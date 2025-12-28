La gira oceánica y un aroma a cuenta pendiente: cuántos puntos defienden los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo en la edición 2025 del Australian Open (Fuente: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Cada comienzo de temporada representa para los tenistas argentinos un desafío particular: conquistar territorio oceánico, con Melbourne como principal objetivo. El Abierto de Australia, que a lo largo de su historia atravesó distintas sedes y superficies, ha sido tradicionalmente un torneo esquivo para los jugadores albicelestes, una tendencia que volvió a reflejarse en el inicio de 2025.

Con honrosas excepciones como las de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, David Nalbandian y Juan Martín del Potro, y alguna final de Juan Ignacio Chela en Sídney, al resto de los argentinos les ha resultado históricamente complejo avanzar rondas y alcanzar la segunda semana del primer Grand Slam del año. Esa dificultad también se hizo sentir en esta nueva camada: el balance general dejó una cosecha modesta de victorias y puntos.

En números, los nueve argentinos mejor ubicados en el ranking ATP sumaron apenas 11 triunfos, de los cuales cuatro fueron en instancias de clasificación. Además, ninguno de los jugadores que disputó la qualy logró superarla de manera directa y solo accedieron al cuadro principal como lucky losers.

Para dimensionar lo que implica un buen rendimiento argentino en Melbourne, vale revisar los antecedentes. En el cuadro masculino, solo un tenista sudamericano logró levantar el trofeo: Guillermo Vilas, campeón en 1978 y 1979. Estos son los últimos argentinos en alcanzar cada instancia del torneo:

Último campeón: 1979 – Guillermo Vilas

Última semifinal: 2006 – David Nalbandian

Últimos cuartos de final: 2012 – Juan Martín del Potro

Últimos octavos de final: 2020 – Diego Schwartzman

Última tercera ronda: 2025 – Francisco Cerúndolo

Diego Schwartzman, en 2020, fue el último argentino en llegar a la segunda semana del Abierto de Australia (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

En la rama femenina, los registros son aún más escasos. Ni siquiera Gabriela Sabatini, la máxima referente histórica, logró disputar una final en Australia:

Última semifinal: 1994 – Gabriela Sabatini

Últimos cuartos de final: 1994 – Gabriela Sabatini

Últimos octavos de final: 2001 – Paola Suárez

Última tercera ronda: 2010 – Gisela Dulko

Última segunda ronda: 2024 – Nadia Podoroska

Resultados individuales en la gira oceánica

Con este contexto, los jugadores argentinos afrontaron semanas de intenso entrenamiento bajo condiciones extremas de calor y humedad, en busca de puntos y mejoras en el ranking, un objetivo que no siempre se concreta.

Francisco Cerúndolo fue de menor a mayor. Utilizó los primeros torneos como adaptación y logró su mejor actuación al alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, el resultado más destacado del grupo.

El rendimiento de Tomás Etcheverry fue discreto pero regular: consiguió una victoria en cada certamen disputado y acumuló 95 puntos, una cifra cercana a la de Cerúndolo.

Sebastián Báez y Mariano Navone apenas lograron un triunfo en la gira previa y no pudieron superar la primera ronda del Grand Slam. Un panorama similar atravesaron el resto de los argentinos.

Román Burruchaga compitió en el Challenger de Canberra y alcanzó los octavos de final. Thiago Tirante, que en 2024 había ingresado de manera directa al cuadro principal, se quedó esta vez a un paso al caer en la tercera ronda de la clasificación.

Juan Manuel Cerúndolo disputó dos qualies (Hong Kong y Australia) sin éxito. Camilo Ugo Carabelli no superó la primera ronda del Major y Francisco Comesaña cerró su paso por Oceanía sin triunfos en cuadros principales.

Francisco Cerúndolo durante la derrota frente al local Alex de Miñaur, en la edición 2025 del Abierto de Australia (Fuente: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El balance femenino

En el circuito femenino, la única argentina con ingreso directo al cuadro principal del Australian Open 2026 será Solana Sierra. A comienzos de 2025, la marplatense solo logró superar la clasificación en Canberra y cayó en la primera ronda de la qualy del Grand Slam.

Lourdes Carlé aprovechó su paso por la clasificación en Canberra, aunque no pudo repetir en Melbourne. Julia Riera, en tanto, logró superar la qualy del Australian Open, pero fue eliminada en primera ronda tras caer en tres sets ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, lo que le permitió sumar 40 puntos para el ranking. Nadia Podoroska también se despidió en el debut.

Con pocos puntos por defender respecto del año anterior, el margen de crecimiento es amplio. “Falla una vez, falla mejor”, escribió Samuel Beckett, una frase que parece ajustarse al presente del tenis argentino.

Con menor presión y objetivos claros, la gira oceánica deja la sensación de que no se necesita demasiado para mejorar lo hecho doce meses atrás y que, tal vez, esta nueva temporada ofrezca récords por romper.

Lourdes Carlé fue la jugadora argentina que más puntos sumó en la gira por Oceanía en 2025 (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Detalle de puntos obtenidos – Gira oceánica 2025

Varones

Francisco Cerúndolo: 100 puntos

Tomás Etcheverry: 95 puntos

Mariano Navone: 35 puntos

Francisco Comesaña: 17 puntos

Thiago Tirante: 16 puntos

Román Burruchaga: 11 puntos

Sebastián Báez: 10 puntos

Camilo Ugo Carabelli: 10 puntos

Juan Manuel Cerúndolo: 0 puntos

Mujeres

Lourdes Carlé: 58 puntos

Julia Riera: 40 puntos

Nadia Podoroska: 27 puntos

Solana Sierra: 17 puntos