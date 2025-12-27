Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

Fernando Martín era entrenador del Valencia CF Femenino B

La tragedia ocurrida en Indonesia ha dejado consternados a todos los estamentos del fútbol español. Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos menores fallecieron durante un naufragio en las aguas cercanas a la isla de Padar. Mientras tanto, cuatro miembros de la familia continúan desaparecidos y las labores de búsqueda prosiguen, dificultadas por las condiciones del mar. El club valencianista, según comunicó de forma oficial en una nota recogida por medios internacionales, expresó su pesar y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

El siniestro marítimo, confirmado por las autoridades indonesias y detallado en el comunicado del Valencia CF, tuvo lugar durante la noche anterior en una zona próxima al exclusivo destino de Labuan Bajo, al este de Bali. Según los datos proporcionados por el club, la embarcación implicada llevaba a once personas a bordo, entre quienes se encontraban los integrantes de la familia española, miembros de la tripulación y un guía turístico.

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, difundió el Valencia en las últimas horas. Además, la entidad agradeció la solidaridad recibida estas horas e informó que seguirá actualizando sobre el estado de la situación.

Como informó el club y confirmaron los equipos de rescate, la esposa de Fernando Martín y otra de sus hijas lograron sobrevivir al naufragio y fueron rescatadas en buen estado. Junto a ellas, cuatro miembros de la tripulación y el guía turístico también consiguieron ser puestos a salvo.

Enrique Ortuño, suegro de Fernando Martín y abuelo de los menores, relató a EFE que se encontraba en contacto con su hija Andrea, quien junto a su hija pequeña logró sobrevivir al naufragio. Ambas se habían ubicado en “la parte más alta” del barco, y al partirse la nave fueron lanzadas al agua y posteriormente rescatadas por las autoridades, del mismo modo que los cuatro tripulantes y un guía turístico. El resto de los pasajeros, incluyendo los tres menores y el padre de familia, quedaron atrapados en el camarote cuando la sección en la que estaban comenzó a hundirse: “Los cuerpos deben estar en el fondo del mar, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía. Será difícil recuperar los cuerpos si no hay un milagro”, expresó Ortuño a Las Provincias.

La magnitud de la tragedia ha generado muestras públicas de pesar en el ámbito deportivo y familiar. Fernando, entrenador del Valencia C.F. femenino, ha recibido el apoyo y condolencias del club tras confirmarse su desaparición junto a tres de sus seis hijos. Dos de los menores permanecían en la Pobla, al cuidado de los abuelos maternos. El grupo viajaba a la isla de Komodo, un destino turístico reconocido internacionalmente por sus peculiares dragones, aprovechando unas vacaciones familiares que, según el abuelo, afrontaban como “una aventura más”.

La embarcación, construida en madera y de aproximadamente 20 metros de eslora, se partió sorpresivamente antes de empezar a hundirse. Ortuño trasladó que, según el relato que le transmitió su hija, “el mar estaba muy mal, con olas muy graves”. En total, once personas se encontraban a bordo cuando ocurrió el accidente. Siete de ellas, incluidos los supervivientes, fueron rescatadas durante la madrugada por otra embarcación turística y un buque de la Misión de Búsqueda y Rescate de Maumere. El medio Antena 3 detalló que la embarcación (KM Putri Sakinah) podría haber colisionado contra las gigantescas olas, lo que derivó en una posible avería del motor y el posterior naufragio. El hecho se desarrolló alrededor de las 20.30 hora de Indonesia del viernes 26 de diciembre.

El naufragio del barco turístico Putri Sakinah en el estrecho de Padar, cerca de Labuan Bajo (Indonesia), mantiene en vilo a la familia valenciana. El desastre marítimo, ocurrido el viernes alrededor de las 13h locales (06h en España), dejó desaparecidos a Fernando, Elia, Kike y Mateo, quienes permanecen atrapados en la estructura sumergida de la nave según el testimonio directo de Enrique Ortuño, recogido por Las Provincias. La búsqueda de sus cuerpos continuará durante tres días.

Actualmente, el operativo involucra a equipos de rescate de la región de Maumere y West Manggarai, que han desplegado un buque especializado, un bote inflable y varios equipos de buceo para localizar a los desaparecidos. Ortuño hizo especial mención a la coordinación y rapidez con la que actuaron las autoridades de la Generalitat y la Delegación de Gobierno para facilitarle información y gestionar los trámites necesarios. Además, agradeció la intervención de la Guardia Civil, que le proporcionó contactos locales para informarle del avance de la operación de búsqueda.

La dimensión de la tragedia ha generado una respuesta inmediata tanto a nivel institucional como social. La estructura del fútbol femenino y la academia juvenil del Valencia CF han sentido especialmente la pérdida, dada la implicación de Fernando Martín en dichos ámbitos. El club no solo ha canalizado mensajes de apoyo hacia los afectados, sino que ha destacado el impacto humano y profesional que deja su figura entre los deportistas, directivos y aficionados.

En su etapa de futbolista, Fernando Martín registró sus inicios en las Inferiores del Valencia, pero no logró destacarse en la Primera del elenco Ché. Vistió las camisetas del CD Denia, Pego CF, CD Eldense, Cultural y Deportiva Leonesa, Benidorm, Alcoyano, Cartagena, Ontinyent y La Nucía de España hasta su último paso en el Paterna, según reconstruye la página especializada Transfermarkt. Se había retirado en la temporada 2014-15, según indicó Antena 3.

El entrenador había asumido el mando del Valencia CF femenino B, que milita en Tercera RFEF, esta temporada con el objetivo de alcanzar el ascenso. Sin embargo, el medio Levante-EMV confirmó que Martín sumaba alrededor de diez años en las diversas estructuras deportivas del Valencia entre el femenino y la ACademia VCF.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia C. F. Femenino B, y tres de sus hijos, en el trágico naufragio que se ha producido en Indonesia. El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles. Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz”, fue el comunicado que difundió el club Merengue tras conocerse la noticia.

En su regreso a los entrenamientos, la plantilla del Valencia ha guardado un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos, fallecidos en un trágico accidente de barco en Indonesia.

