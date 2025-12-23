Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

El jugador de Boca viajó al país del norte de Europa a pasar las fiestas junto a su esposa e hijos

A pocos días de retomar los entrenamientos, varios integrantes de Boca Juniors aprovecharon el receso para viajar junto a sus familias fuera de Argentina. El descanso comenzó tras la última jornada celebrada en Ezeiza, donde el plantel recibió la licencia, aún bajo la dirección interina de Claudio Úbeda, quien por el momento continuará como entrenador.

Durante sus vacaciones, Leandro Paredes viajó a Finlandia acompañado por su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos, deteniéndose antes en Roma para reencontrarse con Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Galante mostró detalles del viaje a través de Instagram, compartiendo imágenes de la parada italiana y de la estadía en Rovaniemi, ciudad ubicada en Laponia sobre el Círculo Polar Ártico, reconocida como el hogar oficial de Papá Noel y célebre por las Auroras Boreales. La publicación incluyó el mensaje: “Visita a nuestra hermosa Roma y una escapada a un lugar maravilloso de cuentos, lleno de magia. Sigamos tachando destinos de la lista y llenando de recuerdos los corazones de nuestros hijos. Gracias por cumplir cada uno de mis sueños amor mío. ¡Los amo!”.

Mientras Paredes eligió Italia para pasar parte de sus vacaciones y fue visto en el Estadio Olímpico apoyando a la Roma en su triunfo ante Como, Exequiel Zeballos, en cambio, optó por una opción diferente y mostró en redes sociales su estadía en una playa, mientras disfruta los últimos días de descanso antes de iniciar la pretemporada. Varios integrantes del plantel lo replicaron: Ayrton Costa viajó a Miami, Milton Giménez disfruta de la arena de República Dominicana junto a su familia y Kevin Zenón, que también visitó la Florida norteamericana, disfrutó de un desayuno flotante junto a su novia en una de las piletas del complejo donde se hospeda. Al grupo de los playeros se sumó Juan Barinaga, que también voló junto a su pareja y pasó tiempo con amigos en su Rosario natal.

El regreso a Europa también fue el plan para Agustín Marchesín, quien viajó a la ciudad de Porto y presenció desde la tribuna el partido en que el club portugués venció 3-1 al CF Estrela da Amadora, escenario en el que fue protagonista durante tres temporadas llenas de títulos. Otro caso es el de Ander Herrera, que regresó a España para pasar las fiestas con su familia y analizar su continuidad profesional, decidiendo si seguirá un año más en Boca o si cerrará su ciclo como futbolista. En medio del momento de reflexión, se sacó las ganas de jugar un rato al tenis, su segundo deporte preliecto.

Quien optó por sus religiosas vacaciones en tierra natal fue Edinson Cavani, que viajó a Salto para recobrar energías y apostar a lo grande en 2026. Hombre de campo, el Matador suele aprovechar cada momento libre para volver a sus pagos y conectar con sus raíces. Mucho verde, tranquilidad y paseo en avioneta sobrevolando campos de naranjales. El delantero charrúa cumplirá 39 años en febrero y pretende sacarse la espina en la Copa Libertadores. Con contrato hasta fines del año próximo, es casi un hecho que permanecerá en el club.

Respecto a la vuelta a los trabajos, en Boca se les informó a los jugadores que tendrán que presentarse el viernes 2 de enero, por la tarde en el predio de Ezeiza, para someterse a los estudios médicos de rutina previos al inicio de la pretemporada. El plantel quedará concentrado desde ese entonces y afrontará uno o dos partidos amistosos a lo largo de enero antes del inicio del campeonato local.

El Xeneize recibirá a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 (el fin de semana del domingo 25/1). Además, sabe que su rival en 32avos de final de Copa Argentina será Gimnasia de Chivilcoy (con fecha y sede a definir) y espera por el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, que se llevará a cabo en marzo (la competencia arrancará en abril).

