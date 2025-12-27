Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

Un futbolista murió en Burundi y aseguran que fue tras tragarse una moneda (UGR/ARCHIVO)

La muerte repentina de Igiraneza Aimé Guéric durante un partido en la liga de Burundi ha sacudido al mundo del fútbol africano, imponiendo interrogantes sobre los límites entre creencias y reglamentos deportivos. En pleno desarrollo de un encuentro de segunda división entre Les Guêpiers du Lac y el LLB Amasipiri Never Give Up en el Centro Técnico Nacional de Ngagara, un futbolista perdió la vida luego de sufrir un episodio de asfixia provocado por la supuesta ingestión accidental de una moneda.

Este dato, difundido por la Radio Publique Africaine y citado por el medio francés RMC Sport, llevó a que se reavivara la hipótesis de la presencia de ritos de brujería en el fútbol local, una práctica explícitamente prohibida por las reglas de la competición en Burundi.

El caso ha tomado una dimensión inusual tras los testimonios recabados por la prensa local. Varios compañeros del jugador, según describe la radio pública africana, sugirieron que la presencia de la moneda en la boca de Igiraneza Aimé Guéric podría estar vinculada a un “gris-gris”, término utilizado para referirse a amuletos empleados en rituales de brujería o protección supersticiosa.

El comunicado de la Federación de Fútbol de Burundi

De acuerdo con reportes difundidos por medios africanos, replicados en Sport News Africa y citados por BILD, varios testigos aseguraron que el jugador habría tenido una moneda en la boca, que accidentalmente tragó durante el desarrollo del partido. En el ámbito futbolístico regional, portadores de estos objetos suelen atribuirles poderes protectores o de buena suerte.

La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) no detalló oficialmente la causa del fallecimiento, aunque expresó condolencias formales tanto al club como a la familia del jugador, en un mensaje reproducido en sus redes sociales: “En estos momentos dolorosos, la FFB dirige su más sincero pésame a la familia biológica del jugador, al Club Les Guêpiers du Lac, así como a toda la familia del fútbol burundés”.

Las prácticas de brujería, junto con el uso de talismanes están estrictamente vetadas en el fútbol burundés. La propia víctima había negado públicamente recurrir a estos rituales en una entrevista reciente, citada por la Radio Publique Africaine. En esa conversación, el deportista animó a los jóvenes a formarse con disciplina y fe, alejándose de todo tipo de supersticiones. Pese a sus declaraciones, sus compañeros insisten en que la moneda evidenciaba un intento de protección a través de ritos prohibitivos, reabriendo el debate sobre el impacto de las creencias ancestrales en el deporte moderno de Burundi.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA FFB

La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) expresa su profunda tristeza por el fallecimiento inesperado del jugador IGIRANEZA Aimé Gueric, miembro del club Les Guêpiers du Lac, ocurrido el sábado 20 de diciembre de 2025 en el Centro Técnico Nacional de Ngagara, durante el partido entre su club y LLB Amasipiri Never Give Up, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nacional B.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos en el campo, el jugador lamentablemente falleció mientras era trasladado al hospital.

En estos momentos dolorosos, la FFB transmite sus sinceras condolencias a la familia biológica del jugador, al Club Les Guêpiers du Lac, así como a toda la familia del fútbol burundés.

Que su alma descanse en paz.