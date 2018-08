Ella misma contó años más tarde en una entrevista con el diario británico The Sun cómo fue que se enteró del fallecimiento de su hermana: "Recibí una llamada a las tres de la mañana… Así que ahora siempre tengo el teléfono encendido y si alguien me llama tarde, me da mucho miedo. O si viene un amigo, siempre estoy pensando que algo malo va a pasar".