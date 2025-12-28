Deportes

La gira oceánica y un aroma a cuenta pendiente: cuántos puntos defienden los tenistas argentinos

Con el Abierto de Australia como prueba principal, los jugadores albicelestes iniciarán la temporada con el reto de revertir una historia esquiva

Guardar
Francisco Cerúndolo en la edición
Francisco Cerúndolo en la edición 2025 del Australian Open (Fuente: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Cada comienzo de temporada representa para los tenistas argentinos un desafío particular: conquistar territorio oceánico, con Melbourne como principal objetivo. El Abierto de Australia, que a lo largo de su historia atravesó distintas sedes y superficies, ha sido tradicionalmente un torneo esquivo para los jugadores albicelestes, una tendencia que volvió a reflejarse en el inicio de 2025.

Con honrosas excepciones como las de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, David Nalbandian y Juan Martín del Potro, y alguna final de Juan Ignacio Chela en Sídney, al resto de los argentinos les ha resultado históricamente complejo avanzar rondas y alcanzar la segunda semana del primer Grand Slam del año. Esa dificultad también se hizo sentir en esta nueva camada: el balance general dejó una cosecha modesta de victorias y puntos.

En números, los nueve argentinos mejor ubicados en el ranking ATP sumaron apenas 11 triunfos, de los cuales cuatro fueron en instancias de clasificación. Además, ninguno de los jugadores que disputó la qualy logró superarla de manera directa y solo accedieron al cuadro principal como lucky losers.

Para dimensionar lo que implica un buen rendimiento argentino en Melbourne, vale revisar los antecedentes. En el cuadro masculino, solo un tenista sudamericano logró levantar el trofeo: Guillermo Vilas, campeón en 1978 y 1979. Estos son los últimos argentinos en alcanzar cada instancia del torneo:

  • Último campeón: 1979 – Guillermo Vilas
  • Última semifinal: 2006 – David Nalbandian
  • Últimos cuartos de final: 2012 – Juan Martín del Potro
  • Últimos octavos de final: 2020 – Diego Schwartzman
  • Última tercera ronda: 2025 – Francisco Cerúndolo
Diego Schwartzman, en 2020, fue
Diego Schwartzman, en 2020, fue el último argentino en llegar a la segunda semana del Abierto de Australia (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

En la rama femenina, los registros son aún más escasos. Ni siquiera Gabriela Sabatini, la máxima referente histórica, logró disputar una final en Australia:

  • Última semifinal: 1994 – Gabriela Sabatini
  • Últimos cuartos de final: 1994 – Gabriela Sabatini
  • Últimos octavos de final: 2001 – Paola Suárez
  • Última tercera ronda: 2010 – Gisela Dulko
  • Última segunda ronda: 2024 – Nadia Podoroska

Resultados individuales en la gira oceánica

Con este contexto, los jugadores argentinos afrontaron semanas de intenso entrenamiento bajo condiciones extremas de calor y humedad, en busca de puntos y mejoras en el ranking, un objetivo que no siempre se concreta.

Francisco Cerúndolo fue de menor a mayor. Utilizó los primeros torneos como adaptación y logró su mejor actuación al alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, el resultado más destacado del grupo.

El rendimiento de Tomás Etcheverry fue discreto pero regular: consiguió una victoria en cada certamen disputado y acumuló 95 puntos, una cifra cercana a la de Cerúndolo.

Sebastián Báez y Mariano Navone apenas lograron un triunfo en la gira previa y no pudieron superar la primera ronda del Grand Slam. Un panorama similar atravesaron el resto de los argentinos.

Román Burruchaga compitió en el Challenger de Canberra y alcanzó los octavos de final. Thiago Tirante, que en 2024 había ingresado de manera directa al cuadro principal, se quedó esta vez a un paso al caer en la tercera ronda de la clasificación.

Juan Manuel Cerúndolo disputó dos qualies (Hong Kong y Australia) sin éxito. Camilo Ugo Carabelli no superó la primera ronda del Major y Francisco Comesaña cerró su paso por Oceanía sin triunfos en cuadros principales.

Francisco Cerúndolo durante la derrota
Francisco Cerúndolo durante la derrota frente al local Alex de Miñaur, en la edición 2025 del Abierto de Australia (Fuente: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El balance femenino

En el circuito femenino, la única argentina con ingreso directo al cuadro principal del Australian Open 2026 será Solana Sierra. A comienzos de 2025, la marplatense solo logró superar la clasificación en Canberra y cayó en la primera ronda de la qualy del Grand Slam.

Lourdes Carlé aprovechó su paso por la clasificación en Canberra, aunque no pudo repetir en Melbourne. Julia Riera, en tanto, logró superar la qualy del Australian Open, pero fue eliminada en primera ronda tras caer en tres sets ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, lo que le permitió sumar 40 puntos para el ranking. Nadia Podoroska también se despidió en el debut.

Con pocos puntos por defender respecto del año anterior, el margen de crecimiento es amplio. “Falla una vez, falla mejor”, escribió Samuel Beckett, una frase que parece ajustarse al presente del tenis argentino.

Con menor presión y objetivos claros, la gira oceánica deja la sensación de que no se necesita demasiado para mejorar lo hecho doce meses atrás y que, tal vez, esta nueva temporada ofrezca récords por romper.

Lourdes Carlé fue la jugadora
Lourdes Carlé fue la jugadora argentina que más puntos sumó en la gira por Oceanía en 2025 (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Detalle de puntos obtenidos – Gira oceánica 2025

Varones

  • Francisco Cerúndolo: 100 puntos
  • Tomás Etcheverry: 95 puntos
  • Mariano Navone: 35 puntos
  • Francisco Comesaña: 17 puntos
  • Thiago Tirante: 16 puntos
  • Román Burruchaga: 11 puntos
  • Sebastián Báez: 10 puntos
  • Camilo Ugo Carabelli: 10 puntos
  • Juan Manuel Cerúndolo: 0 puntos

Mujeres

  • Lourdes Carlé: 58 puntos
  • Julia Riera: 40 puntos
  • Nadia Podoroska: 27 puntos
  • Solana Sierra: 17 puntos

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisArgentinaAustralian OpenAustraliadeportes-argentina

Últimas Noticias

El llamativo análisis de un histórico rival de Messi sobre el impacto que podría tener en el Mundial 2026: “Dudo que funcione”

Thomas Muller habló del astro argentino tras perder la final de la MLS Cup ante el Inter Miami

El llamativo análisis de un

El video del Diablito Echeverri jugando descalzo con amigos que generó controversia antes de cambiar de club

El volante ofensivo está de vacaciones en Resistencia, antes de volver a Europa y sumarse al Girona

El video del Diablito Echeverri

Los detalles del cumpleaños de 15 años de la hija de Luis Suárez: los invitados de lujo con Messi a la cabeza y el operativo “anti fotos”

El Pistolero organizó la fiesta para Delfina en Uruguay. El show y las medidas para evitar filtraciones

Los detalles del cumpleaños de

Inter Miami anunció su gira de pretemporada por Sudamérica: qué países visitará Messi antes del Mundial

El astro rosarino viajará a tres países como preparación para lo que será el comienzo de la MLS y con la Copa del Mundo como faro en medio del calendario

Inter Miami anunció su gira

Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

El piloto disfruta de sus vacaciones en Argentina, pero deberá retornar a Enstone en los próximos días. Los detalles de la pretemporada y las fechas claves

Cuándo volvería Colapinto a Europa
DEPORTES
El llamativo análisis de un

El llamativo análisis de un histórico rival de Messi sobre el impacto que podría tener en el Mundial 2026: “Dudo que funcione”

El video del Diablito Echeverri jugando descalzo con amigos que generó controversia antes de cambiar de club

Los detalles del cumpleaños de 15 años de la hija de Luis Suárez: los invitados de lujo con Messi a la cabeza y el operativo “anti fotos”

Inter Miami anunció su gira de pretemporada por Sudamérica: qué países visitará Messi antes del Mundial

Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El Chino Volpato contó la

El Chino Volpato contó la dura enfermedad que atravesó en La Divina Noche de Dante: “Tuve cáncer”

Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, la voz emblemática del tango argentino

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

INFOBAE AMÉRICA

La subasta de la colección

La subasta de la colección de Bing Crosby arrasó en Nueva York con ventas millonarias

Grupos leales al ex dictador sirio Bashar al Assad atacaron a manifestantes alauitas en Latakia: al menos tres muertos y 60 heridos

Ucrania atacó con drones una refinería de petróleo rusa a más de 700 kilómetros de su frontera

Un estudio reveló que la vacuna de ARN mensajero contra la gripe tiene mayor eficacia que la convencional en adultos sanos

La desconocida pintura de Picasso que marcó un antes y después en la obra del pintor