en verme guapa. Mientras recorría la carrera de obstáculos, no dejaba de pensar en que no quería romper la tira de mi vestido”, se sinceró la ganadora de 5 Wimbledon y 2 US Open.

Venus Williams llegó a ser N° 1 del mundo en el tenis y, actualmente, se ubica en el puesto 148 del ranking WTA (Crédito: @venuswilliams/Instagram)

El viernes realizaron la boda en el juzgado a las 6:45AM bajo una estricta reserva. “No puedo describir lo hermoso, tranquilo, sagrado, emocionante y exaltado que fue. Fue un sueño”, resumió la mujer estadounidense, mientras que el europeo lo definió como "el segundo mejor día de mi vida”, después del casamiento celebrado el sábado.

En esa última jornada, su flamante esposa lució un vestido del diseñador de moda libanés Georges Hobeika e ingresó al recinto con “Ovunque Sarai”, de Irama, un tema musical que tocó las fibras íntimas de él: “La canción es muy especial para mí (Preti). Me recuerda a mi abuela, quien falleció durante el COVID-19”. En este sentido, el hombre lo hizo al ritmo de “I’ll Be There” de los Jackson 5: “Eso representó lo que mi madre es para Venus. Pase lo que pase, ella estará ahí”.

El copropietario de un restaurante orgánico en Roma llegó muy desgastado al cierre por las intensas prácticas llevadas a cabo y el sábado priorizó su físico al término de la boda, mientras todos los demás se fueron en un vehículo a una fiesta posterior. Así lo explicó la raqueta norteamericana: “Andrea se fue a dormir, Dios lo bendiga. Tenía que descansar un poco con nuestro perro. Pero me uní. Estaban poniendo Sexyy Red y French Montana, y estábamos bailando en el autobús”. Expresó que el grupo fue “echado” a las 2 de la madrugada del establecimiento Sophia’s Hobe Sound.

La pareja de Venus Williams es modelo y empresario (Crédito: @venuswilliams/Instagram)

Además, la deportista permitió que sus propios seguidores le mandaran preguntas en su cuenta oficial de Instagram bajo la consigna de “adivina que hice este fin de semana”. Uno de los usuarios le consultó: “¿Te casaste con el amor de tu vida?”. La respuesta estuvo acompañada de un “sí” rotundo y contó que fueron acompañados por “todos” sus seres queridos. Otra persona se lo tomó con un tinte de humor y la interrogó por su imagen con el vestido de novia: “¿Preparaste un nuevo look para Wimbledon?”. “¡He tenido mucho éxito con el blanco!“, devolvió Venus.

Williams se convirtió en la segunda mujer de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel gira con su triunfo ante su compatriota Peyton Stearns en los 16avos de final del WTA 500 DC Open, torneo que selló su regreso en julio de 2025 después de su extenso parate desde el Miami Open de marzo de 2024. A continuación, cayó en primera ronda del Cincinnati Open y del US Open, último certamen que disputó del presente calendario. Ahora, la número 148 del ranking se preparará para disputar una nueva temporada en el WTA Tour.

